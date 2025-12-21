Lipavský: Muniční iniciativa vyšla Česko na dvě až tři miliardy
Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).
Česko na muniční iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí o muniční iniciativě jednat s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna ale poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.
Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
SPD mírní slova ministra Zůny. Prý jen popisoval stav, který zdědil po minulé vládě
Politika
Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).
Neobratné vyjádření
Předseda poslanců SPD Radim Fiala i šéf hnutí Tomio Okamura reagovali tím, že peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Dnes to Fiala zopakoval. Zůna se podle něj musí s projektem seznámit. „Sedí ve vládě, kde mu jasně bylo řečeno i panem premiérem, že muniční iniciativu Česká republika nebude dělat. Jestli ji někdo chce dělat, ať ji dělá NATO samo, že ČR ji dělat nebude,“ řekl Fiala. Zůnovo páteční vyjádření označil jako neobratné.
„Bez politické podpory takhle významná věc dělat nejde. Co se týče marží, transparentnosti, peněz, vždy s tím souhlasil ten, kdo peníze dává,“ podotkl Lipavský.
V polovině října tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že na iniciativu dárci věnovali 93,3 miliardy korun. „Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group,“ řekla také. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní tehdy 1,7 miliardy korun.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.