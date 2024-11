Ano, Češi budou mít platy jako Němci. Ale v roce 2075

V rámci oslav 17. listopadu by neměla zapadnout víra v lepší ekonomické zítřky pro Česko, které již několik let bojuje s poklesem reálných mezd a poměrně nízkým nebo žádným ekonomickým růstem. Za této situace si premiér Petr Fiala řekl o hlasy voličů slibem, že Česko dožene na úrovni platů Německo. Co by to pro ekonomiku znamenalo a jsou podobné sliby založené na reálném základu?

„Já potřebuji osm let a budeme mít platy jako v Německu a budeme mít univerzity ve špičce a špičkové firmy. A už nebudeme žádná montovna,“ řekl Fiala v České televizi s tím, že čtyři roky je málo. V tu chvíli se řadě ekonomů musel přímo zatajit dech. Takto razantní růst životní úrovně by neměl oporu snad v žádné zemi v historii. Podobné věci trvají desítky let. Proti tomu vypadá strategie ministerstva průmyslu a obchodu, aby ČR byla v roce 2040 mezi deseti nejlepšími ekonomikami EU, jako realistický plán.

Zaprvé si musíme definovat, jaké ekonomické prostředí je potřeba, aby podobný růst mohl být doručen. Růst reálných mezd o desítky procent ročně je totiž často dlouhodobě těžko udržitelný. Ekonomiky s vysokým růstem obvykle zažívají: nízkou výchozí úroveň mezd (je snadnější růst z nízké základny), rychlou modernizaci nebo industrializaci či se jedná o státy s velkými investicemi do produktivity (technologie).

Na cestě stojí dost překážek

S ničím podobným současná ČR rozhodně počítat nemůže. Problémů máme plno. Reforma vzdělání je příliš pomalá a bude trvat, než se řádně implementuje. Reforma stavebního zákona a jeho digitalizace uvízla na půl cesty, demografický vývoj je negativní, pro nás hospodářsky silné Německo se již delší dobu potýká s výraznými problémy ve svém automobilovém průmyslu, o obecně nízké přidané hodnotě českého hospodářství se toho pak napsalo již hodně. Na čem by se ten růst ekonomiky o desítky procent měl zahájit je záhadou.

Proti plánům premiéra Fialy hovoří i data Eurostatu. V roce 2000 pobíral bezdětný a průměrně vydělávající Čech v čistém 17 procent sumy (eurový přepočet), kterou tehdy vydělávali Němci. V loňském roce to bylo 44 procent. Tímhle tempem bychom se tedy měli dostat na stejný výdělek zhruba kolem roku 2075. Ale radši zpátky do bližší budoucnosti. V příštím roce se očekává růst reálných mezd kolem 4 procent, v roce 2026 pak o 3 procenta.

Současný ekonomický model České republiky se vyčerpal a nepřináší podmínky pro dynamický ekonomický růst. Za 4 roky bude těžké ekonomiku výrazněji přestavět. Bez strukturálních reforem a investic do inovací a modernizace hrozí spíše stagnace mezd. Takže na německé mzdy pro Čechy to opravdu nevypadá. Spíš to působí, jako takové Fialovské „slibem nezarmoutíš“.

