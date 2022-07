Ekonomika USA nečekaně klesla. Zůstává ale na správné cestě, uklidňuje Biden

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí v přepočtu na celý rok překvapivě klesla o 0,9 procenta. Ve své předběžné zprávě to oznámilo americké ministerstvo obchodu. Největší ekonomika světa vykázala pokles již druhé čtvrtletí za sebou, v prvním kvartálu se hrubý domácí produkt (HDP) snížil o 1,6 procenta.

Reklama

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali, že ekonomika za druhé čtvrtletí vykáže růst. V průměru jej odhadovali na 0,5 procenta.

Nové údaje posílily obavy z recese americké ekonomiky. Pokles HDP ve dvou čtvrtletích za sebou splňuje obvyklou definici hospodářské recese, není ale jejím definitivním ukazatelem. V USA určuje začátek a konec recese výbor Národního úřadu pro ekonomický výzkum (NBER). Ten recesi definuje jako „výrazný pokles ekonomické aktivity po celé zemi, který trvá déle než několik měsíců a je běžným způsobem viditelný ve výrobě, zaměstnanosti, reálných příjmech a dalších indikátorech”.

„Nejsme v recesi, ale je jasné, že růst ekonomiky zpomaluje,” řekl Mark Zandi, hlavní ekonom Moody’s Analytics. „Ekonomika se blíží stagnaci, pohybuje se vpřed, ale ztuha,” dodal.

Americký prezident Joe Biden v reakci na nejnovější údaje o HDP uvedl, že ekonomika USA zůstává na správné cestě. Poukázal mimo jiné na příznivý vývoj na trhu práce a na pokračující růst spotřebitelských výdajů, které v USA zajišťují více než dvě třetiny ekonomické aktivity.

Ve druhém čtvrtletí se spotřebitelské výdaje podle dnešní zprávy zvýšily o jedno procento. Tempo jejich růstu tak zpomalilo z 1,8 procenta v prvním kvartálu a bylo nejslabší za dva roky. Míra nezaměstnanosti ve Spojených státech podle dřívějších údajů zůstala v červnu na dvouletém minimu 3,6 procenta.

Reklama

„Opětovný pokles HDP posílí debatu o tom, zda USA jsou v recesi, nebo do recese rychle míří,” uvedl ekonom Sal Guatieri ze společnosti BMO Capital Markets. „Skutečnost, že ekonomika v první polovině roku vytvořila 2,7 milionu pracovních míst, se zdá být argumentem proti oficiálnímu vyhlášení recese,” dodal.

V loňském roce americká ekonomika vzrostla o 5,7 procenta, což bylo nejprudší tempo od roku 1984. Letos má ale na hospodářskou aktivitu v USA negativní dopad kombinace růstu cen a vyšších nákladů na úvěry.

Trhy na zprávy reagovaly jen málo, akcie při otevření burzy mírně klesly.

Pohonné hmoty v Česku zlevní, vývoz ropy z USA je historicky rekordní Money Benzin je nyní nejlevnější za celé období od 19. května, nafta pak za celou dobu od 9. června. V příštích sedmi dnech pohonné hmoty zlevní zhruba jen v polovičním rozsahu, tedy o 40 až 50 haléřů na litr. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Mezinárodní měnový fond (MMF) tento týden předpověděl, že americká ekonomika v letošním roce vykáže růst o 2,3 procenta. Na příští rok počítá s dalším zpomalením růstu, a to až na jedno procento.

Fed zvýšil úrokovou sazbu

Americká centrální banka (Fed) ve středu zvýšila svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do pásma 2,25 až 2,50 procenta. Ke zvýšení úroků letos přikročila již počtvrté, základní sazba tak celkově vzrostla o 2,25 procentního bodu.

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen ve Spojených státech v červnu zrychlilo na 9,1 procenta z květnových 8,6 procenta. Míra inflace tak vystoupila na nejvyšší úroveň od listopadu 1981.

„Není překvapením, že ekonomika zpomaluje, když Fed podniká kroky ke snížení inflace. Přestože čelíme historickým globálním výzvám, jsme na správné cestě,” uvedl Biden. „Můj hospodářský program je zaměřený na snižování inflace, aniž bychom se vzdali všech dosažených ekonomických úspěchů,” dodal.

Fed zvýšil sazbu o tři čtvrtě bodu navzdory signálům o recesi Money Americký Federální rezervní systém (Fed) zvýšil svou základní úrokovou sazbu o tři čtvrtě procentního bodu na rozmezí 2,25 až 2,50 procenta. Důvodem je snaha zchladit nejintenzivnější inflaci ve Státech od 80. let. Učinil tak navzdory signálům o zpomalování ekonomiky a nástupu případné recese, uvedla agentura Reuters. Zvýšení úroků je v souladu s očekáváním analytiků. duk Přečíst článek

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za květen a červen dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku je nejvyšší od roku 1993, na Slovensku od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu od ropné krize na přelomu let 1973 a 1974. Turecká inflace dokonce v červnu dosáhla 24letého maxima ve výši 78 procent. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek