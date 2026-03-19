David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?

David Ondráčka
V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?

Politické světy jsou u nás – a ostatně prakticky v každé demokratické zemi – silně rozdělené. Příkopy jsou hluboce vykopané a jednotlivé tábory pravidelně hecují a popichují lidi k vzájemné nenávisti. Evidentně se zase odehraje další tvrdé kolo emocí na sociálních sítích mezi oběma tábory, bez jakéhokoli pokusu o vzájemné pochopení. Ale to je jen povrchní část.

Na Letné určitě padnou velká, mnohdy až patetická slova a apely, pro mnoho lidí to bude příjemné jarní setkání, ona chvilka pro demokracii. Jenže demokracie je praktický a realistický mechanismus; za debatou o hodnotách a ideálech musí přijít praktická řešení. Podstatné je, co zůstane, až se lidé zase rozejdou domů.

Protest je ventil, může být ale také motor

Může protest v ulicích přispět k nějakému pozitivnímu posunu v politice a společnosti a nastartovat ho? Tyto otázky by podle mě měly rezonovat, pokud má tato mobilizace a velké protesty evokující listopad 1989 něčím pohnout. Reálná moc se neprojevuje ve slovech, ale v tom, kdo sedí na klíčových pozicích. Zatím spíš chybí most mezi ulicí a institucemi; právě tenhle přerušený obvod je jádrem problému.

Otevřou se opoziční strany?

Zásadní téma je, jak vlít život do vyprázdněných nádob politických stran, dodat jim expertizu – právní, ekonomickou, zahraničněpolitickou – a otevřít je lidem. Jinými slovy: jak resuscitovat polomrtvé české stranictví, a to všechny strany, vládní i opoziční. Je však zřejmé, že Milion chvilek obhospodařuje tu část společnosti, která podporuje a volí současnou opozici.

A proto by výzva měla mířit právě na tyto strany. Nedělejte další zbytečná gesta a videa z Letné, ale řekněte, jak konkrétně otevřete své strany novým lidem, pozvěte odborníky a výrazně rozšiřte členskou základnu. Která strana to pochopí, může se stát relevantní a růst. Kdo ne, ten postupně vyšumí a umře.

Měla by zaznít oligarchie

Podle mě by měla silně zaznít kritika vlivu oligarchie na ekonomiku, politiku i společnost. Ten podle mě dosáhl obludných rozměrů a vytváří jakési paralelní a hrubě neprůhledné mocenské struktury, v nichž se rozhoduje jinde a mezi jinými lidmi než těmi volenými.

Hloupé škrty

Mělo by zaznít, že tupé a hloupé škrty a rozkládání institucí vládou ničemu nepomohou a dlouhodobě jen škodí. Pokud rozbijete některou instituci a odejdou zkušení lidé, musíte mít alternativu. Když ji nemáte, opravovat a znovu stavět trvá roky a nakonec je to násobně dražší než první zdánlivé ušetření. Evidentně zatím kroky Babišovy vlády nejsou taženy snahou o úspory, ale jednoduše pomstou a určitým opojením mocí, že prostě mohou a mají tu moc to udělat. Pokud podminují nebo rozpočtově vyhladoví některé instituce, je to nebezpečné. Za ideologickými spory často běží velmi praktická hra moci: rozpočty, zakázky, dotace, kontrola institucí, dosazování lidí.

Personální zemětřesení: když loajalita vítězí nad kompetencí

Myslel jsem, že ANO bude ideologicky zaslepené nápady svých juniorních partnerů pragmaticky brzdit, ale zatím se to neděje. Mnohé personální kroky ve státních firmách a na ministerstvech působí jako čistky a dosazování vlastních loajálních lidí. Na to sice má každá vláda právo, ale mělo by to mít určitý vkus a hlavně míru.

