ČEZ ohlásil rekordní zisk a hned poté zdražil elektřinu na příští rok

Polostátní energetická společnost ČEZ od začátku příštího roku zdraží elektřinu. Většina zákazníků bude od ledna platit vládou zastropované ceny, klienti si u nejběžnějších sazeb měsíčně připlatí kolem 300 korun. Zdražení se netýká zákazníků, kteří mají cenu smluvně fixovanou, uvedl mluvčí společnosti Roman Gazdík. Firma vyšší ceny oznámila v den, kdy zveřejnila výsledky, podle kterých ji kvůli vyšším cenám energií stoupl do září zisk osminásobně. Nové ceníky se zastropovanými cenami pro příští rok ohlásili i další dodavatelé energií.

Platby za plyn zůstanou stejné, protože klienti se smlouvou na dobu neurčitou platí zastropované ceny už nyní, podotkl mluvčí. ČEZ je se zhruba 2,7 milionu odběratelů největším dodavatelem elektřiny v ČR. Zdražení elektřiny od příštího roku už ohlásila například Pražská energetika, chystá ho i E.ON a další dodavatelé. Očekává se, že ceny na úrovni cenového stropu bude mít většina domácností.

U elektřiny ČEZ letos na rozdíl od některých jiných dodavatelů zatím ke změně ceníků na dobu neurčitou, které má u firmy zhruba polovina zákazníků, nepřistoupil. „Ceníky u tohoto produktu měníme obvykle na přelomu roku. Jelikož elektřinu pro produkt na dobu neurčitou jsme na příští rok ale už museli nakupovat za letošní vyšší ceny, tak budou i ceníky od začátku roku vyšší," řekl Gazdík. Uvedl, že části zejména nových zákazníků se zálohy naopak sníží, protože už nyní platí vyšší ceny, než je strop.

Domácnosti by bez zastropování platily o 40 procent více

Ceny pro koncové zákazníky budou výrazně nižší, než jsou reálné tržní ceny, které vycházejí z ceny obou komodit na velkoobchodním trhu. Běžná domácnost tak díky zastropování podle Gazdíka ušetří oproti tržním cenám silové elektřiny asi 40 procent.

„Zákazníkům nyní začínáme posílat dopisy a e-maily o tom, že pro ně začínají od ledna platit zastropované ceny. Oznamujeme to všem s dostatečným předstihem, aby měli naši klienti důležité informace co nejdříve. Lidé nemusejí pro využití zastropování cen nic dělat, platí to automaticky," podotkl Gazdík. Během prosince pak společnost začne klientům rozesílat návrhy nových záloh.

Zdražuje i Pražská energetika či E.ON

Nové ceníky pro příští rok připravují i ostatní dodavatelé energií. V tomto týdnu už ohlásila zdražení elektřiny a plynu také Pražská energetika, u níž rovněž většina zákazníků bude platit vládou zastropované ceny. Proti současnosti si tak průměrná pražská domácnost připlatí nižší stovky korun měsíčně. Úpravu cen finalizuje také další velký dodavatel E.ON. „Vzhledem k extrémní situaci na energetických burzách v tomto roce, která se do cen energií na další rok propisuje, budeme muset ke zdražení standardních ceníků, stejně jako naše konkurence, přistoupit," řekl mluvčí firmy Roman Šperňák.

ČEZ dnes oznámil, že čistý zisk firmy za tři čtvrtletí letošního roku stoupl na 52,3 miliardy korun z 6,7 miliardy korun ve stejném období před rokem. Za celý letošní rok firma očekává zisk 65 až 75 miliard korun. ČEZ patří mezi firmy, na které chce vláda uvalit daň z neočekávaných zisků, která má sloužit k pokrytí mimořádných nákladů v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Takzvaná windfall tax má platit od příštího roku do roku 2025. Skupiny ČEZ se bude v případě schválení Parlamentem týkat i zavedení stropů na tržby z výroby elektřiny. Z příjmů nad stanovený cenový strop mají výrobci odvádět státu 90 procent.

Vláda v říjnu stanovila uvedené cenové stropy, a to 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun.