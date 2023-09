Čechům by měly zlevnit potraviny. Jestli ne, tak si někdo mastí kapsu, míní analytici

Ceny zemědělských výrobců v Česku v srpnu meziročně klesly o 16,4 procenta. Pro spotřebitele je to příznivá zprava - trend cen v zemědělství se obvykle projeví i v konečných cenách v obchodech.

Pokračující pokles cen zemědělských výrobců by měl vést ke zlevňování potravin pro spotřebitele. Shodují se na tom analytici oslovení ČTK. Naopak mírný růst cen průmyslových výrobců nepovažují za problém pro českou ekonomiku, ceny by podle nich mohly v budoucnu naopak meziročně klesat. Podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) ceny zemědělských výrobců v srpnu meziročně klesly o 16,4 procenta, v průmyslu vzrostly o 1,8 procenta.

Teď se ukáže, kdo může za drahé potraviny

Analytik Raiffeisenbank Martin Kron upozornil, že ceny zemědělských výrobců klesají čtvrtý měsíc v řadě, proti červenci se snížily o 4,5 procenta. „Z těchto čísel lze vyvodit, že ceny potravin by měly dále přispívat k nižší inflaci v dalších měsících. Pokud by tomu tak nebylo, tak ve sporu o tom, zda za vysoké ceny potravin jsou zodpovědní spíše zemědělci, zpracovatelé či obchodníci, o čemž se ve veřejném prostoru horečně diskutovalo, by zemědělci z této otázky vypadli," uvedl.

Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler poukázal na to, že ceny rostlinné i živočišné výroby v srpnu klesaly nad rámec běžné sezonnosti, která je zejména v rostlinné výrobě silná. „Ceny potravinářské výroby poklesly o 0,8 procenta, tedy nejvíce od konce minulého roku, a snížily tak tempo meziročního růstu z 4,9 na 3,3 procenta, což je pozitivní zpráva z pohledu dalšího vývoje cen potravin pro domácnosti," doplnil.

Jak zareagují potravináři a obchody?

„Vzhledem k prudkému poklesu cen zemědělských výrobců a zlepšující se situaci na energetických trzích již nic nebrání zlevňování potravin v obchodech. Jestliže potravináři a obchodníci přesto nebudou zlevňovat, tak budou zneužívat svého postavení na úkor zákazníků," uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Ceny průmyslových výrobců rostly rychleji než analytici předpokládali. „Meziměsíční růst byl tažen zejména růstem cen rafinovaných ropných produktů, což souvisí s růstem cen ropy na světových trzích. Naopak bez energií ceny průmyslových výrobců klesaly o 0,4 procenta, tedy obdobným tempem jako v předchozích měsících," uvedl Seidler.

„Mírné srpnové zrychlení meziročního růstu cen v průmyslu nepředstavuje pro výhled inflace v tuzemské ekonomice žádné drama," míní hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

„V září by měl meziroční růst cen v tuzemském průmyslu vykázat opětovné zpomalení. V prvních měsících roku 2024 by mohly ceny v průmyslu vykázat meziroční poklesy," dodal.

