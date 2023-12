Volebním průzkumům stále vládne ANO, Lidovci by se nedostali ani nad pět procent

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, druhá ODS by získala 12,5 procenta, Piráti 11,5 procenta a SPD deset procent.

Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí STAN se sedmiprocentní podporou a TOP 09 s rovnými pěti procenty hlasů. Lidovci by při samostatné kandidátce nepřekročili pětiprocentní hranici nutnou pro zisk mandátů. Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách jako koalice Spolu, hlasovalo by pro ně 18,5 procenta voličů. ANO by i v tom případě dostalo 34,5 procenta hlasů. Vyplývá to z volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi (ČT).

"Listopadový volební model agentury Kantar potvrzuje převahu hnutí ANO, které na prvním místě ještě posílilo, zatímco ODS si na druhém místě pohoršila. Rozdíl mezi nimi přesahuje 20 procentních bodů," konstatovali autoři průzkumu.

V listopadu by ANO dosáhlo na 34,5 procenta, o dva procentní body více než před měsícem. Druhá ODS by měla 12,5 procenta, tedy o tři procentní body méně než v říjnu.

"Za poklesem přízně ODS stojí konkrétní události, které se za poslední měsíc odehrály, respondenti spontánně zmiňovali schvalování konsolidačního balíčku související s nepopulárními opatřeními, velký schodek rozpočtu nebo situaci ve školství, zdravotnictví, což také souvisí se stávkou," uvedli analytici z Kantaru.

Zlepšení Pirátů

Třetí by byli Piráti s 11,5 procenta, meziměsíčně si o jeden procentní bod polepšili. Čtvrté je podle volebního modelu hnutí SPD, které si mírně pohoršilo na rovných deset procent. Hnutí STAN se sedmi procenty si udrželo pozici z říjnového modelu a TOP 09 nyní dosáhla na pětiprocentní hranici. Ostatní uskupení skončila podle listopadového průzkumu pod hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny - Sociální demokracie (SOCDEM) by získala 3,5 procenta, Zelení tři procenta, komunisté i Přísaha 2,5 procenta a na dvou procentech by skončili lidovci, Trikolora i Svobodní.

Na základě zjištěných preferencí za poslední tři měsíce provedla agentura Kantar i modelování počtu mandátů ve dvousetčlenné Sněmovně. ANO by nyní získalo 93 mandátů, ODS 34, Piráti a SPD shodně 23, hnutí STAN by obsadilo 17 míst a TOP 09 by dosáhla na deset poslanců. Současná vládní pětikoalice by tedy získala dohromady 84 mandátů, teď má v dolní komoře většinu 108 hlasů.

Při účasti koalice Spolu by ANO ve volbách získalo 91 mandátů, Spolu 50 křesel, Piráti by měli 22 mandátů, SPD 21 poslanců a STAN by obsadilo 16 míst. Nynější vládní koalice by v takovém případě získala 88 míst v Poslanecké sněmovně.

Porovnání s reálnými výsledky voleb z roku 2021 ukazuje, že ANO by nyní podle Kantaru dosáhlo zisku lepšího o sedm procentních bodů, zatímco koalice Spolu by za svým tehdejším výsledkem zaostala o 9,5 procentního bodu. Občanští demokraté se s lidovci a TOP 09 zatím domluvili na společné kandidátce pro volby do Evropského parlamentu. Příští sněmovní volby se mají konat na podzim roku 2025.

Průzkum se konal od 13. listopadu do 1. prosince, do volebního modelu se započítaly postoje víc než 1000 respondentů.