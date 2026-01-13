Nový magazín právě vychází!

Čeká Němce chmurná budoucnost? Riskujeme nulový růst, varuje šéf Deutsche Bank

Christian Sewing
Šéf největší německé bankovní společnosti Deutsche Bank Christian Sewing varoval, že Německu hrozí delší období bez hospodářského růstu. K podpoře ekonomiky jsou podle něj zapotřebí nejen rozsáhlé reformy, ale také větší aktivita pracovníků. Informovala o tom agentura DPA.

„Bez hlubokých reforem riskujeme, že růstový potenciál Německa do konce desetiletí klesne na nulu,“ řekl Sewing podle DPA v pondělí večer na recepci, kterou Deutsche Bank pořádala v Berlíně. „To by byl začátek strukturální stagnace - éry bez růstu. A každý menší nezdar by znamenal recesi,“ dodal.

Sewing rovněž varoval před nepříznivými politickými důsledky hospodářského útlumu. „Silné hospodářství není lékem na všechno. Je to však základ pro sociální soudržnost a demokratickou stabilitu,“ upozornil.

Zaměření na výkon

K zajištění silnější ekonomiky je podle šéfa Deutsche Bank zapotřebí rovněž větší zapojení obyvatel Německa do hospodářského procesu a jejich větší zaměření na výkon. „Ano, rovnováha mezi osobním životem a prací je důležitá. Nesmí to však být výmluva pro menší ambice,“ uvedl Sewing.

Německá ekonomika v letech 2023 a 2024 klesala. Spolková vláda nicméně loni v říjnu předpověděla, že za rok 2025 vykáže hrubý domácí produkt (HDP) nárůst o 0,2 procenta. V letošním roce pak vládní prognóza počítá se zrychlením růstu na 1,3 procenta. Předpokládá se, že hospodářský růst v Německu podpoří rozsáhlé vládní investice do obrany a infrastruktury.

Německo je největší ekonomikou v Evropské unii. Je rovněž největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.

Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že toto nařízení je konečné a nezvratné. Íránem zmítají protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynuly stovky lidí. Trump nevylučuje, že Spojené státy proti Teheránu zasáhnou.

„S okamžitou platností bude každá země, která obchoduje s Íránskou islámskou republikou, platit clo 25 procent za veškeré obchody se Spojenými státy americkými,“ napsal Trump.

Trump v posledních dnech opakovaně pohrozil Íránu intervencí a varoval Teherán, aby proti demonstrantům nepoužíval násilí. V sobotu řekl, že Spojené státy jsou „připravené pomoci“. Americká média tentýž den s odvoláním na anonymní úředníky uvedla, že Trump dostal návrhy ohledně vojenských možnostech útoku na Írán, ale že se ještě nerozhodl.

V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu. Kvůli přerušení internetového a mezinárodního telefonického spojení je nyní složité odhadovat rozsah demonstrací i počty obětí protestů. Nevládní organizace Iran Human Rights (IHR) sídlící v Oslu dnes uvedla, že od 28. prosince bylo zabito nejméně 648 demonstrantů a tisíce dalších utrpěly zranění. Podle neověřených informací je však obětí mnohem více, některé odhady zmiňují více než 6000 zabitých, uvedla IHR.

Rusko dál ztrácí pozice na světovém vesmírném trhu, kde bývalo průkopníkem a vůdcem. V loňském roce státní korporace Roskosmos uskutečnila 17 startů raket do vesmíru, stejně jako o rok dříve. Mezitím Spojené státy zvýšily počet startů ze 145 na 181 a Čína z 68 na 91, napsal server The Moscow Times.

Pokud se pomine období pandemie, pak počet startů vesmírných raket zůstává v Rusku druhý rok za sebou na nejnižší úrovni od roku 1961, kdy Jurij Gagarin uskutečnil první let člověka do vesmíru - tehdy bylo takových startů devět za rok. V polovině 60. let Sovětský svaz posílal do vesmíru ročně více než čtyři desítky raket, na začátku 70. let počet startů dosáhl 80 až 86 za rok a v roce 1982 dosáhl rekordního počtu 99 startů.

Podle popularizátora kosmonautiky Vitalije Jegorova Roskosmos původně plánoval v loňském roce nejméně 20 startů vesmírných raket, ale na konci listopadu se porouchala startovací rampa na kosmodromu Bajkonur, což vedlo ke zrušení startu vesmírné lodi Progress MS-33. Ze startovací rampy musela být odvezena raketa Proton-M s meteorologickou družicí. A z prosince na březen se odložil zkušební start perspektivní rakety Sojuz-5. Všechna selhání měly různé příčiny, ale celkově podle Jegorova ukazují stav ruského vesmírného odvětví nikoliv v nejlepším světle.

Ještě před čtvrt stoletím bylo Rusko v počtu startů na oběžnou dráhu ve vůdčí pozici: Roskosmos jich zvládal více než 30, oproti 28 v případě USA, 12 u Evropy a pěti u Číny, podle údajů za rok 2000. Od té doby USA zvýšily počet startů více než pětinásobně a Čína téměř čtrnáctkrát.

V naději na návrat do klubu hlavních vesmírných velmocí Kreml schválil v roce 2025 národní projekt dobývání kosmu za 4,4 bilionu rublů (1,17 bilionu korun), v jehož rámci se plánuje vynést skoro 900 družic projektu Rassvet (což je obdoba Starlinku). Podle plánu se má do roku 2030 zvýšit počet startů na 68 ročně a za 12 let překonat sovětský rekord, tedy vyslat více než stovku raket do vesmíru.

Nehledě na ambiciózní očekávání, v podmínkách technologické izolace je Rusko odsouzeno k zaostávaní za vesmírnými lídry, míní expert na kosmonautiku Ivan Timofejev. Spoléhat se na Čínu, kterou Kreml označuje za strategického partnera, nemá podle něj smysl: „Čína nechce spolupracovat, vše si udělá sama. A (Rusko) jí nemá co nabídnout,“ prohlásil podle The Moscow Times.

