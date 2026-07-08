Rutte: NATO už nesmí jen plánovat. Musí být připravené na válku
NATO musí být dostatečně silné, aby si na něj nikdo netroufl zaútočit, prohlásil Mark Rutte v Ankaře. Od spojenců očekává podporu Ukrajiny i rychlejší plnění obranných plánů, které přijali na loňském jednání v Haagu.
Generální tajemník NATO Mark Rutte na summitu v Ankaře očekává silný závazek spojenců pokračovat v podpoře Ukrajiny. Členské země budou podle něj diskutovat také o obnovení plavby v Hormuzském průlivu. Rutte to uvedl ve svém prohlášení před začátkem jednání. Zdůraznil, že zatímco loňský summit v Haagu byl o plánování, stanovování cílů a penězích, současný summit je zaměřený na uskutečnění přijatých plánů.
Evropa přidává stovky miliard
Již nyní se podle Rutteho ukazuje, jak výrazně evropští spojenci a Kanada navýšili své obranné výdaje.
„Když se podíváte na čísla, dodatečných 258 miliard dolarů, které v letech 2025 a 2026 vydají Kanada a evropští spojenci, je ohromující částka. Dostáváte se téměř na hranici toho, co lze z hlediska absorpční kapacity vůbec utratit,“ řekl Rutte novinářům v Ankaře.
Produkce obranného průmyslu již nyní narůstá, podle šéfa NATO je však potřeba ji zvyšovat i nadále.
Vláda chce příští rok přidat ministerstvu obrany 36 miliard korun a poprvé dosáhnout aliančního závazku ve výši dvou procent HDP. Premiér Andrej Babiš zároveň před summitem NATO uvedl, že Česko nebude blokovat další pomoc Ukrajině, z vlastního rozpočtu na ni ale přispívat nechce.
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NATO potřebuje zbraně, nejen sliby
„Potřebujeme vybavení. Musíme být schopni vést válku, pokud by někdy nastala. Ve skutečnosti jde o to válkám předcházet tím, že budeme natolik silní, aby si na nás nikdo netroufl zaútočit,“ uvedl Rutte.
Šéf NATO zároveň uvítal množství vojenských kontraktů a závazků, které byly oznámeny během úterního Fóra obranného průmyslu.
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Trumpův tlak podle Rutteho zabral
Podle Rutteho se NATO výrazně proměňuje. Evropští členové aliance mají být schopnější, vojensky silnější a lépe připravení pomáhat Spojeným státům.
„Z pohledu Spojených států budete mít evropské spojence, kteří budou mnohem schopnější pomáhat USA a společně v rámci NATO chránit jednu miliardu lidí,“ uvedl šéf aliance.
Také díky tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa se podle něj podařilo lépe rozdělit náklady na obranu mezi Evropu a Spojené státy.
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