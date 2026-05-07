Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Karel Pučelík: Grolich má pravdu. Chybí tu ekonomická kompetence. Bohužel i jemu

Karel Pučelík: Grolich má pravdu. Chybí tu ekonomická kompetence. Bohužel i jemu

Jan Grolich
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Noví lidovci pod vedením jihomoravského hejtmana Jana Grolicha se prezentují jako ambiciózní a moderní projekt. Jenže jen do chvíle, než přijde řeč na ekonomiku. Grolichovy ekonomické představy připomínají spíše závan devadesátých let než odpověď na problémy dneška.

Nový lidovecký předseda Jan Grolich je na české politické scéně osvěžující postavou. Někoho, kdo není spojen s minulými neúspěchy, má určité charisma a umí komunikovat s voliči, opozice potřebovala jako sůl. I koncept nových lidovců je zajímavý a moderně vyhlížející projekt.

Nabízí se otázka, zda už ve středovém (či středopravém) táboře není plno. Čím se například liší od hnutí STAN? Naštěstí na tuto otázku ve středu odpovídal Jan Grolich ve videu na facebookovém „storýčku“. Doménou lidovců má být ekonomická kompetence, která v české politice podle jeho názoru chybí. Skvělé, konečně někdo chce ekonomickou politiku pojmout skutečně odborně! Jenže tady pozitivní příběh končí.

Ve videu pak vysvětluje, že jakýmsi garantem je mimo jiné to, že sdílejí stejné hodnoty jako velké evropské strany, které „ekonomické recepty mají“. Strany z lidovecké evropské frakce skutečně tyto recepty mají, nedá se ale říct, že by fungovaly nějak zvlášť skvěle. Jsou to právě středové či středopravé vlády, které v posledních letech předsedali hlemýždím tempům růstu, rostoucím životním nákladům a stále palčivější nedostupnosti bydlení.

Jak to tak vypadá, lidovci mají nový kabát, ale ve svém jádru představují stranu se středovým neslaným a nemastným ekonomickým programem. Takových tu je a už bylo dost. Tyto partaje obvykle nejsou schopné pořádných reforem, maximálně tak kompromisních a bezzubých, a jako odpověď na výzvy dneška nemohou obstát. Ve výsledku pak otevírají dveře extremistům surfujících na vlnách nespokojenosti.

Jan Grolich

Dalibor Martínek: Lidovce spasí jedině zázrak, ne Grolich

Názory

Lidovci si zvolili nového předsedu. V Brně populární Jan Grolich má stranu, jejíž preference se nyní pohybují kolem tří procent, udržet ve sněmovně. Je víc než dost důvodů si myslet, že se mu to nepovede.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nový kabát, starý program

Grolich to potvrdil další odpovědí na otázku, jestli je třeba zdanit bohaté, jako například v Německu nebo Norsku a na západě od nás. Nový šéf lidovců to odbyl tím, že lidé obvykle jsou pro zdanění bohatých, než zjistí, že by se vyšší míry mohly týkat i jich a jejich rodin.

Háček je v tom, že aktuální debata o zdanění bohatých se netočí kolem progresivního zdanění příjmů. V západní Evropě ho ostatně většinou dávno mají, takže tam v tomto směru není příliš o čem debatovat. Tím, co dnes hýbe ekonomickou debatou, je zdanění bohatství – tedy majetku ultrabohatých. Nejde o to, aby vyšší daně platili lékaři, právníci nebo běžní manažeři, a dokonce ani lidé, kteří vlastní velké rodinné domy.

Guvernér ČNB Aleš Michl

Stanislav Šulc: Pokles sazeb není reálný, jejich růst předčasný. A guvernér Michl to dobře ví

Názory

Počkáme a uvidíme. To je v posledních týdnech strategie většiny centrálních bankéřů v západním světě. A členové rady České národní banky nejspíš nebudou výjimkou. Dnes odpoledne se dozvíme, jak dopadlo jejich další měnově-politické zasedání. A jakýkoli pohyb sazeb, ať už směrem nahoru, či dolů, by byl překvapením. A to i přes zvýšenou inflaci.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Výše zmíněným a mnoha dalším lidem stát strhává peněz z platu už dost, státní rozpočet do značné míry stojí na střední třídě. Jsou tu ale výrazně bohatší lidé, miliardáři, kteří mají v rukou nástroje, díky kterým mohou využít nižších daňových sazeb, než obyčejní pracující. Když vyděláte balík na akciích, klidně z nich nemusíte zaplatit na daních ani korunu, kdežto z každého mrzkého výnosu na spořícím účtu odevzdáte patnáct procent.

Jen s mírnou nadsázkou lze říci, že pokud jste běžný pracující člověk, daně platit musíte, ale ultrabohatí jen když chtějí. V globálním měřítku přitom neustále bohatnou, zatímco zbytek společnosti stagnuje, což s sebou nese neblahé důsledky. Ekonomická nerovnost je jedním z klíčových problémů dneška.

