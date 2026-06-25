Lukáš Kovanda: Sport podražil. A Česko může brzy řešit účet za horší zdraví
Dostupnost sportu se stává stále důležitějším sociálním tématem. Pravidelný pohyb se liší podle věku, vzdělání i regionu a rostoucí ceny mohou tyto rozdíly dál prohlubovat. Dopady se přitom nemusí projevit jen na sportovištích, ale i ve zdravotnictví.
Sport se v Česku postupně stává dražší záležitostí. Zatímco ještě před několika lety označovalo finance za hlavní překážku zdravého životního stylu jen šest procent lidí, dnes je to už třináct procent.
Podle průzkumu společnosti MultiSport navíc více než třetina Čechů přiznává, že kvůli rostoucím cenám omezuje návštěvy sportovišť. Nejde přitom pouze o subjektivní pocit. Podle dat Eurostatu zdražily služby spojené s aktivním sportováním v roce 2025 o 4,3 procenta, zatímco celková inflace činila 2,5 procenta. Sportovní služby tak zdražovaly podstatně rychleji než běžné ceny v ekonomice.
Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.
Lukáš Kovanda: Češi odmítají pohyb. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ je vyjdou dráž než covid
Názory
Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.
Sport se prodražuje
Rostoucí ceny se promítají také do rodinných rozpočtů. Podíl lidí, kteří za sport utratí více než 1500 korun měsíčně, se za posledních pět let zvýšil ze tří na jedenáct procent.
Za sportující se přitom označuje přibližně polovina Čechů. Proměňuje se však způsob, jakým lidé svůj volný čas tráví. Zatímco během pandemie výrazně vzrostl zájem o venkovní aktivity, v posledních letech se část sportovců vrací do fitness center a posiloven.
Méně pohybu může zdražit zdravotnictví
Přestože se sportovní preference mění, celková míra pohybové aktivity zůstává dlouhodobě poměrně stabilní. Právě proto je otázka dostupnosti sportu důležitá.
Pokud se pravidelný pohyb stává pro část lidí hůře dostupným, může to mít důsledky i mimo sportovní prostředí. Méně pohybu totiž zpravidla znamená vyšší riziko zdravotních problémů, které se dříve či později mohou promítnout do výdajů na zdravotní péči.
Většina Čechů sice své zdraví hodnotí pozitivně, přesto však průměrný obyvatel České republiky prožije pouze 62 let ve zdraví. Každý rok života prožitý ve zdraví tak nepředstavuje přínos jen pro samotného člověka, ale i pro společnost jako celek.
Vztah Čechů ke sportu se mezi kraji významně liší. Zatímco Pražané jsou nejaktivnější a alespoň dvakrát týdně sportuje 50 procent obyvatel hlavního města, ve třetině regionů se naopak polovina obyvatel nehýbe, jde například o Karlovarský či Ústecký kraj. Odlišný zájem souvisí s nabídkou sportovišť v okolí lidí, desetina Čechů není s výběrem sportovišť spokojena, nejčastěji jim chybí bazény a fitness centra. Důvodem, proč lidé nesportují, je i nedostatek vůle a času. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost MultiSport Benefit, kterého se na konci minulého roku zúčastnilo 1869 respondentů.
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Vztah Čechů ke sportu se mezi kraji významně liší. Zatímco Pražané jsou nejaktivnější a alespoň dvakrát týdně sportuje 50 procent obyvatel hlavního města, ve třetině regionů se naopak polovina obyvatel nehýbe, jde například o Karlovarský či Ústecký kraj. Odlišný zájem souvisí s nabídkou sportovišť v okolí lidí, desetina Čechů není s výběrem sportovišť spokojena, nejčastěji jim chybí bazény a fitness centra. Důvodem, proč lidé nesportují, je i nedostatek vůle a času. Vyplývá to z průzkumu agentury NMS Market Research pro společnost MultiSport Benefit, kterého se na konci minulého roku zúčastnilo 1869 respondentů.
Rozhoduje věk i vzdělání
Data Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že pravidelný pohyb není v české společnosti rozložen rovnoměrně. Zatímco mezi lidmi ve věku 16 až 34 let pravidelně sportuje 66 procent lidí, mezi lidmi staršími 65 let už jen 33 procent.
Ještě výraznější rozdíly existují podle vzdělání. Pravidelně se hýbe 71 procent vysokoškoláků, ale pouze 32 procent lidí bez maturity.
Podobný obraz nabízejí i regionální data o organizovaném sportu dětí a mládeže. Mezi jednotlivými okresy existují několikanásobné rozdíly v počtu mladých sportovců. Už v dětském věku tak vznikají rozdíly v pohybových návycích, které mohou ovlivňovat zdravotní stav populace i ekonomické náklady o mnoho let později.