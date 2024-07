Fondee dostalo od ČNB pokutu 900 tisíc za chyby při poskytování služeb

Česká národní banka (ČNB) uložila investiční platformě Fondee pokutu 900 tisíc korun za pochybení při poskytování investičních služeb zákazníkům. V rozkladu původního rozhodnutí snížila sankci na polovinu původní výše. Fondee se chyb dopustila ve druhé polovině roku 2021 a v roce 2022. Rozhodnutí, které ČNB zveřejnila na svém webu, je pravomocné.

Podle rozhodnutí ČNB investiční platforma nezajistila, aby byl její systém investičních nástrojů vhodný pro cílový trh. Podle zjištění centrální banky 5464 z asi 10 tisíc zákazníků platformy nespadalo do vymezeného cílového trhu nabízených investičních nástrojů. ČNB vytýká Fondee také pochybení u prověřování rizikovosti některých klientů z pohledu zákona proti praní špinavých peněz. V některých případech také platforma vyplácela peníze ještě před vypořádáním provedených obchodů.

Fondee vede s ČNB další spor kvůli dříve uložené pokutě za předávání pokynů zahraničním obchodníkům, což český zákon zakazuje. Soudní dvůr Evropské unie letos rozhodl, že české ustanovení, na základě kterého byla pokuta uložena, je v rozporu s evropským právem. Ministerstvo financí připustilo, že na základě rozhodnutí evropského soudu bude zřejmě nutné novelizovat český zákon o podnikání na kapitálovém trhu.

ČNB dohlíží na finanční trh a rozhoduje o udělení povolení k poskytování finančních služeb. Funguje jako správní orgán při rozhodování o sankcích za porušení pravidel působení na finančním trhu. Letos v březnu centrální banka například uložila dvoumilionovou pokutu úvěrové společnosti Home Credit za nedostatečné posouzení schopnosti klienta splácet půjčku. V červnu ČNB uložila milionovou pokutu firmě Fair Credit Czech za opakované porušení zákona o spotřebitelském úvěru a odebrala jí oprávnění k poskytování nebankovních úvěrů.

