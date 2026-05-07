Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Vítězem v 1. kvartálu v soutěži Bank Branch of the Year se stala pobočka České spořitelny v Karlových Varech

Vítězem v 1. kvartálu v soutěži Bank Branch of the Year se stala pobočka České spořitelny v Karlových Varech

Pobočka České spořitelny
ČTK
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Soutěž Visa Bank Branch of the Year dlouhodobě oceňuje bankovní pobočky, které dokážou propojit kvalitní klientský servis, moderní technologie a příjemné prostředí. První čtvrtletí roku 2026 přineslo velmi silnou konkurenci, přesto se tři pobočky jasně odlišily svým přístupem k zákaznické zkušenosti, designu i práci s digitálními službami. Každá z nich nabízí inspiraci pro budoucí podobu “kamenného” bankovnictví.

První místo získala pobočka České spořitelny v Karlových Varech na třídě T. G. Masaryka. Již z ulice prostor zaujme výraznou vizuální prezentací ve výlohách díky digitálních panelů a jasně čitelného brandingu, který přirozeně zapadá do frekventovaného městského prostoru. Interiér působí moderně, otevřeně a přívětivě, což podporují barevně odlišené sedací zóny, designové osvětlení. Velký důraz je kladen na čistotu a logické uspořádání prostoru. Významným lidským prvkem je role greetera (recepční), který zajišťuje plynulý provoz, orientaci klientů a posiluje tím osobní kontakt hned při vstupu. Pobočka zároveň výrazně staví na práci se zpětnou vazbou klientů, systematicky sleduje ukazatele spokojenosti a aktivně reaguje na podněty zákazníků, což se promítá do vysoké kvality poskytovaných služeb.

Druhé místo obsadila pobočka ČSOB v Hradci Králové na Břetislavově ulici, která porotce zaujala především klidným, kultivovaným prostředím a promyšleným designem. Interiér je vizuálně sjednocený, pracuje s decentní barevností a místními motivy, jež posilují vztah klientů k pobočce. Digitální LCD panely a marketingové prvky jsou využity účelně, díky čemuž prostor nepůsobí zahlceně a podporuje snadnou orientaci. Poradenské místnosti jsou řešeny s důrazem na diskrétnost i komfort a umožňují díky technologickým řešením také vzdálené konzultace se specialisty. Pobočka ČSOB tak působí jako klidné a důvěryhodné místo, kde se klient může soustředit na řešení svých finančních potřeb.

Třetí příčku získala pobočka MONETA Money Bank v obchodním centru Krakov v Praze 8, která se odlišuje svou dostupností (7 dní v týdnu) a flexibilní otevírací dobou. Provoz bez polední přestávky, otevření i o víkendech a prodloužená pracovní doba reflektují životní rytmus klientů a jejich potřebu vyřídit bankovní záležitosti i mimo standardní pracovní dobu. Silným prvkem je prakticky řešená samoobslužná zóna u vstupu, včetně bankomatu a mincomatu dostupného 24/7. Interiér pobočky je čistý, přehledný a doplněný lokálními motivy, které klientům navozují pocit známého prostředí. Poradci se aktivně věnují edukaci klientů v oblasti digitálního bankovnictví a bezpečnosti např. při instalaci mobilní bankovní aplikace klienta krok za krokem provedou celým procesem, vysvětlí hlavní funkce aplikace, upozorní na zásady bezpečného používání (např. ochranu přístupových údajů, práci s notifikacemi či ověřováním plateb) a ověří, že klient aplikaci skutečně umí samostatně používat. Tímto přístupem posilují důvěru klientů v digitální nástroje banky a budují dlouhodobý vztah založený na jistotě a porozumění.

Vítězové soutěže Visa Bank Branch of the Year za Q1 2026 ukazují, že úspěch pobočky nestojí pouze na produktech, ale především na celkové zákaznické zkušenosti (CX) klienta. Spojení kvalitního prostředí, moderních technologií a lidského přístupu vytváří bankovní služby, které mají své pevné místo i v digitální době.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek
VISA BANK BRUNCH, užito se svolením

Partners Banka v Chocni si převzala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Co psal Epstein před smrtí? Soud zveřejnil údajný poslední vzkaz

Soud zveřejnil údajnou poznámku, kterou Epstein napsal před svou sebevraždou
ČTK
ČTK
ČTK

Federální soud zveřejnil údajný vzkaz Jeffreyho Epsteina z vězeňské cely, v němž někdejší finančník psal o „výsadě“ zvolit si čas na rozloučení. Dokument měl najít jeho bývalý spoluvězeň Nicholas Tartaglione, soudce však pravost poznámky nepotvrdil. Zveřejnění vyvolává nové otázky kolem posledních týdnů Epsteinova života i toho, proč se text neobjevil mezi dříve odtajněnými dokumenty.

Jeffrey Epstein, někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent, v poznámce uvádí, že je darem mít možnost zvolit si, kdy se člověk rozloučí, napsala dnes agentura Reuters.

Epstein byl nalezen mrtvý ve své manhattanské cele v srpnu 2019, podle úřadů si vzal život. Ručně psanou poznámku údajně našel bývalý Epsteinův spoluvězeň, odsouzený vrah a někdejší policista Nicholas Tartaglione. Federální soudce Kenneth Karas, který vedl Tartaglionův případ, dokument zveřejnil poté, co o to požádal deník The New York Times, jenž minulý týden informoval o jeho existenci.

Karas rozhodl, že text představuje soudní dokument, na který se vztahuje právo veřejnosti na přístup, protože jej právníci předložili v souvislosti s Tartaglionovým trestním řízením. Tartaglione si odpykává čtyři po sobě jdoucí doživotní tresty za vraždy související s drogami.

Soudce nenašel žádný právní důvod, proč by měl dokument zůstat utajený. Zároveň ale nepotvrdil pravost poznámky ani nezkoumal, jak se dokument dostal k soudu. Tyto otázky podle něj neměly vliv na rozhodnutí o zveřejnění.

„Vyšetřovali mě měsíce – nenašli nic!!“

Tartaglioneho právníci předložili vzkaz napsaný do žlutého bloku. Tartaglione sdílel s Epsteinem celu přibližně dva týdny v červenci 2019. „Vyšetřovali mě měsíce – nenašli nic!!! Takže skončili u 15 let starých obvinění,“ stojí v poznámce podle snímku zveřejněného v soudním spise. „Je zvláštní výsadou mít možnost vybrat si svůj čas na rozloučení. Co po mně chcete – abych se rozbrečel!! To není zábava, nestojí to za to,“ uvádí vzkaz. Podle NYT Tartaglione předal vzkaz svým právníkům pro případnou obhajobu, pokud by byl nařčen z napadení.

Epstein se v roce 2008 na Floridě přiznal k navádění nezletilé osoby k prostituci. Tento případ vedl ke kontroverzní dohodě o vině a trestu a krátkému pobytu ve vězení. Policie ho znovu zatkla v červenci 2019 a obvinila ze sexuálního obchodování s nezletilými. Vyšetřovatelé tvrdili, že verboval a zneužíval nezletilé dívky v New Yorku a na Floridě.

Hormuzský průliv

USA brzdí operaci v Hormuzu. Podle Trumpa je dohoda s Íránem na dosah

Politika

Spojené státy dočasně pozastavují doprovod lodí v Hormuzském průlivu, aby daly prostor pokročilým jednáním s Íránem. Donald Trump tvrdí, že dohoda je blízko, americká blokáda íránských přístavů ale pokračuje. Teherán mezitím varuje, že konfrontace kolem klíčové ropné tepny zdaleka neskončila.

ČTK

Přečíst článek

Poznámka se objevila v červenci 2019 poté, co dozorci našli Epsteina živého v jeho cele na Manhattanu se stopami na krku při incidentu, který úřady později označily za zjevný pokus o sebevraždu. Tartaglione podle veřejných vyjádření ukryl poznámku do knihy v jejich společné cele. Epstein zemřel o několik týdnů později, 10. srpna 2019, při jiném incidentu, který úřady označily za sebevraždu.

Tartaglione zmínil poznámku loni v podcastovém rozhovoru, ale širší pozornost získala až poté, co NYT minulý čtvrtek informoval o její existenci. Deník uvedl, že federální vyšetřovatelé poznámku nikdy neviděli a že chyběla mezi miliony dokumentů souvisejících s Epsteinem, které ministerstvo spravedlnosti v posledních letech zveřejnilo.

Při rozhodování o zveřejnění soudce odmítl argumenty týkající se ochrany soukromí, přičemž poznamenal, že Epstein je po smrti a o existenci poznámky se vede veřejná debata.

