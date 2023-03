Jana Havligerová: Politici se činí, vidět to ale není

Prezident Petr Pavel podepsal vládní novelu o snížení červnové valorizace důchodů. A hned vzápětí se pozastavil nad tím, že vládní koalice valorizaci penzí omezí, a platy politiků nechá růst. Dobrý manévr na odvedení pozornosti. Platy politiků jsou vděčný terč.

Reklama

Vládní politici po prezidentském „ty, ty, ty!“ okamžitě začali jednat. Slyšet už se nechali lídři všech koaličních stran, každý – jak jinak - s jiným námětem. Hlavně, aby to nebyl jen populistický výkřik do tmy, obává se například šéf STAN Rakušan. To ještě bude mela, až se o platech znovu začne jednat ve sněmovně.

Lidovecký ministr práce Jurečka otevřel diskusi o automatické valorizaci rodičovského příspěvku, životního minima či minimální mzdy. Zvážit se má automat i u sociálních služeb nebo příspěvku na péči. Tak ona nestačila čerstvá zkušenost se zvyšováním důchodů?

Dopisy čtenářů: Proč stát šetří jenom na důchodcích? Názory Komentář Stanislava Šulce s titulkem Proč Fialova vláda za sebou nechává jen poražené? vyvolal sérii čtenářských reakcí. Vybíráme dvojici reprezentativních názorů čtenářů. Reakce zveřejňujeme bez redakčních zásahů jen po běžné jazykové korektuře. Dopis čtenáře, nst Přečíst článek