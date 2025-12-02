Manželé Dellovi rozdají americkým dětem přes šest miliard dolarů
Michael a Susan Dellovi oznámili, že dají 25 milionům amerických dětí 250 dolarů (5200 korun), aby jim pomohli založit investiční účet, informuje agentura Bloomberg. Dar v celkovém objemu 6,25 miliardy dolarů (130 miliard korun) zakladatele počítačové společnosti Dell navazuje na iniciativu Invest America, známou též jako Trumpovy účty, která vznikla na základě zákona o daních a výdajích amerického prezidenta Donalda Trumpa a podle níž vláda automaticky na účet každého dítěte narozeného mezi roky 2025 a 2028 pošle 1000 dolarů.
„Susan a já věříme, že nejchytřejší investicí, kterou můžeme učinit, jsou děti,“ uvedl Dell v příspěvku na X.
Dar manželů Dellových poputuje na ministerstvo financí a bude následně zaslán na účty 25 milionů dětí do deseti let, které na dosavadní státní příspěvek nedosahují. Dell, kterému je 60 let, uvedl, že se nejprve zaměřuje na děti z oblasti, kde mediánový příjem domácnosti nedosahuje 150 tisíc dolarů za rok. Očekává, že v dané věkové skupině příspěvek dostane 80 procent dětí.
„Věříme, že pokud každé dítě dokáže vidět budoucnost, pro kterou stojí za to spořit, vybudujeme něco mnohem většího než jen účet,“ řekl Dell v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Vybudujeme naději, příležitosti a prosperitu pro další generace,“ dodal.
Dell, který je podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index jedenáctým nejbohatším člověkem na světě s majetkem 148 miliard dolarů, je velkým zastáncem takzvaných Trumpových účtů. V rámci federálního programu dostanou američtí občané narození od začátku roku 2025 do roku 2028 federální grant ve výši 1000 dolarů na založení takzvaných Trumpových účtů. Rodiče budou moci tyto účty otevřít a přispívat na ně od 4. července 2026, přičemž pokyny teprve vydá daňový úřad IRS, uvedla stanice CNBC. Podle agentury Bloomberg budou děti moci prostředky čerpat po dovršení 18 let a využít je například na studium či na bydlení.