Ale zpět k lidovcům. Jestli budou jako další uskupení chtít zachránit ekonomiku pomocí tradičních (a nikdy nefungujících nástrojů) nástrojů – tedy lepšího výběru daní a šetřením ve státním aparátu, je předem jasné, že neuspějí. Deficity porostou, společnost bude stagnovat a nerovnost bujet. V čem konkrétně je toto nové?

Související

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Co by znamenalo íránské mýto v Hormuzském průlivu pro globální ekonomiku?

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek

ANO vede o parník, Motoristé zklamali voliče a hnutí Martina Kuby ztrácí dech, ukázal průzkum

Andrej Babiš a Karel Havlíček
ČTK
nst
nst

Volby do Poslanecké sněmovny by v květnu s výrazným náskokem vyhrálo hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro Právo by získalo 32,5 procenta hlasů.

Na druhém místě by skončila ODS se ziskem 14,8 procenta. Těsně za ní by bylo hnutí STAN, které by podpořilo 14,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se podle průzkumu dostaly ještě SPD a Piráti.

Naopak Motoristé zůstávají pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory. V květnu by získali 4,8 procenta hlasů. Ještě hůř dopadlo nové hnutí Naše Česko, za nímž stojí jihočeský hejtman Martin Kuba. Jeho podpora klesla na 2,8 procenta.

Kuba zatím průlom nepřinesl

Podle politické analytičky NMS Terezy Friedrichové se rozložení sil na politické scéně výrazně nemění.

„Poměr sil vládního a opozičního bloku zůstává v květnu podobný jako u říjnových parlamentních voleb. Ani nový projekt Naše Česko zatím nedokázal s dynamikou výrazně pohnout,“ uvedla Friedrichová.

Kubovo hnutí přitom v dubnovém průzkumu dosahovalo na 4,1 procenta. V květnu tak přišlo o 1,3 procentního bodu a vzdálilo se hranici nutné pro vstup do Sněmovny.

ODS a STAN mírně posílily, Piráti ztratili

Opoziční ODS a STAN si oproti dubnu mírně polepšily. Jejich souboj o druhé místo je přitom velmi těsný, rozdíl mezi nimi činí jen tři desetiny procentního bodu.

Naopak Piráti oslabili. Z dubnových osmi procent klesli na 6,7 procenta. Lidovci a TOP 09, kteří se v říjnu dostali do Sněmovny díky předvolební koalici Spolu, by samostatně získali zhruba 2,5 procenta hlasů.

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh

Názory

Návrh vlády, aby se do státního rozpočtu nezapočítávaly výdaje na silnice, dálnice, vodní díla nebo jaderné zdroje, na obranu, nyní leží ve sněmovně a až skončí obstrukce opozice, patrně bude schválen.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

SPD roste. Pomáhají jí silná témata

Hnutí SPD Tomia Okamury si v květnu polepšilo na 8,7 procenta. V dubnu mělo podporu 7,4 procenta.

Podle politologa Univerzity Karlovy Michala Malého dokáže Okamura otevírat témata, která jsou pro jeho voliče důležitá. Jako příklad zmínil sjezd sudetských Němců v Brně.

8 fotografií v galerii

Motoristé zůstávají těsně mimo Sněmovnu

Motoristé se dál drží pod pětiprocentní hranicí. V květnu by získali 4,8 procenta, což je řadí těsně pod vstupní práh do Sněmovny.

Právě tato strana a její politici se zároveň nejčastěji objevovali v odpovědích na otázku, co respondenty v posledním měsíci zklamalo. Motoristy nebo jejich představitele označila za zklamání zhruba pětina dotázaných.

Průzkum agentury NMS se uskutečnil od 30. dubna do 5. května a zúčastnilo se ho 1022 respondentů.

Související

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním

Česko v březnu táhl export a stavebnictví. Průmysl ale zůstává varováním
ČTK
nst
nst

Česká ekonomika v březnu nabídla smíšený obraz. Zahraniční obchod skončil výrazným přebytkem, stavebnictví zrychlilo meziroční růst, průmysl však čtvrtý měsíc v řadě zpomalil. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil Český statistický úřad.

Přebytek zahraničního obchodu v březnu meziročně vzrostl o 3,8 miliardy korun na 31,9 miliardy korun. Pomohlo zejména obchodování s ostatními dopravními prostředky, tedy například letadly, loděmi, lokomotivami nebo jízdními koly. Příznivě se do bilance promítl také obchod s motorovými vozidly, počítači a elektronickými či optickými přístroji.

Vývoz se v březnu meziročně zvýšil o 6,5 procenta na 459,1 miliardy korun. Dovoz vzrostl o šest procent na 427,2 miliardy korun. Po sezonním očištění export meziměsíčně stoupl o 0,5 procenta, zatímco import o 1,7 procenta klesl.

„V březnu jsme na straně vývozu zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst u počítačů, elektronických a optických přístrojů, ve výši 5,6 miliardy korun. Hodnota dovozu vzrostla meziročně nejvíce u skupiny koks a rafinované ropné produkty, a to o 3,7 miliardy korun,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová.

