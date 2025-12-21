Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Lipavský: Muniční iniciativa vyšla Česko na dvě až tři miliardy

Lipavský: Muniční iniciativa vyšla Česko na dvě až tři miliardy

Jan Lipavský
ČTK
ČTK
ČTK

Na muniční iniciativu pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, dvěma až třemi miliardami přispělo Česko. V pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News to řekl bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS).

Česko na muniční iniciativě spolupracuje zejména s Nizozemskem a Dánskem. Letos Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice, za celou dobu trvání iniciativy přes čtyři miliony kusů. Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v pondělí o muniční iniciativě jednat s ředitelem české Agentury pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS) Alešem Vytečkou.

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v pátek řekl, že podpora Ukrajiny bude pokračovat, Česko stojí na její straně a agresorem je Rusko. Pokládá ale za nutné hledat optimální cesty podpory napadené země. SPD, která nominovala Zůnu do kabinetu, přitom prosazuje ukončení posílání peněz na Ukrajinu i české muniční iniciativy. Zůna ale poznamenal, že iniciativu v zásadě nikdo nezpochybňuje, o jejím osudu rozhodne vláda jako celek.

Jaromír Zůna (za SPD)

SPD mírní slova ministra Zůny. Prý jen popisoval stav, který zdědil po minulé vládě

Politika

Peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Na síti X to uvedl předseda poslanců hnutí SPD Radim Fiala, který také poznamenal, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) na páteční tiskové konferenci jen popisoval stav, který zdědil po vládě Petra Fialy (ODS).

ČTK

Přečíst článek

Neobratné vyjádření

Předseda poslanců SPD Radim Fiala i šéf hnutí Tomio Okamura reagovali tím, že peníze českých občanů nepůjdou na prodlužování války na Ukrajině. Dnes to Fiala zopakoval. Zůna se podle něj musí s projektem seznámit. „Sedí ve vládě, kde mu jasně bylo řečeno i panem premiérem, že muniční iniciativu Česká republika nebude dělat. Jestli ji někdo chce dělat, ať ji dělá NATO samo, že ČR ji dělat nebude,“ řekl Fiala. Zůnovo páteční vyjádření označil jako neobratné.

„Bez politické podpory takhle významná věc dělat nejde. Co se týče marží, transparentnosti, peněz, vždy s tím souhlasil ten, kdo peníze dává,“ podotkl Lipavský.

V polovině října tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS) uvedla, že na iniciativu dárci věnovali 93,3 miliardy korun. „Česká republika v rámci muniční iniciativy financovala nákup munice od českého výrobce STV Group,“ řekla také. Celková hodnota českého příspěvku do iniciativy byla podle ní tehdy 1,7 miliardy korun.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
Aktualizováno

Další peníze pro českou muniční iniciativu. Finance poskytly hned čtyři země

Politika

ČTK

Přečíst článek

Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu

Stromovka Kladno
Stromovka Kladno, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.

Za sebou má velké bytové projekty jako je třeba Čakovický park s osmi sty byty nebo Lipenecký park, který zahrnuje 19 rodinných domů a 43 bytů. Další projekty skupina rozvíjí, například na pražském Veleslavíně chystá 80 nových bytů či v Hájích na Praze 4 má velký záměr výstavby čtyř set bytů a téměř deseti tisíc metrů čtverečních komerčních prostor.

Rozhovor s Karlem Týcem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díl najdete zde

„Když jsme začínali, neměli jsme v zásobě žádné pozemky ani projekty. Hledali jsme,“ říká k začátkům developerské nohy skupiny Karel Týc. Logicky tak společnost našla své místo zejména v širším prstenci kolem Prahy, centrum již bylo obsazené dalšími hráči. „Přirozeně to tak vyplynulo. V současnosti se posouváme ještě dál například s s výborně dostupným projektem v Kladně.“

Projekt Stromovka Kladno je hned vedle nádraží, prakticky s ním spojený podchodem. Na místě vyroste sedm set nových bytů, které budou jen několik desítek minut vzdálených od centra Prahy, ale zároveň na okraji křivoklátských lesů. První etapa je již takřka vyprodána. „Nikdy jsme nechtěli být butikový developer, abychom stavěli deset nebo dvacet bytů v rámci centra hlavního města. My stavíme projekty pro střední třídu. Pro rodiny, které se chtějí někde usadit a mít rodinu,“ popisuje filosofii firmy Týc.

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Raškův Natland připravuje projekt malých bytů v Hostivaři

Reality

Bývalá ubytovna v Hostivaři změní podobu. Natland ji přestaví na desítky malometrážních bytů pro studenty a mladé talenty.

nst

Přečíst článek

Ústí nad Labem

Nemovitosti v Česku dál zdražují. Zájem o bydlení se přesouvá za Prahu

Reality

Nemovitosti v Česku ve třetím čtvrtletí i nadále zdražovaly. Cena bytů meziročně vzrostla o 14,5 procenta, rodinných domů o 9,2 procenta a pozemků o 6,1 procenta. V mezičtvrtletním srovnání ale nemovitosti zdražovaly pomaleji než v předešlých dvou čtvrtletích letošního roku. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Podle něj růst cen způsobuje hlavně nedostatečná nabídka bytů, domů i pozemků, přestože poptávka po nemovitostech je i nadále vysoká.

ČTK

Přečíst článek

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů

Lofty místo skladu. Mint rozšiřuje nabídku pražských nájemních bytů

Reality

Mint rezidenční fond rozšiřuje portfolio o 168 nájemních bytů v pražském Hloubětíně. Nový projekt, který cílí na mladé a páry, vznikl přestavbou industriální budovy na moderní a plně vybavené lofty.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Mojmír Hampl

Sněhové vločky? Nesmysl. Mladí jsou investičně odvážnější než generace před nimi, říká Mojmír Hampl

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Metropolitní plán

Praha žádá méně zástavby, více zeleně. Radnice posílají připomínky k novému Metropolitnímu plánu

Politika

ČTK

Přečíst článek

Odplata, nebo uhrazení dluhu? Mexický miliardář a kritik vlády má na daních zaplatit 59 miliard

Ricardo Salinas Pliego
ČTK
ČTK
ČTK

Mexický miliardář a hlasitý kritik vlády Ricardo Salinas Pliego musí zaplatit na daních 51 miliard pesos, tedy téměř 59 miliard korun. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že jde o dluh, který mají firmy z jeho podnikatelského impéria Grupo Salinas, podle Salinase jde ale o odvetu za to, že poukazuje na korupci v nejvyšších politických kruzích. Informovala o tom agentura Bloomberg.

Sheinbaumová v pátek uvedla, že firmy ze Salinasova impéria v lednu obdrží daňový výměr a že Salinas bude muset zaplatit, jinak pocítí následky. V návaznosti na sérii rozhodnutí mexického nejvyššího soudu obdrží Salinasovy podniky tento výměr jako výsledek auditů z let 2008 až 2013, uvedl na tiskové konferenci v přítomnosti prezidentky šéf daňové správy Antonio Martínez Dagnino.

Sheinbaumová popřela Salinasova tvrzení, že vláda po jeho společnostech jde kvůli tomu, že miliardář kritizuje vládnoucí stranu Morena. Salinas poukazuje na rozsáhlou korupci po celé zemi, vliv drogových kartelů a také na neschopnost úřadů zajistit obyčejným lidem bezpečí.

„V lednu je vyrozumíme a doufejme, že zaplatí,“ řekla Sheinbaumová. „Pokud ne, pak začne další proces, o kterém se budeme bavit jindy," dodala.

Elon Musk

Musk přepisuje historii. Jeho majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů

Money

Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, jehož majetek pokořil hranici 700 miliard dolarů, tedy zhruba 14,5 bilionu korun. Informoval o tom časopis Forbes.

ČTK

Přečíst článek

Salinas v příspěvku na síti X napsal, že chce neshody s vládou ukončit, ale že by bylo rozumné počkat, až jeho firmy dostanou od daňových úřadů jasné a podrobné oznámení. Řekl, že významnou část nároků tvoří penále, které je výsledkem dlouhodobého daňového sporu.

„Pouze s jasnými, právními a ověřitelnými informacemi bude možné dosáhnout spravedlivého řešení, vyřešit ten problém institucionálně a posílit právní stát, který naše země potřebuje,“ napsal.

Desetiletý spor

Daňový spor mezi mexickou vládou a miliardářem Salinasem trvá zhruba deset let, ale od nástupu Sheinbaumové do úřadu se vyhrotil. Prezidentka ve svých veřejných projevech Salinase opakovaně kritizovala a dlouhodobé daňové nároky označila za příklad toho, jak mocní využívají nekonečných soudních podání, aby se vyhýbali daňovým rozhodnutím. „Je důležité vědět, že jde o právní, administrativní záležitost,“ uvedla v pátek Sheinbaumová.

Šéf daňové správy Martínez Dagnino uvedl, že Salinasovy podniky by mohly získat slevu až 39 procent, v závislosti na navrhovaném splátkovém kalendáři. Mexické daňové zákony umožňují různá opatření, pokud společnosti odmítnou platit, včetně zabavení majetku.

Andrej Babiš

Babiš se začal usmívat. Čistky běží hladce

Názory

Andrej Babiš se v pondělí stal premiérem, v úterý předstoupil před novináře s první várkou schválených zákonů. Nebylo toho málo, zlevnění energií, stavební zákon, deklarace k emisním povolenkám ETS 2. Na dotaz, jestli bude tempo vládnutí i v příštích dnech rychlé, s úsměvem odpověděl: „Tempo je dobré“.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Salinas ve čtvrtek sám sebe přirovnal k americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, když se stal terčem ostré kritiky za komentáře, které tento týden pronesl v televizní síti ze svého obchodního impéria. Jeho součástí je například stanice TV Azteca. Salinas byl hrát golf na Floridě, navštívil Mar-a-Lago, kam jezdí Trump, a pak se zúčastnil večeře v Bílém domě, kam Trump u příležitosti vánočních svátků pozval spoustu významných lidí z USA i ze zahraničí.

Salinas v září zahájil politickou kampaň proti Sheinbaumové, což vyvolalo spekulace, že by se mohl chystat na prezidentskou kandidaturu. Salinas už v září poskytl rozhovor americké stanici Fox Business, a právě po tomto rozhovoru se problémy s vládou ještě vystupňovaly. Administrativa mexické prezidentky pak Salinase obvinila, že je součástí skupiny pravicových politiků a podnikatelů, kteří v listopadu financovali protestní pochod tzv. generace Z, jež se zvrhl v násilnosti.

Salinas je jedním z nejbohatších lidí v Mexiku, agentura Bloomberg jeho majetek odhaduje na 7,5 miliardy dolarů (přes 155 miliard korun). Za loňský rok se ale objem jeho majetku o několik miliard snížil, když prudce oslabily akcie jeho podniku Grupo Elektra, do kterého patří i maloobchodní firmy nebo finanční ústav Banco Azteca.

Související

Švýcarsko

Mladí ze švýcarské levice neuspěli. Voliči v referendu odmítli daňový plán proti ultrabohatým

Money

nst

Přečíst článek
Londýn

Návštěvníci Londýna si nejspíš připlatí. Město zvažuje daň pro turisty

Money

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme