Čeká Němce chmurná budoucnost? Riskujeme nulový růst, varuje šéf Deutsche Bank
Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé reformy, ale také větší aktivita pracovníků. Informovala o tom agentura DPA.
„Bez hlubokých reforem riskujeme, že růstový potenciál Německa do konce desetiletí klesne na nulu,“ řekl Sewing podle DPA v pondělí večer na recepci, kterou Deutsche Bank pořádala v Berlíně. „To by byl začátek strukturální stagnace - éry bez růstu. A každý menší nezdar by znamenal recesi,“ dodal.
Sewing rovněž varoval před nepříznivými politickými důsledky hospodářského útlumu. „Silné hospodářství není lékem na všechno. Je to však základ pro sociální soudržnost a demokratickou stabilitu,“ upozornil.
Zaměření na výkon
K zajištění silnější ekonomiky je podle šéfa Deutsche Bank zapotřebí rovněž větší zapojení obyvatel Německa do hospodářského procesu a jejich větší zaměření na výkon. „Ano, rovnováha mezi osobním životem a prací je důležitá. Nesmí to však být výmluva pro menší ambice,“ uvedl Sewing.
Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně loni v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.
Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.
