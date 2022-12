První energetický test je tady. Ze severu míří do Evropy včetně Česka arktický mráz

Teploty v severských zemích a ve střední a východní Evropě včetně Česka mají v nadcházejících dnech klesnout blízko nebo pod bod mrazu. Bude to první zkouška pro kontinent, jehož vlády i experti předpokládají, že letošní zima bude významným zátěžovým testem pro křehké systémy evropského trhu s energií v době zbavování se závislosti na ruských zdrojích, uvedl server CNBC.

Předpovědi počasí říkají, že teploty v severní Evropě v příštích dnech prudce klesnou, protože z Arktidy vane studený vzduch. To představuje první velkou zimní zkoušku energetických sítí v regionu, uvedl CNBC.

Britský meteorologický úřad ve středu vydal řadu varování před sněhem a ledem, přičemž teploty mají na některých místech do konce týdne klesnout až na -10 stupňů Celsia. Teploty v severských zemích a ve střední a východní Evropě mají v nadcházejících dnech také klesnout blízko nebo pod bod mrazu. V Česku by podle aktuální týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu měly teploty v pondělí přes klesnout pod nulu a ve středu a ve čtvrtek dosáhnout až minus čtyř stupňů.

Závody v naplňování zásobníků plynem

Evropské vlády se již několik měsíců předhánějí v naplnění podzemních zásobníků zemním plynem, aby si zajistily dostatek paliva pro udržení tepla v domácnostech v zimě. Nejnovější údaje průmyslové skupiny Gas Infrastructure Europe ukazují, že zásoby plynu v EU jsou podle odhadů zaplněny zhruba z 90 procent. Děje se tak v době, kdy Rusko po invazi na Ukrajinu a následných sankcích razantně omezilo dodávky plynu do Evropy. Podle nedávného vyjádření českého ministra průmyslu Jozefa Síkely jsou zásobníky v tuzemsku naplněny z 99 procent.

Energetičtí analytici řekli CNBC, že zásoby plynu v Evropě jsou na zimu relativně vysoké, některé regiony ale mohou mít problémy. Jako příklad uvedli jižní Německo, které může být „obzvláště zranitelné“ vůči mrazu, částečně kvůli výpadkům produkce jaderné energie ve Francii.

Riziko přídělového systému

„Evropa je dobře připravena na pokles teplot, k čemuž přispěl letošní rekordní nárůst zásob zemního plynu a pozdní nástup zimních teplot,“ uvedl výkonný ředitel pro energetiku, klima a udržitelnost ve společnosti Eurasia Group Raad Alkadiri. „Pokud bude období mrazů dlouhé, zůstává však riziko, že poptávku po plynu bude nutné v některých částech Evropy omezit pomocí pravidelného přídělového systému,“ míní.

Francouzská vláda minulý týden varovala, že napětí na energetickém trhu by mohlo v nadcházejících týdnech vést k průběžným výpadkům elektřiny. Šéf britské National Grid již dříve varoval před možností, že by domácnosti mohly čelit výpadkům proudu mezi 16.00 a 19.00 hodin ve „skutečně opravdu chladných“ všedních dnech v lednu a únoru, pokud se sníží dovoz plynu. Tento scénář, který je považován za „nepravděpodobný“, následuje po prohlášení britského energetického regulátora Ofgem, že Británie čelí „významnému riziku“ zimního nedostatku plynu.

Ve Finsku mezitím národní provozovatel rozvodné sítě Fingrid navrhl, že zimní rituál, kdy si lidé zahřívají kabiny svých aut předtím, než nasednou, bude muset být považován za luxus. Důvodem je snaha minimalizovat zatížení elektrické sítě. Energetický úřad severské země také začátkem tohoto měsíce varoval, že riziko krátkých výpadků elektřiny se zvýšilo kvůli nejistotě v domácí výrobě a zahraničním dovozu energií.

„Situace je docela špatná – chladnější počasí nebo jakýkoli další neočekávaný výpadek by mohl vést k nedostatku elektřiny ve Francii,“ řekl CNBC vedoucí výzkumu pro střední Evropu v Aurora Energy Research Lukas Bunsen. „Kromě toho vysoké ceny poškozují průmysl i spotřebitele,” dodal. Bunsen ale zdůraznil, že situace v Evropě není tak špatná, jak mohla být, s odkazem na „dobře naplněné“ zásobníky plynu v bloku 27 zemí.