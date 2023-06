Stanislav Šulc: Inflace klesá. Přestanou mít smysl masivní nákupní výjezdy do Polska?

Inflace se dostává k deseti procentům. Informace, která by před několika lety působila paniku, je dneska dobrou zprávou. Dokonce vlastně skvělou.

Ještě v březnu byla meziroční inflace 15 procent, v dubnu již jen necelých 13 a nyní to podle očekávání analytiků vypadá, že se přiblížíme na dostřel 10 procent. A pokud se ekonomům podařil odhad podobně jako minule (kdy v odhadech reálné číslo přestřelili o více než půl procentního bodu), tak je docela možné, že nás zítra ráno v devět hodin Český statistický úřad šokuje zprávou, že inflace byla „pouhých“ deset procent. A to by byla za poslední dobu jedna z nejlepších zpráv, které by statistici přinesli.

Ochlazování ekonomiky probíhá a je viditelné poměrně dost. Lidem už buďto došli peníze, nebo každou kačku v ruce poválejí o fous déle, než jak tomu bylo ještě před rokem. A mnozí z nich dokonce peníze neutratí, ale pošlou na spoření.

A ono se není úplně čemu divit. Inflační vlna byla masivní, a tak během velmi krátké doby zdražilo téměř vše, co lidé nakupovali. Sledovat růst cen takřka v reálném čase způsobila velmi komplexní psychologickou reakci. A lidé prostě přestali nakupovat. Data to ukazují jasně a nemilosrdně: spotřeba domácností klesá již rok, a v posledních měsících se projevuje již téměř ve všech sledovaných kategoriích.

Benzin táhne inflaci dolů

A to s sebou nese také přirozenou reakci na straně obchodníků. Trh začne konečně hrát trochu pro lidi. Jen to prostě trvalo o rok déle, než by bylo záhodno. Opět to ukázala nejnovější data, podle nichž i ceny potravin začaly klesat, ačkoli opravdu jen mírně.

Samozřejmě se na aktuální situaci také výrazně podepsal propad cen pohonných hmot. Kdo si pamatuje loňské jaro, byla to ta chvíle, kdy se nafta a benzin prodávaly i za 50 a více korun za litr. Nyní jsou na úrovni kolem 35 korun. Takový propad dokáže vyvážit i nárůst cen energií, který naštěstí zdaleka není tak dramatický, jak se loni na podzim zdálo.

Ušetřit deset korun na litr nafty

Nejen benzin, ale především potraviny pak Češi v reakci na nečekané zdražování vyráželi v posledních měsících masivně nakupovat do Polska (a někde dokonce i do Německa). Loni bylo možné na prémiové naftě v Polsku oproti českým čerpačkám ušetřit i deset korun na litr. Mnoho Čechů (ale i Němců) tak v Polsku tankovali do několika kanystrů, až to Poláci museli omezit.

Na potravinách nebylo nemožné ušetřit 30 až 50 procent na běžném týdenním nákupu. To vše kvůli možná populistickým zásahům ze strany státu, které však pro koncového zákazníka měly zcela reálný pozitivní dopad.

V současnosti se ceny v Česku začínají stabilizovat. V Polsku zase přestávají platit některá časově omezená opatření.

A tak tu je otázka: přestanou nyní Češi konečně jezdit do Polska na nákupy? Nebo už si natolik zvykli, že se z toho stane běžná realita?