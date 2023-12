Tykač jedná s Číňany o koupi fotbalové Slavie

Klub z Edenu má mít opět českého vlastníka. S čínskou CITIC, která Slavii vlastní osm let, má podle zjištění médií jednat český miliardář a uhlobaron Pavel Tykač.

Majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač je velký slávista. Z fanouška by se ale už brzy mohl stát majitel vršovického klubu. Jako první informaci o možném prodeji přinesl týdeník Euro.

„Klub nemá žádné právo, možnost ani informace, aby komentoval jakékoliv spekulace spojené s vlastnictvím a rozhodováním svého akcionáře,“ uvedla Slavia v prohlášení pro média. „Jsou to spekulace a v tuto chvíli k nim nemáme žádný komentář,“ řekl dnes ČTK Tykačův mluvčí Jan Chudomel.

Podle informací Eura by měl Tykač získat 99,98 procent akcií klubu. Cenu transakce, která by podle webu e15.cz mohla být hotová v prvním čtvrtletí nového roku, média vyčíslila na dvě až 2,5 miliardy korun. Podle HN by s fotbalovým klubem měl Tykač koupit také stadion Eden.

I po příchodu majitele energetické a uhelné společnosti Sev.en Energy je pravděpodobné, že by ve vedení Slavie zůstal současný předseda představenstva Jaroslav Tvrdík.

Devětapadesátiletý Tykač je podle říjnového vydání magazínu Forbes čtvrtým nejbohatším Čechem s majetkem 183,3 miliardy korun. Zaměřením na energetiku a zájmem o fotbal Tykač připomíná dalšího českého miliardáře Daniela Křetínského a jeho skupinu EPH. Křetínský vlastní a financuje slávistické rivaly ze Sparty, připomíná server CzechCrunch.