Přebytek obchodu s ostatními dopravními prostředky se meziročně zvýšil o 3,4 miliardy korun. U motorových vozidel vzrostl o 1,9 miliardy korun. Deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji se snížil o tři miliardy korun.

Naopak nepříznivě působilo prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 3,7 miliardy korun. Horší byla také bilance u základních kovů a základních farmaceutických výrobků a přípravků, kde se deficit zvýšil zhruba o dvě miliardy korun.

Obchod se státy Evropské unie skončil meziročně lepším výsledkem, přebytek se zvýšil o 6,8 miliardy korun. Naopak u obchodu se státy mimo EU se deficit prohloubil o 2,3 miliardy korun.

Stavebnictví zrychlilo, táhly ho hlavně pozemní stavby

Výrazněji se v březnu dařilo stavebnictví. Stavební produkce meziročně vzrostla o 5,8 procenta, zatímco v únoru růst činil 4,1 procenta. Meziměsíčně byla produkce po očištění vyšší o jedno procento.

Hlavním tahounem byly pozemní stavby, jejichž produkce se meziročně zvýšila o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních sítí nebo energetické infrastruktury, kleslo o 5,8 procenta.

„Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 procenta. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ uvedla Petra Kačírková z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ.

Úřady v březnu vydaly 5497 stavebních povolení, což bylo meziročně o 13,4 procenta více. K růstu přispěl hlavně vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u nových budov ale meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených bytových domů.

V březnu se začalo stavět 2979 bytů, meziročně o 5,5 procenta méně. Pokles způsobily především byty v bytových domech, jejichž počet se snížil téměř o třetinu. Dokončeno bylo 2688 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 1,2 procenta.

Za celé první čtvrtletí stavební produkce meziročně vzrostla o 3,4 procenta. Pozemní stavitelství přidalo 6,4 procenta, zatímco inženýrské stavitelství o 4,3 procenta kleslo. Úřady za první tři měsíce roku vydaly 14 404 stavebních povolení, meziročně o 7,2 procenta více. Nejvíce staveb bylo povoleno ve Středočeském a Jihomoravském kraji.

Dalibor Martínek: Schillerová vytváří fiktivní rozpočet. Dluh nebude dluh

Názory

Návrh vlády, aby se do státního rozpočtu nezapočítávaly výdaje na silnice, dálnice, vodní díla nebo jaderné zdroje, na obranu, nyní leží ve sněmovně a až skončí obstrukce opozice, patrně bude schválen.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Průmysl zůstal v plusu jen těsně

Méně přesvědčivý vývoj ukázal průmysl. Průmyslová výroba v březnu meziročně vzrostla o 0,9 procenta, tempo růstu ale zpomalilo už čtvrtý měsíc za sebou. V únoru produkce rostla o 1,3 procenta. Oproti předchozímu měsíci byla březnová průmyslová produkce nižší o 0,2 procenta.

Podle ČSÚ udržel průmysl v kladných číslech hlavně kovozpracující sektor. Pomohly mu zejména dodávky pro energetiku a výrobu motorových vozidel. Významně přispěla také výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, především kolejových vozidel.

„V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka.

Růst zaznamenal také chemický, potravinářský a nápojový průmysl. U části těchto odvětví se však projevil vliv nižší srovnávací základny. Naopak vysoká srovnávací základna stála za poklesem produkce v odvětví oprav a instalací strojů a zařízení.

Hodnota nových zakázek v průmyslu se v březnu meziročně zvýšila o 1,2 procenta. Zakázky ze zahraničí vzrostly o 2,5 procenta, tuzemské zakázky naopak klesly o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 0,9 procenta.

Jak poznat nebankovní půjčky, kde opravdu půjčí?

Hypotéky znovu zdražují. Sazby se drží nad pěti procenty a zlevnění je v nedohlednu

Money

Průměrná sazba hypoték na začátku května mírně vzrostla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,01 procentního bodu na 5,19 procenta, což je nejvyšší hodnota od prosince 2024. Vyplývá to z dat Swiss Life Hypoindexu, který sleduje nabídkové sazby hypotečních úvěrů vždy na začátku měsíce. Index pracuje s průměrnou nabídkovou sazbou hypotéky do 80 procent hodnoty nemovitosti.

nst

Přečíst článek

„Hodnota nových zakázek v průmyslu vzrostla zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak hodnota nových zakázek meziročně klesla ve výrobě strojů a zařízení a také ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení. Dlouhodobý pokles zakázek pokračuje v papírenském průmyslu. Méně zakázek než před rokem evidoval také farmaceutický a oděvní průmysl.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v březnu meziročně snížil o 1,1 procenta.

Za celé první čtvrtletí průmyslová produkce meziročně vzrostla o 1,6 procenta. Produkce sice rostla ve všech třech měsících kvartálu, její tempo ale postupně sláblo — z lednových 2,7 procenta až na březnových 0,9 procenta. Podle statistiků stál za růstem pouze zpracovatelský průmysl, jehož produkce se zvýšila o 2,1 procenta. Výkon těžby a dobývání i výroby elektřiny a plynu byl naopak nižší.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme