Michal Nosek: Letná jako zrcadlo. Co nám demonstrace říká o nás samých

Pražská Letná se znovu plní lidmi, kteří přišli dát najevo obavy o stav demokracie. Transparenty, projevy i odhady účasti v řádech statisíců vytvářejí obraz silné občanské mobilizace, která má v českém prostředí své pevné místo. Nejde přitom jen o samotný obsah kritiky, namířený vůči politice Andreje Babiše a širším obavám z koncentrace moci, ale i o samotný akt shromáždění. O potřebu veřejně se sejít a ujistit se, že člověk není ve svých názorech osamocen.
Velké demonstrace mají nespornou sílu. Dokážou přitáhnout pozornost médií, zjednodušit složitá témata do srozumitelných sdělení a vytvořit tlak na politickou reprezentaci. Zároveň fungují jako ventil společenského napětí a potvrzení, že veřejný prostor stále patří občanům. V tomto smyslu jsou spíše projevem zdraví demokracie než její krize. Ukazují, že lidé mají chuť se angažovat a nejsou lhostejní k vývoji ve své zemi.
Současně ale nelze přehlédnout limity takových akcí. Masová účast ještě automaticky neznamená konkrétní politickou změnu. Demonstrace mohou mobilizovat, ale samy o sobě nenahrazují systematickou práci, kterou vyžaduje politika, občanský aktivismus či dlouhodobé budování důvěry ve společnosti. Navíc často oslovují především ty, kteří už sdílejí podobný pohled, zatímco část veřejnosti je může vnímat jako jednostranné nebo odtržené od jejich reality. Výsledkem pak může být spíše prohlubování názorových příkopů než jejich překlenování.
David Ondráčka: Protest jako ventil: co z Letné (ne)doteče do politiky?
V sobotu proběhne na Letné demonstrace Milionu chvilek. Protest je v demokracii legitimní a potřebný. Veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům najevo svou nespokojenost a ukázat nesouhlas s kroky vládnoucí většiny. Klíčové ale je ptát se, zda a co vlastně mohou tyto protesty změnit, nebo alespoň které problémy mohou nasvítit jako důležité. Slovy Václava Moravce z jeho Otázek: o čem se po sobotních protestech bude mluvit?
Letná se tak stává nejen místem protestu, ale i zrcadlem české společnosti. Ukazuje její energii i její rozpory, schopnost mobilizace i neschopnost shody. Otázkou proto není jen to, kolik lidí dnes dorazí, ale co bude následovat. Jestli se občanská aktivita přetaví v trvalejší formy zapojení, nebo zůstane u jednorázových gest.
A právě v tom spočívá skutečný význam podobných shromáždění. Nejsou cílem, ale začátkem. Momentem, kdy se společnost nadechne a připomene si, že demokracie není samozřejmost, ale proces, který vyžaduje víc než jen přítomnost na jedné, byť velmi zaplněné pláni.
Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?
Výčet úspěchů korejské skupiny BTS by vydal na několik stránek. Jsou nejprodávanější korejskou kapelou i interpretem všech dob. Jako první korejská kapela dokázali v USA prodat více než milion kusů jednoho alba, a získali tak prestižní platinovou desku. Jako prvním Korejcům se pak podobné certifikace dočkali také v Japonsku, Británii a na dalších velkých trzích. Po Beatles se stali první kapelou, které se povedlo ve Spojených státech dosáhnout první příčky žebříčku prodejů desek se čtyřmi alby za necelé dva roky.
V roce 2020 je magazín Time vyhlásil za entertainera roku. A ačkoli právě v prvním pandemickém roce spanilou jízdu BTS světem zbrzdila pandemie, na ustavení nových králů hudební branže to nic nezměnilo. Mimochodem BTS se v pandemickém roce povedlo prodat milion vstupenek na virtuální koncert.
K-pop pro každého
Byli to právě BTS, kdo přetvořil K-pop z regionálního trendu na globální fenomén šířící se sociálními sítěmi. A jim vděčí stovky interpretů za úspěch, slávu i miliony na kontě.
O to větší smutek přišel v roce 2022, kdy kapela oznámila časově neomezenou pauzu. Důvodem byla vojenská povinnost členů kapely, zároveň se věnovali sólovým projektům. Pauza nyní končí, BTS se vracejí a jde o návrat masivní: v pátek vyšlo nové album Arirang, v sobotu odehrají BTS živý koncert pro globální publikum největší streamovací služby světa Netflix, o několik dní později bude mít premiéru dokumentární seriál o BTS také na Netflixu.
Jak tedy fenomén BTS funguje? Co jsou základy tak masivního úspěchu, který v dějinách hudby nemá obdoby?
Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.
Sedmičlenná formace (RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V a Jungkook) debutovala v roce 2013 pod tehdy relativně malou agenturou Big Hit Entertainment. Na rozdíl od běžných K-popových projektů stavěla od začátku na autorském vkladu členů, tematizaci osobních i společenských problémů a intenzivní práci s komunitou fanoušků.
Klíčovým momentem jejich vzestupu byla schopnost obejít tradiční mediální hráče. BTS systematicky využívali platformy jako Twitter či YouTube k přímé komunikaci s publikem. Tím vznikl unikátní vztah s fanouškovskou základnou označovanou jako ARMY, která funguje nejen jako publikum, ale i jako distribuční síť, marketingový nástroj a ekonomický akcelerátor.
Přestože první nahrávky z dnešního pohledu znějí velmi solidně a orientovaly se na emoce školních dětí, nešlo o komerční úspěch, jak si dnes všichni představují. Prodaly se desítky tisíc kusů, což na ambiciózní boyband působící v Koreji slabé. BTS a jejich tým na to reagoval postupnou proměnou, inspirovali se globálními hvězdami.
Zlomovým se tak pro BTS stává rok 2015. S novým přístupem a materiálem se začaly objevovat skutečné úspěchy. EP The Most Beautiful Moment in Life, Part 1 se prodalo 415 tisíc kopií, singl I Need U se jako první nahrávka kapely dostala mezi Top 5 hitparády a také jako první jejich skladba překonala hranici 100 milionů zhlédnutí na YouTube.
Expanze BTS nabrala na neuvěřitelné akceleraci. Vyrazili na turné, postupně vystoupili na čtyřech kontinentech (vedle Asie ještě v severní a jižní Americe a v Oceánii), jejich nahrávky začaly mít úspěch v Japonsku, začala si jich všímat zahraniční média.
Globální průlom představovalo jejich druhé korejské album Wings inspirované románem Hermana Hesseho Damian, které vyšlo v říjnu 2016. Stalo se nejprodávanější korejskou nahrávkou roku a tím, že se prodaly skoro dva miliony kopií, se BTS oficiálně dostali do milionového klubu. Co bylo neméně důležité, o album psala zahraniční média, a to ve značných superlativech. „Jedná se o jednu ze zvukově i koncepčně nejambicióznějších popových desek roku,“ napsal v Rolling Stone Nick Murray. Magazín Fuse album zařadil do svého žebříčku nejlepších nahrávek roku.
V únoru roku 2017 deska dostala nový název You Never Walk Alone a vyšla globálně. Předobjednávky patřily k nejvyšším toho měsíce na světě. Album dokonce vstoupilo do jedné z vedlejších hitparád společnosti Billboard. A kapela mohla vyrazit na své druhé světové turné, kde vystoupila před více než půl milionem fanoušků. Málo? Dokázali to bez podpory globálního promotéra.
Na čele hitparád
Definitivní potvrzení globálního úspěchu pak přinesly následující nahrávky. EP nazvané Love Yourself: Her vyšlo v září 2017 jako první deska z chystané pětidílné série Love Yourself. EP se dařilo doma i v zahraničí, skladby z něj se objevovaly také v prestižních hitparádách, deska samotná postupně rostla v rámci Billboard 200.
O pouhý rok později další díl série s podtitulem Tear již tuto hitparádu ovládl hned po vydání. Tím se BTS stali jednak prvními Korejci, kterým se nejslavnější hitparádu světa povedlo dobýt, ale také nezpochybnitelnou globální hvězdou, které již čeká jen růst. Nutno dodat, že během následujících necelých dvou let BTS na první příčku Billboard 200 vystřelí ještě třikrát, což se předtím podařilo jen Beatles v roce 1968.
Příběh BTS tak ukázal, že nejde jen o hudební úspěch, ale o strukturální posun v tom, kdo dnes určuje globální kulturní agendu.
Nelze přehlédnout ani geopolitický rozměr. BTS jsou jedním z nejviditelnějších nástrojů tzv. korejské „soft power“. Spolu s filmem (např. Parasite) či seriály (Squid Game) pomohli redefinovat vnímání Jižní Koreje jako kulturní velmoci.
Jejich úspěch zároveň ukazuje, že jazyk přestává být bariérou. V éře streamingu a sociálních sítí rozhoduje autenticita, vizuální identita a schopnost budovat komunitu – nikoli geografický původ.
I proto je aktuální návrat BTS na scénu důležitou globální událostí. Stvrzuje dominanci K-popu, která nemizí ani po letech na čele hitparád, dominanci Netflixu jako největšího hráče streamovacího světa, dominanci BTS jako popkulturního fenoménu, který v historii nemá obdoby. Korejská sedmička ukazuje, jak velcí by byli Beatles, kdyby působili v éře sociálních sítí a YouTube, ukazují, co znamená být největší kapelou světa.
Minecraftový youtuber Hejlovec byl hostem pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové na Newstream.tv. Popsal, jak dnes funguje ekonomika YouTube, proč už nestačí jen „hrát hry“ a jak tvůrci řeší výkyvy příjmů i nutnost diverzifikace.
Z původně jednoduchého natáčení herního obsahu se stal strukturovaný byznys. Youtuber Hejlovec v pořadu VIP Eva Talks uvedl, že za jeho kanály dnes stojí tým o čtyřech až pěti lidech a produkce zhruba deseti videí týdně.
„Dneska už to není o tom zapnout kameru a hrát. Je potřeba scénář, tempo, střih i práce s pozorností diváka,“ popsal. Jedno video přitom podle něj zabere přibližně pět hodin práce včetně postprodukce.
Hlavním zdrojem příjmů zůstává YouTube reklama, která je ale výrazně sezónní. „Leden bývá až o 60 až 70 procent horší oproti listopadu a prosinci,“ uvedl. Výpadky proto tvůrci vyrovnávají spolupracemi se značkami nebo dalšími aktivitami.
Právě komerční spolupráce podle něj fungují nejlépe, pokud jsou přirozeně zapojené do obsahu. „Pokud se to dobře implementuje do videa, může to být pro diváka i zábavné,“ dodal.
Vedle reklam tvoří menší část příjmů merch, který ale vnímá spíše jako doplněk a způsob, jak posilovat vztah s fanoušky.
Rozhovor ukazuje i rostoucí tlak na diverzifikaci. Hejlovec připouští, že se nechce spoléhat pouze na YouTube. „Začínám uvažovat nad dalšími plány, ideálně i mimo YouTube,“ řekl. Impulzem byl mimo jiné slabší výkon platformy na konci roku 2025.
Část příjmů proto ukládá jako rezervu a část investuje, zejména do akcií. Do budoucna zvažuje i nemovitosti.
Postup Hejlovce ilustruje širší trend. Tvorba na YouTube se posouvá od individuální aktivity k malému mediálnímu podnikání, které stojí na produkci, datech i schopnosti zvládat výraznou volatilitu příjmů.
