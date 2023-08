Miliardář Karel Pražák finišuje nákup Mafry

Novým majitelem jedné z největších mediálních skupin v Česku, společnosti Mafra vydávající mimo jiné deníky MfDnes a Lidové noviny a provozující hudební televizi Óčko, se stane miliardář Karel Pražák. Uvedl to deník E15 s odkazem na své zdroje.

Reklama

Miliardář a majitel holdingu Kaprain Karel Pražák finišuje nákup vydavatelství Mafra, které dosud ovládal svěřenský fond Andreje Babiše. Někdejší manažer PPF chce koupit mediální dům společně s pardubickou chemičkou Synthesia. Cena se pohybuje v řádu jednotek miliard korun. Akvizice bude uzavřena ještě tento týden, uvedl deník e15, kterému to potvrdily čtyři na sobě nezávislé zdroje blízké transakci.

Pražák nabídl více než zbrojař Strnad

Minulý týden podle informací redakce e15 rozhodovalo představenstvo Agrofertu o dvou nabídkách na převzetí, jedné od skupiny Czechoslovak Group (CSG) zbrojaře Michala Strnada a druhé od holdingu Kaprain miliardáře a někdejšího manažera PPF Karla Pražáka. Pražák Agrofertu předložil vyšší nabídku a Mafru tak nakonec zřejmě získá.

Šéf ANO má smůlu. Senát schválil „lex Babiš“, politici nebudou smět vlastnit média ani přes fondy Politika Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Například média nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu, za porušení povinností budou hrozit vyšší pokuty. Senát tyto úpravy zákona o střetu zájmů schválil, chybí jen podpis prezidenta Petra Pavla. ČTK Přečíst článek

Podle informací od manažerů přímo z vydavatelství Mafra by mělo k podpisu prodeje dojít do konce týdne. „Mafra ještě není prodaná, ale bude. Nejspíš v pátek,“ uvedl zdroj z manažerských kruhů Mafry. Důležitou roli podle informací z trhu hraje v jednání přímo Andrej Babiš, který Mafru ovládá přes svůj svěřenský fond. Zda mediální dům nakonec skutečně přejde do Pražákových rukou, tak nyní závisí především na Babišově rozhodnutí.

Mediální zástupce Kaprainu Ondřej Pechar se k současnému stavu jednání s Agrofertem zatím odmítl vyjádřit. Informaci oficiálně nepotvrdil ani holding z Babišových fondů. „Spekulace trhu ohledně potenciálních akvizic či divestic nekomentujeme,“ sdělil deníku mluvčí Agrofertu Pavel Heřmanský.

David Ondráčka: Prodej Mafry bude reálně znamenat konec Andreje Babiše v politice Názory Sledovat vývoj jednání o možném prodeji mediálního domu Mafra je zajímavé byznysově, vlivově i politicky. Myslím, že pokud se Andrej Babiš rozhodne mediální dům prodat, bude to reálně znamenat jeho konec v politice. Nemusí to být okamžitě druhý den, ale bude platit – s médii přišel, s médii odejde. David Ondráčka Přečíst článek