Sociální síť s velkými oky: kdo propadne, ten zmizí

A pak by také mělo zaznít, že se v dnešním Česku části lidí bohužel silně bortí jejich jistoty. Sociální síť není trampolína, která je vyhodí zpět nahoru, ale má spoustu velkých ok, kterými propadnou dolů. Dost lidí v Česku se bohužel nemá dobře, zapomíná se na ně a propadají sítem mnohdy úplně zbytečně – příkladem jsou lidé v dluhových pastech nebo situace samoživitelek.

Česko chce posílat ropu na Slovensko. Havlíček mluví o miliardových investicích

Havlíček: ČR je připravena k investicím, které zajistí dodávky ropy na Slovensko
Profimedia
ČTK
ČTK

Poškozený ropovod Družba otevírá nové scénáře. Česko nabízí Slovensku řešení v podobě reverzního toku a společných investic.

Česko je připraveno zahájit investice, které zajistí dodávky ropy na Slovensko. Investice do zřízení plnohodnotného reverzního toku by mohly stát až miliardu korun. V horizontu dvou až tří let by se takto daly převézt dva až tři miliony tun ropy.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) to uvedl po sředečním jednání se slovenskou ministryní hospodářství Denisou Sakovou v Praze. Za přítomnosti zástupců firem, jako jsou Čepro či Transpetrol, hovořili o podmínkách, časovém plánu a následujících krocích.

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Politika

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Nad Havlíčkovou iniciativou se pozastavil předseda opoziční ODS Martin Kupka.

ČTK

Přečíst článek

Dvě fáze investic

Investice se podle Havlíčka dají rozdělit na dvě fáze. „První je ta plnohodnotná investice, která by se mohla pohybovat v řádech do jedné miliardy korun. Jedná se o investici do ropovodu Družba, jinými slovy, aby se umožnil plnohodnotný reverzní tok na Slovensko. Což by ve finále znamenalo, že v horizontu dvou až tří let by to mohly být dva až tři miliony tun ropy na Slovensko,“ řekl Havlíček.

Finální podmínky by pak byly otázkou obchodního jednání.

Nouzové řešení už teď

V nouzovém režimu by pak bylo podle ministra možné poslat na Slovensko desetitisíce tun ropy měsíčně. To by v ročním vyjádření znamenalo statisíce tun ropy. „Samozřejmě se přikláníme k tomu, abychom to připravili dobře. Aby to nebyl provizorní režim, ale aby na to byly ty dva, tři roky, které na to budeme potřebovat, a aby to bylo plnohodnotně připraveno,“ dodal Havlíček.

Slovenská ministryně na tiskové konferenci českou nabídku na umožnění reverzního toku ropy pro Slovensko ocenila. Uvedla také, že vznikla pracovní skupina složená ze zástupců slovenského přepravce ropy Transpetrol a českého státního provozovatele ropovodů Mero, která tok vyzkouší.

Havlíček následně doplnil, že pracovní skupina má čas do konce dubna, aby představila detailní plán.

Výpadky, opravy a kontroly ropovodu Družba

Podle Havlíčka je Česko také připraveno podílet se na expertním týmu, který by byl schopný zjistit faktický stav ropovodu Družba. To, že je Česká republika připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu poškozeného na Ukrajině, uvedl Havlíček v Bruselu již v úterý. Reakce evropských partnerů na český návrh byly podle něj pozitivní.

Ropovodem neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Ukrajina v úterý přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ropovodem Družba do zmíněných dvou zemí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl.

Saková s Havlíčkem řešili také situaci ropovodu Adria mezi Maďarskem a Chorvatskem. I tam je podle Havlíčka složité vyjednávání, Česká republika by se v něm ale podle ministra mohla stát mediátorem.

Připravované procesy by podle Havlíčka mohly posílit energetickou bezpečnost ve střední Evropě. Mohlo by se jednat o klíčový krok pro Slovensko a Českou republiku. Prospěch by z toho pak mohlo mít i Maďarsko.