Související

Dalibor Martínek: Kuba jako kuna řádí v kurníku ODS

Dalibor Martínek: Kuba jako kuna řádí v kurníku ODS
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poté, co bývalý zhrzený místopředseda ODS Martin Kuba prakticky zlikvidoval jihočeskou buňku ODS, zamířil do Berouna. Většina tamních zastupitelů včetně starostky ODS opustila a chystá se kandidovat za Kubovo hnutí. Kuba nenápadně, ale efektivně, loví politiky a voliče z řad ODS.

Kuba přišel na přelomu roku se svým politickým projektem Naše Česko. Má to být alternativa k ODS, která se podle Kuby příliš vyhraňovala vůči politickým oponentům. Místo aby hledala řešení. Myslel tím samozřejmě řešení, na kterém se shodne s Babišem. Kuba je evidentně nakloněn hledat řešení, diskutovat s kýmkoliv.

Podle posledního průzkumu agentury NMS by aktuálně Kubovo hnutí získalo 2,8 procenta hlasů. Je to orientační průzkum, málo vypovídá o budoucích volebních výsledcích nové strany. Nicméně, Kubovi přiřazuje vyšší číslo než lidovcům nebo TOP 09. Oběma těmto stranám průzkum přisuzuje aktuálně 2,5 procenta voličů.

Lídrem v průzkumu je dál hnutí ANO s víc než 32 procenty preferencí. Je tedy otázkou, s kým bude Babiš skládat příští vládu. ODS a Starostové, obě strany podle posledního průzkumu se čtrnácti procenty preferencí, mohou Babiše vyvažovat. Ale nepřetlačí ho. Potom je tu SPD se sedmi procenty, a Piráti, které nikdo nechce, s necelými devíti procenty. Motoristé by se těsně do Sněmovny nedostali.

Pokračuje tedy aktuální pat, kdy Babiš bere se skřípěním zubů za koaliční partnery zdivočelé Motoristy. Kdyby ovšem po volbách Motoristé nebyli, co s tím? Jak poskládat většinu?

Tři aspiranti

Před Babišem se nyní nakrucují tři aspiranti. Jan Grolich, nový šéf lidovců, si umí představit, že by Babiše podpořil v některých významných otázkách. Přidal se i další šéf topící se strany, TOP 09, Matěj Ondřej Havel. Ten si také umí představit separátní podporu ANO, třeba v otázkách národní obrany. Oba politické subjekty se však nyní pohybují pod hladinou sněmovní existence.

Potom je tu torpédo Kuba. Ten se s Babišem také celkem jistě na většině témat shodne. Hledat shodu, to je Kubova DNA. Kuba vytváří další stranu v duchu catch-all-party. Stranu pro všechny, schopnou pragmatické domluvy v zájmu podílu na moci. Postupně sbírá střípky, z nichž chce vytvořit volitelnou alternativu.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Názory

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nečitelná strategie

Kubova strategie zatím není moc čitelná. Jediné, co se rýsuje jasněji, je snaha dostat se za tři roky do parlamentu a nahradit Motoristy. Že by staronový ministr národního hospodářství? Nebo zdravotnictví?

Kuba se nyní, pár měsíců před komunálními volbami, objevil na plakátech v hlavním městě. Jeho obličej je na téměř každé tramvajové zastávce. „Fakt se vám ta politika teď líbí,“ praví se lišácky na billboardech. Svou lidovou mluvou se cpe do Babišova rajónu. Jaký je však Kubův záměr směrem ke komunálním volbám zůstává nejasné. V minulosti prohlásil, že mu nejde o post jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Že chce podíl na moci. Proč tedy ty billboardy před komunálními volbami?  

Jsem Martin Kuba. Politik, lékař a také manžel a táta. To je asi tak jediné sdělení, které lze najít na stránkách nového hnutí jednoho muže. Tak jistě, kdo by nevolil lékaře, tátu a manžela. Kuba umí marketing, zároveň se umí pohybovat v šedé zóně politického zákulisí. Má nitky do ODS. Tu se teď snaží vykuchat. Zda chce na podzim někde kandidovat a s kým, o tom zatím nepadlo ani slovo. Kuba je ve fázi zbrojení na budoucí bitvu o existenci svého hnutí.

Související

Jan Grolich

Dalibor Martínek: Lidovci už zase vyplazují jazýček, chtějí vyštípat Motoristy

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme