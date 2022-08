USA díky vysoké zaměstnanosti nespadly do recese

Míra nezaměstnanosti v USA v červenci klesla o desetinu bodu na 3,5 procenta. Vrátila se tak na úroveň před pandemií, uvedlo americké ministerstvo práce. Ekonomika vytvořila asi 528 tisíc nových pracovních míst, což je více než v červnu a více než dvojnásobek proti očekávání analytiků.

Reklama

Nejnovější statistika o vývoji trhu práce je zatím nejvýraznějším důkazem toho, že americké hospodářství se v posledním čtvrtletí nedostalo do recese, jak se kvůli poklesu hrubého domácího produktu (HDP) předpokládalo. Analytici mají za to, že americká centrální banka (Fed) na tuto statistiku zareaguje dalším zvýšením základní úrokové sazby.

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že v červenci v USA vznikne asi 250 tisíc pracovních míst a že míra nezaměstnanosti zůstane na 3,6 procenta. Počet nově vytvořených míst za červen ministerstvo práce zpřesnilo na 398 tisíc z původního odhadu 372 tisíc míst.

Lidi chybí hlavně ve službách

Poptávka po pracovní síle se snížila v odvětvích citlivých na úrokové sazby, jako je například maloobchod. Letecké společnosti a restaurace naopak nemohou najít dostatek pracovníků.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993 a podle srpnového vyjádření guvernéra ČNB Aleše Michla dosáhne 20 procent, na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v červenci dosáhla 24letého maxima ve výši 79,6 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

Silný růst zaměstnanosti by podle analytiků mohl Fed přesvědčit, aby na svém příštím zasedání v září potřetí zvýšil úrokové sazby o 0,75 procentního bodu. Postup Fedu bude ještě záležet na údajích o inflaci. Americká centrální banka minulý týden zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu, od března úrok zvedla už o 2,25 procentního bodu.

Reklama

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok překvapivě klesla o 0,9 procenta. Největší ekonomika světa vykázala pokles už druhé čtvrtletí za sebou, v prvním kvartálu se hrubý domácí produkt snížil o 1,6 procenta. Pokles HDP ve dvou čtvrtletích za sebou splňuje obvyklou definici hospodářské recese, není ale jejím definitivním ukazatelem.

V USA určuje začátek a konec recese výbor Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER). Ten recesi definuje jako „výrazný pokles ekonomické aktivity po celé zemi, který trvá déle než několik měsíců a je běžným způsobem viditelný ve výrobě, zaměstnanosti, reálných příjmech a dalších indikátorech“.

Týden tradera: Zvyšování sazeb v USA a výsledková sezona přinesly akciovou rallye Money Událostí číslo jedna v minulém týdnu bylo jednoznačně zasedání amerického Fedu a lze konstatovat, že se mu podařilo rozpoutat výraznou akciovou rallye. Akcie reagovaly na zvýšení sazeb „pouze“ o 75 bazických bodů prudkým růstem okolo čtyř procent. Způsobeno to mohlo být zejména úlevou, že nedojde k prudšímu zvýšení sazeb (o 100 bodů), o kterém se spekulovalo v minulých týdnech. A do toho všeho se přidaly hospodářské výsledky velkých jmen, jako je Alphabet (Google) nebo Microsoft. Kryštof Míšek Přečíst článek

Americké akcie na statistiku o vývoji pracovního trhu zareagovaly poklesem. Výnos dluhopisů americké vlády se zvýšil, podobně zpevnil i dolar.

Americká inflace ještě zrychlila na 9,1 procenta, je nejvýš za posledních 40 let Money Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v USA v červnu nečekaně zrychlilo na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta. Míra inflace se tak nachází na nejvyšší úrovni od listopadu 1981, uvedlo americké ministerstvo práce. Analytici odhadovali, že inflace vystoupá na 8,8 procenta. ČTK Přečíst článek