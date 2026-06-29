Grilování jako společenská událost. Češi utrácejí za venkovní vybavení
Češi odstartovali grilovací sezonu už na jaře. Zájem o grily podle Heureky rostl o desítky procent, nejvíc táhnou plynové a elektrické modely. Spolu s nimi lidé nakupují i zahradní nábytek, zatímco bezpečnostní výbavu většinou nechávají stranou.
Grilování už pro řadu českých domácností není jen víkendová příprava masa nebo špekáčků. Stává se z něj společenská událost a přirozená součást letního života. Kolem grilu se schází rodina, přátelé i sousedé a zahrady, terasy nebo balkony se mění v místa, kde lidé tráví celé odpoledne i večer.
Tomu odpovídá také nákupní chování. Češi už nevybírají jen samotný gril, ale stále častěji řeší i zahradní nábytek, lehátka, sestavy k posezení nebo další vybavení pro pobyt venku. Podle dat nákupního rádce Heureka rostl zájem o zahradní grily už na jaře. V dubnu 2026 byl meziročně vyšší o 14 procent, v květnu o 8,5 procenta. Za období od ledna do května vzrostl zájem o zahradní grily meziročně o devět procent.
Víkendové grilování letos nemusí vyjít dráž než loni. Kuře, krkovice, ryby i olivový olej v akcích zlevnily, zato hovězí burger a zelenina zdražily citelně. Největší skok hlásí cuketa, která je dražší o 40 procent.
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Víkendové grilování letos nemusí vyjít dráž než loni. Kuře, krkovice, ryby i olivový olej v akcích zlevnily, zato hovězí burger a zelenina zdražily citelně. Největší skok hlásí cuketa, která je dražší o 40 procent.
Grilovací sezona tak v Česku nezačíná až s prázdninami. První teplé víkendy obvykle stačí k tomu, aby lidé začali řešit, zda zůstanou u starého vybavení, nebo si pořídí nový gril. Nejsilnější zájem podle dat Heureky vrcholil v květnu, kdy se spojilo teplé počasí, prodloužené víkendy a chuť trávit čas venku.
„Gril už pro řadu zákazníků není jen sezonní spotřebič, který se jednou za čas vytáhne na zahradu. Stává se místem, kolem kterého se plánuje posezení, setkávání s přáteli i vybavení celé zahrady nebo terasy,“ říká Ondřej Šveda, tiskový mluvčí Heureka Group.
Podle něj lidé při výběru nejčastěji řeší hlavně technické parametry. Zajímají se o typ grilu, značku a materiál roštu. Právě tyto faktory podle Heureky ovlivňují pohodlí při používání, životnost i výslednou přípravu jídla.
Češi chtějí pohodlí. Táhne plyn i elektřina
Zahradní grily zůstávají výrazně populárnější než domácí modely. Největší zájem je o plynové grily, na druhém místě jsou elektrické varianty.
Z dat tak vyplývá, že Češi při grilování stále častěji hledají jednoduchou obsluhu, rychlou přípravu a větší pohodlí. Plynové grily bodují rychlým rozpálením a snadnou regulací teploty. Elektrické modely zase dávají smysl tam, kde není prostor na klasické grilování, například na menších terasách nebo balkonech.
Důležitou roli hraje také rošt. Litinový dobře drží teplo a hodí se pro intenzivnější grilování masa, nerezový zase často vítězí jednodušší údržbou a vyšší odolností. Materiál roštu proto patří mezi parametry, podle kterých lidé grily často porovnávají.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
S grilem roste i zájem o zahradní nábytek
Grilování dnes stále častěji znamená víc než samotnou přípravu jídla. Lidé si chtějí venku posedět, odpočívat a vytvořit si příjemné místo pro celé odpoledne nebo večer. Vedle grilů proto roste také zájem o zahradní nábytek a vybavení pro pobyt venku.
Podle Heureky vzrostl v květnu 2026 meziročně zájem o vybrané kategorie zahradního nábytku celkem o 14 procent. Nejvýrazněji rostla zahradní lehátka, u kterých byl zájem oproti loňskému květnu vyšší o 40 procent. Ratanový zahradní nábytek rostl o 34 procent, zahradní židle a křesla o 29 procent a zahradní sestavy rovněž o 29 procent.
Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.
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Zprávy z firem
Lokální ovoce a zelenina od rodinných farmářů mají v českých obchodech stále větší prostor, podle pěstitelů je ale jejich potenciál pořád zdaleka nevyužitý. Farmáři upozorňují, že v době rostoucích nákladů a výkyvů počasí je pro ně stabilní odbyt stále důležitější. Právě spolupráce s obchodníky tak může rozhodovat o tom, zda se menší a střední pěstitelé dokážou dlouhodobě udržet na trhu.
Největší zájem přichází ve chvíli, kdy jsou grily nejdražší
Data ukazují i rozdíl mezi tím, kdy lidé grily nejvíce nakupují, a kdy bývají nejvýhodnější. Průměrná cena zahradních grilů se za poslední tři roky pohybuje mezi pěti a šesti tisíci korunami. Meziročně zahradní grily zdražily o 5,5 procenta. Domácí grily jsou levnější, jejich průměrná cena se dlouhodobě drží zhruba mezi dvěma a třemi tisíci korunami.
„Na datech je dobře vidět, že při nákupu grilu často nerozhoduje jen cena. Lidé po zahradních grilech nejvíc touží v dubnu a květnu, tedy právě v době, kdy bývají nejdražší. Kdo řeší hlavně cenu, může výhodnější nabídky hledat mimo hlavní sezonu, tedy v říjnu a únoru. U domácích grilů je cenový rytmus jiný – nejdražší bývají v prosinci a nejlevnější v únoru,“ říká Šveda.
Bezpečnost zůstává stranou
S grilováním souvisí také bezpečnost, na kterou každoročně upozorňují hasiči. Opatrnost je důležitá při manipulaci s ohněm, uhlím, plynem i elektrickým grilem. V nákupním chování se ale toto téma zatím výrazně neprojevuje.
Podle Heureky hledaly v dubnu hasicí přístroje pouze desítky lidí. Zatímco grily a zahradní nábytek Češi řeší s předstihem, bezpečnostní výbavu si většinou nechávají až na později.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.