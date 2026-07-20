Lukáš Kovanda: Španělsko má pohár, FIFA miliardy. Z šampionátu vytřískala rekordní sumu
Španělsko sice vyhrálo mistrovství světa, skutečným finančním vítězem je ale FIFA. Ta díky rozšířenému formátu, dynamickým cenám vstupenek a turnaji v Severní Americe inkasovala víc než kdy dřív. Pro fanoušky to ale znamenalo i lístky za tisíce až desítky tisíc dolarů.
Fotbalové mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku sice skončilo vítězstvím Španělska. Vedle sportovního úspěchu však turnaj přinesl mimořádný obchodní triumf také Mezinárodní fotbalové federaci FIFA. Šestitýdenní rozšířený šampionát se 48 týmy a 104 zápasy vytvořil více prostoru pro prodej vysílacích práv, sponzoringu, vstupenek i luxusních balíčků než kterýkoli předchozí ročník.
FIFA má přímo z letošního mistrovství získat zhruba devět miliard dolarů, tedy asi o dvě miliardy více než z turnaje v Kataru v roce 2022. Organizace přitom usilovala o příjmy kolem 13 miliard dolarů za celý čtyřletý cyklus zakončený letošním šampionátem. K růstu výnosů přispěl nejen vyšší počet zápasů, ale také pořádání turnaje na největším světovém trhu sportu a zábavy.
Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem má být sportovní korunovací i obří byznysovou show. Podle agentury Bloomberg přinesla jen skupinová fáze v regionu New York–New Jersey přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun. Na stadion MetLife dorazí 80 tisíc diváků, další desítky tisíc budou zápas sledovat v New Yorku na veřejných projekcích.
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Finále mistrovství světa mezi Argentinou a Španělskem má být sportovní korunovací i obří byznysovou show. Podle agentury Bloomberg přinesla jen skupinová fáze v regionu New York–New Jersey přímý ekonomický dopad 1,2 miliardy dolarů, tedy zhruba 25,4 miliardy korun. Na stadion MetLife dorazí 80 tisíc diváků, další desítky tisíc budou zápas sledovat v New Yorku na veřejných projekcích.
Vstupenky za desítky tisíc dolarů
FIFA letos poprvé na mistrovství světa mužů ve velkém využila dynamické stanovování cen. Hodnota vstupenek se měnila podle poptávky a ceny na nejžádanější utkání dosahovaly tisíců až desítek tisíc dolarů. Některé lístky na finále nabízela FIFA až za 32 tisíc dolarů, zatímco průměrná cena na jedné z přeprodejních platforem překonala 11 tisíc dolarů. Přes kritiku cen zůstala poptávka silná. Podle FIFA bylo ve skupinové fázi obsazeno 99,7 procenta dostupných míst.
Infantino posílil, kritika zůstala
Finanční úspěch posílil postavení prezidenta FIFA Gianniho Infantina, přestože šampionát provázela řada sporů. Kritiku vyvolaly vysoké ceny vstupenek, složitá dostupnost pro zahraniční fanoušky, vedra, cestování mezi třemi zeměmi i těsné vztahy vedení FIFA s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Trump a Infantino byli při závěrečném ceremoniálu částí publika vypískáni. Pozornost vzbudilo také rozhodnutí FIFA zrušit trest americkému útočníkovi Folarinu Balogunovi poté, co se za přezkoumání případu zasadil Trump.
Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
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Ceny vstupenek na mistrovství světa ve fotbale šplhají v přeprodeji ke stovkám tisíc korun. A když se připočtou letenky, hotely, jídlo nebo doprava, může se fotbalový výlet proměnit v účet za miliony. Fanoušci přesto říkají jediné: stojí to za to, píše server CNBC.
Rekordní prémie pro týmy
Část peněz se vrátí do národních svazů. FIFA rozdělí mezi 48 účastníků rekordních 871 milionů dolarů. Španělská federace jako vítěz získá 51 milionů dolarů, Argentina obdrží 34 milionů. V roce 2022 činil celý fond odměn 440 milionů dolarů a tehdejší vítězná Argentina získala 42 milionů. FIFA účastníkům hradí také část cestovních výdajů a ubytování.
Města platí, FIFA inkasuje
Méně jednoznačná je bilance pro pořadatelská města. FIFA inkasuje hlavní výnosy z televizních práv, sponzoringu a vstupenek, zatímco města a veřejné rozpočty nesou značnou část nákladů na bezpečnost, dopravu a úpravy stadionů. Turnaj jim přinesl návštěvníky a krátkodobé tržby, dlouhodobý hospodářský přínos velkých sportovních akcí je však třeba hodnotit zdrženlivěji.
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Fotbal jako stroj na peníze
První světový šampionát se 48 týmy tak ukázal, že rozšíření nemusí nutně snížit sportovní atraktivitu soutěže. Současně potvrdil, že FIFA dokáže celosvětovou popularitu fotbalu převést do dosud nevídaných příjmů – i za cenu toho, že se největší fotbalová událost vzdaluje části běžných fanoušků.
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