Lukáš Kovanda: Energie a ECB stahují euro pod dolar

Euro dnes zřejmě po skoro dvaceti letech bude nominálně slabší než dolar. Obě měny jsou blízko prolomení takzvané parity.

Euro dnes velmi pravděpodobně poprvé po skoro dvaceti letech oslabí vůči dolaru až na takzvanou paritu, tedy na kurs 1:1. Dnes ráno vzájemný kurs oslabil až na 1,0006 dolaru za euro, přičemž měnoví obchodníci jako pravděpodobnou vyhlíží možnost oslabení až na 0,95 dolaru za euro již v blízké době.

Dvě hlavní světové rezervní měny dosáhly parity naposledy během obchodování 5. prosince 2002, od té doby až dosud bylo euro vždy silnější než dolar. Což Češi poznali tak, že za euro od té doby soustavně dostanou při směně nominálně více korun než za dolar.

Hrozba energetická krize a ECB stahují euro

Jednotnou evropskou měnu na takřka dvacetileté minimum vůči dolaru stahuje energetická krize EU, která se nyní stupňuje v souvislosti s včerejším započetím plánovaného odstavení plynovodu Nord Stream 1. Panují obavy, jež tlumočí například vrcholní němečtí nebo francouzští politici, že jej ruská strana po této odstávce nezprovozní, jak má, což by dramaticky zvýšilo riziko evropské recese. Kvůli vyhlídce recese euro oslabuje.

Euro oslabuje také kvůli politice Evropské centrální banky, která zatím nevysílá dostatečně přesvědčivý signál, že ví, jak bojovat s historicky rekordní inflací eurozóny.

Zvyšování úrokových sazeb, po němž mnozí jakožto po léku na inflaci volají, může totiž vést k takzvanému tříštění eurozóny, kdy by zejména zemím jižního v čele s předluženou Itálií vylétly úroky na dluhu do obtížně zvladatelné výše. ECB dosud nepředstavila jasnou koncepci, jak zamýšlí dlouhodobě čelit riziku rapidní inflace a současně riziku právě možného tříštění eurozóny.

Amerika se chová zodpovědněji

Americká centrální banka na rozdíl od ECB zpřísňuje svoji měnovou politiku poměrně razantním tempem, což vytváří další tlak na letošní poměrně dramatické znehodnocování eura vůči dolaru.

Pokud by nyní po pravděpodobném prolomení parity euro dále oslabovalo, Evropské centrální bance jeho možnou obranu zkomplikuje fakt, že od druhé poloviny tohoto týdne členové jejího vedení vstupují do pravidelné mediální karantény, a to v souvislosti s měnověpolitickým zasedáním příští týden. Kvůli karanténě tak nebudou moci na podporu eura slovně intervenovat.

