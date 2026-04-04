Fidesz drží venkov, ale Tisza dotahuje. Bitva o Maďarsko vrcholí
V malé obci Mályinka na severovýchodě Maďarska vede Sándor Tóth hospodu už více než čtyři desetiletí. Za tu dobu zažil nejen pád komunismu, ale i opakovaná volební vítězství strany Fidesz premiéra Viktora Orbána. Stejně jako většina místních jí i on dlouhodobě dává svůj hlas, píše agentura Reuters.
Jeho podnik se loni zařadil mezi stovky venkovských hospod, které získaly státní podporu. Díky dotaci tři miliony forintů (zhruba 191 tisíc korun) mohl investovat do nových oken a klimatizace. Vláda podobné podniky označuje za „duši vesnic“ a jejich podporu považuje za klíčovou.
Právě venkovské regiony patří k hlavním oporám Fideszu. Místní ekonomika i komunitní projekty jsou často závislé na financování z veřejných zdrojů, které mají pod kontrolou struktury napojené na vládní stranu. V mnoha oblastech tak podle Reuters splývá stát s Fideszem jako hlavním poskytovatelem práce i podpory.
Mediální vliv
Silnou pozici vlády doplňuje i mediální vliv. Spojenci Fideszu kontrolují velkou část soukromých médií a veřejnoprávní média vystupují v souladu s vládní linií. Kabinet ale odmítá, že by tím omezoval svobodu médií.
Orbánova politika, zdůrazňující ochranu „maďarských zájmů“ vůči Bruselu a odmítání pomoci Ukrajině, nachází na venkově výraznou podporu. Právě zde, zejména mezi staršími voliči, má vláda nejsilnější zázemí. Před parlamentními volbami 12. dubna se tak venkov stává rozhodujícím faktorem – většina mandátů se totiž rozděluje v jednomandátových obvodech.
Tóth při čepování višňového piva nepochybuje, že místní zůstanou věrní vládní straně. „Všeobecně si myslím, že lidé tady volí Fidesz, protože pomáhá důchodcům i mladým lidem,“ říká. Zároveň připomíná, že „ne všechny strany“ by nabízely podobnou podporu podnikům.
Jeho hospoda, vybavená předměty z 80. let a jukeboxem z 90. let, slouží jako přirozené centrum obce s 450 obyvateli. Leží vedle fotbalového hřiště a má licenci na prodej tabáku.
„Vesnice, naše přímé spojení s přírodou, se zemí ... patří mezi základní části lidského života, které je nutné chránit,“ prohlásil Orbán v lednu. V tomto volebním obvodu jeho strana v roce 2022 získala přes 54 procent hlasů. Letos ale čelí silnější konkurenci.
Tou je nová středopravicová strana Tisza vedená Péterem Magyarem, který se z bývalého spojence premiéra stal jeho rivalem. Podle průzkumů má Tisza v celostátním měřítku náskok, přesto zůstává velká část voličů nerozhodnutá.
Těsný rozdíl
Z dat vyplývá, že Tisza dominuje mezi voliči mladšími 50 let, zatímco Fidesz si udržuje převahu mezi seniory. Na venkově je rozdíl těsný – Fidesz podporuje 37 procent lidí, Tiszu 33 procent.
Opozice proto výrazně posiluje přítomnost mimo velká města. Magyar v posledních dvou letech objíždí menší obce a slibuje investice do infrastruktury, pracovních míst i zdravotnictví.
Před parlamentními volbami v Maďarsku panuje podle mezinárodních pozorovatelů „toxická atmosféra“. Uvedla to delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která tento týden navštívila Budapešť.
Před parlamentními volbami v Maďarsku panuje podle mezinárodních pozorovatelů „toxická atmosféra“. Uvedla to delegace Parlamentního shromáždění Rady Evropy, která tento týden navštívila Budapešť.
Podle analytiků se přitom mění i atmosféra. „Nálada v menších městech a na vesnicích je oproti minulým volbám jiná... Nyní lidé přicházejí a poslouchají, co se snaží Magyar říct,“ uvádí zpráva společnosti Eurasia Group.
Kandidáti Tiszy nyní vsadili na osobní kontakt. Dobrovolníci obcházejí domácnosti a snaží se přesvědčit voliče přímo v terénu. „Toto je klíčová věc, myslím, že toto v minulých kampaních zásadně chybělo, musíme zajít do každé ulice,“ říká kandidát Csaba Hatala-Orosz. „Můžeme slíbit, že podpoříme místní malé a střední podniky, že opravíme silnice,“ dodává.
Podle něj je rozhodující dlouhodobá práce v regionech. „Dělám tady práci v terénu už skoro dva roky a těch 82 vesnic jsem poznal a opravdu jsem do toho dal srdce,“ uzavírá.