Antimonopolní úřad dal Pražákovi zelenou k převzetí Mafry a dalších subjektů

Skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka může převzít ze svěřenských fondů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) mediální skupinu Mafra, provozovatele rozhlasových stanic firmu Londa a pardubickou chemičku Synthesia. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nabylo v pondělí právní moci, uvedl úřad na síti X.

Firmy oznámily dohodu o prodeji loni v září. Pražák koupí rozšiřuje svůj záběr v chemickém průmyslu, protože Kaprain vlastní ústeckou Spolchemii. Je také majitelem hokejové Sparty Praha.

Antimonopolní úřad konstatoval, že prodejem Mafry a Londy Kaprainu nenastane na mediálním trhu změna, protože Pražákova skupina zatím v mediálním oboru nepůsobí. Podrobněji se ÚOHS zabýval situací v chemickém průmyslu, kde Kaprain působí prostřednictvím firem Spolchemie a Fortischem. Přes firmu Rubena působí Kaprain i v gumárenském průmyslu. Skupina Synthesia je aktivní zejména ve výrobě pigmentů a barviv, nitrocelulózy, v organické chemii a v energetice.

„Úřad se podrobněji zabýval oblastmi v chemickém sektoru, v nichž se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají, přičemž konstatoval, že spojení v tomto ohledu nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže,“ uvedl ÚOHS ve zprávě po vydání nepravomocného rozhodnutí. Zároveň na základě obdržené námitky zjišťoval možné vazby skupiny Kaprain a fyzických osob napojených na zpracovatele vojenské nitrocelulózy. Tuto námitku nevyhodnotil jako opodstatněnou.

Agrofert, jehož byznys se vedle chemického průmyslu soustřeďuje zejména na zemědělství a potravinářství, k prodeji uvedl, že mu umožní se do budoucna více soustředit na klíčové segmenty jeho podnikání. Agrofert nicméně mohla k prodeji firem Mafra a Londa motivovat i nová pravidla, podle nichž vrcholní politici nesmějí vlastnit provozovatele rozhlasového a televizního vysílání a vydavatele periodického tisku ani prostřednictvím svěřenského fondu. Nový zákon se vztahuje i na poslance, kterým Babiš v současnosti je.

Mafra vydává mimo jiné deníky Mladá fronta Dnes, Lidové noviny a Metro nebo týdeníky Téma a 5plus2. Je provozovatelem webů iDNES.cz, Expres.cz nebo vyhledavače jízdních řádů iDOS.cz. Provozuje také hudební televizi Óčko a virtuálního operátora Mobil.cz. Předloni snížila ztrátu na 85 milionů korun ze 113 milionů o rok dřív. Společnost Londa je provozovatelem rádií Impuls a RockZone. Podle mediálního experta Jana Potůčka jde čistě technicky řečeno o přesun od jednoho českého miliardáře k druhému. A je podle něj otázkou, zda a případně jaké změny nastanou v redakcích MF Dnes či Lidových novin.

Synthesia Pardubice vyrábí produkty pro odvětví nátěrových hmot a tiskových barev nebo barviv pro textilní, papírenský a kožedělný průmysl. Vyrábí také nitrocelulózu, oxycelulózu a organické a anorganické chemikálie. Agrofertu patřila od roku 2002. Předloni zvýšila zisk po zdanění o 19 milionů na 183 milionů korun. Spolchemie ze skupiny Kaprain patří mezi největší výrobce pryskyřic v Evropě a má silnou pozici ve výrobě nátěrových hmot. Součástí Kaprainu je také tradiční slovenská chemička Fortischem.