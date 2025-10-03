Parlamentní volby. TikTok smazal některé falešné účty, které měly za cíl ovlivnit hlasování
Sociální síť TikTok smazala některé z falešných účtů, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku. Učinila tak po podnětu od Českého telekomunikačního úřadu. Na stovky účtů, které šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu, upozornil na konci září server Deník N.
TikTok uvedl uvedl, že nenalezl důkazy, které by potvrzovaly, že by dané účty tvořily ucelenou síť nebo byly součástí skryté vlivové operace. Společnost prověřuje informace od ČTÚ a dalších příslušných orgánů a partnerů a bude nadále sledovat a narušovat činnost jakéhokoliv aktéra, který se snaží klamat uživatele jejich platformy. "Podrobnosti o sítích, které jsme rozbili, zveřejňujeme v našem Centru transparentnosti a naše zjištění sdílíme s příslušnými orgány, včetně ČTÚ," uvedli zástupci sociální sítě.
"TikTok Českému telekomunikačnímu úřadu odpověděl na zaslané podněty týkající se účtů, u nichž vzniklo podezření na neautentické chování a koordinovanou aktivitu. TikTok nás informoval, že prověřil všechny účty, na které nás výzkumníci upozornili. U některých z nich vyhodnotil podněty jako oprávněné a účty byly odstraněny," řekla Deníku N mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. Podle informací serveru TikTok smazal desítky účtů ze stovek nahlášených.
Od začátku srpna TikTok v Česku zabránil více než 7,3 milionu falešných lajků, 1,3 milionu falešných žádostí o sledování a vytvoření více než 26 tisíc spamových účtů. Také odstranil 46 účtů, které se vydávaly za kandidáty nebo volené představitele v České republice. Firma posiluje specializované týmy a podobná opatření zavádí před volbami i v jiných zemích.
Říká se, že volby jsou esencí demokracie, její oslavou. Ale platí to ještě dnes? Neutěšujeme se tímto klišé o svátku demokracie? Jak to naše demokratické volební divadlo provozujeme? Kde je nějaké skutečné skládání účtů a odpovědností za chyby a minulé kroky? Nepíšu filipiku proti volbám, právě naopak. Jen chci ukázat pár aspektů hry, kterou sledujeme ve všech demokratických zemích, v každých významnějších volbách.
David Ondráčka: Volby se dnes stávají spíš ostudou demokracie než její oslavou
Názory
Sociální síť dlouhodobě zakazuje placenou politickou reklamu. Účty, které patří vládám, politikům nebo politickým stranám, nemohou využívat reklamní ani monetizační funkce a podléhají zvláštním pravidlům vzhledem k jejich roli ve veřejném zájmu. Jedinou výjimku tvoří oficiální orgány dohlížející na volby - jako například volební komise, které mohou spouštět reklamy výhradně za účelem šíření zásadních informací pro voliče.
Na činnost falešných účtů na TikToku upozornila iniciativa IT odborníků Centrum pro výzkum online rizik. Jejich analýza odhalila téměř tři stovky propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně. Podle Josefa Šlerky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tyto falešné účty nebudou mít zásadní vliv na férovost voleb, řekl dříve .
Evropa se obává, že se Česko po parlamentních volbách posune doprava a v Evropské unii bude blokovat důležitá rozhodnutí podobně, jak to nyní dělá Maďarsko.
Evropa považuje Babiše za favorita voleb. Kvůli možným koalicím se obává pomaďarštění Česka
Politika
