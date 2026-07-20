Dalibor Martínek: Češi jsou u moře a Babiš chce zcela ovládnout stát
Vláda se rozhodla, že navrhne Ústavnímu soudu, aby zamítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO v Ankaře. To je legitimní nápad. Vláda však také požaduje, aby soud z projednávání této věci vyloučil ústavního soudce Pavla Šámala. To je přes čáru. Spletli si soudruzi ve vládě dobu?
Ano, za komunistů mohla vláda strkat prsty do práce moci soudní. Rozhodovala, kdo soudcem bude a kdo ne, a jak se má ke kterému případu přistupovat. Česká justice se snaží pětatřicet let zbavit této nálepky. Potom přijde Babišova vláda, a myslí si, že jsou tady nějaké osmdesátky.
Jak vůbec může napadnout vládu, která je součástí výkonné moci, mluvit do práce pilíře soudního? Chce snad svalit tento jeden ze tří pilířů demokracie, opanovat ho, stejně jako ve volbách Babiš ovládl moc legislativní a výkonnou? Možná si myslí, že ho volební úspěchy za koblihu a podplácení důchodců opravňují k dekonstrukci demokratického Česka.
Aktuální usnesení vlády o kompetenční žalobě je jen jakýsi propagandistický blábol směřovaný k voličům vládních stran. Jeroným Tejc, tráva ve větru se klátící, vyhověl Babišovi a prostě to takto sepsal. Jenže. Tady nehrajeme kuželky, je to vláda této země. Vládu by přece nemělo ani napadnout, aby po Ústavním soudu vyžadovala nějaké postupy. Natož pak vyloučení jednoho konkrétního soudce.
Spor mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o summit NATO míří do další ostré fáze. Kabinet Andreje Babiše chce, aby Ústavní soud prezidentovu kompetenční žalobu odmítl nebo zamítl, a zároveň žádá vyloučení soudce Pavla Šámala. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tvrdí, že soud předběžným opatřením zasáhl do ústavního postavení vlády a že přijetí prezidentova výkladu by v Česku vytvořilo druhé mocenské centrum.
Babišova vláda dál hrotí spor s Pavlem. Jeho žalobu kvůli NATO chce smést ze stolu
Politika
Spor mezi vládou a prezidentem Petrem Pavlem o summit NATO míří do další ostré fáze. Kabinet Andreje Babiše chce, aby Ústavní soud prezidentovu kompetenční žalobu odmítl nebo zamítl, a zároveň žádá vyloučení soudce Pavla Šámala. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc tvrdí, že soud předběžným opatřením zasáhl do ústavního postavení vlády a že přijetí prezidentova výkladu by v Česku vytvořilo druhé mocenské centrum.
Útok na nezávislý soudní systém
Babiš si možná neuvědomuje, že nezávislost soudního systému, jakkoliv je tento systém v Česku pomalý a pořád poněkud nepředvídatelný, tak přece jenom drží tuto zemi na západní polokouli. Nelze soudcům diktovat vládním rozhodnutím, co mají dělat.
Babiš si to možná uvědomuje. Možná sledujeme nějakou hru, kdy by si chtěl premiér soudce podrobit, tak jako by si rád podrobil prezidenta Pavla. To se mu zatím nedaří. Pavel vzdoruje, po mnoha obstrukcích vlády podal kompetenční žalobu. Argument Jeronýma Tejce, že vláda nebyla informována, je úplně mimo. Copak někdo, kdo podává žalobu na někoho, kdo podle jeho pohledu dělá něco špatně, volá okamžitě protistraně, aby ji informoval, že věc jde k soudu? Ne, to se neděje.
A že nebyla vláda oslovena před předběžným opatřením? To přeci nejde. Předběžné opatření má charakter, že se musí něco udělat dříve, než podezřelý, v tomto případě vláda, spáchá něco protiprávního. Podezřelý nemá z principu do takového opatření co mluvit.
Soudy leží Babišovi v žaludku. Pořád nad ním visí trest za zneužití dotací za Čapí hnízdo. Babiš se mu chce vyhnout neustálými vítězstvími ve volbách, poslaneckou imunitou. Nejlepším prostředkem k tomu jsou úplatky důchodcům. Vláda nyní opět jedny schválila.
Senioři nad 80 let mají dostávat k důchodu pravidelně víc peněz. Vláda schválila novelu, podle níž by se penze od příštího roku zvyšovala každých pět let podle věku, u osmdesátníků nově o 500 korun. Od roku 2028 se má vrátit i navyšování důchodu za práci v penzi. Účet pro stát ale může postupně vyrůst na desítky miliard korun ročně.
Nový bonus pro seniory. Po osmdesátce má důchod růst každých pět let
Money
Senioři nad 80 let mají dostávat k důchodu pravidelně víc peněz. Vláda schválila novelu, podle níž by se penze od příštího roku zvyšovala každých pět let podle věku, u osmdesátníků nově o 500 korun. Od roku 2028 se má vrátit i navyšování důchodu za práci v penzi. Účet pro stát ale může postupně vyrůst na desítky miliard korun ročně.
Babiš by potřeboval nezávilsý verdikt
Ohebný Jeroným Tejc při prezentaci kolem kompetenční žaloby argumentoval takovými nesmysly, že bylo porušeno právo na spravedlivý proces, protože návrh nebyl vládě před jeho vydáním doručen, a ta tím pádem nemohla reagovat. Ano, předběžné opatření se děje tak, aby na něj nebylo možné v danou chvíli reagovat. Je Tejc vůbec právník? Možná jenom převlečený socialista.
Úplně nejvíc absurdní je tvrzení vlády, že Ústavní soud je aktivistický. Ne, on jenom musel vydat předběžné opatření před vlastním verdiktem. Podle Tejce/Babiše jde o soudní aktivismus. Vláda nechce čekat na verdikt soudu, na rozřešení článku ústavy 63 o pravomocech prezidenta. Už má o tom jasno dopředu. Zákony nyní vykládá vláda, ne Ústavní soud.
Babiš se za každou cenu chce zbavit překážky svého vládnutí v podobě Petra Pavla. Novým protivníkem se se mu ukázal být Ústavní soud. Babiš chce převálcovat všechny tyto překážky, a vládnout bez omezení. Naštěstí mu jeho důchodci, které neustále uplácí, nedoručili tolik volebních hlasů, aby měl ve Sněmovně ústavní většinu.
Babišova vláda přijala usnesení proti Ústavnímu soudu. Zcela nesmyslné, soud nijak nezavazující. Ústavní soud je nyní pod velkým tlakem výkonné moci. Musí se obhájit. V době, kdy si Češi vybírají zaslouženou dovolenou u moře a mají pozornost jinde, se v Česku hraje tvrdý boj o moc. I tyto okolnosti jsou součástí Babišovy strategie ovládnou zcela tento stát.