Album roku má podle kritiků v kapse Beyoncé. Dnešní večer patří cenám Grammy

Ikona R&B Beyoncé by si z letošního předávání cen Grammy mohla poprvé odnést cenu za nejlepší album roku, myslí si podle agentury AP lidé z branže. Beyoncé je nejvíce nominovanou ženskou interpretkou v soutěži vůbec, tuto vytouženou hlavní cenu ještě nikdy nezískala.

Mezi nominovanými je i Taylor Swift

Že se jí to letos podaří, ale ještě není zcela jisté. V sázce jsou mimo jiné také desky zpěvačky a skladatelky Adele, popové hvězdy Harryho Stylese, veteránů disco éry skupiny ABBA, rapperky Lizzo nebo portorického rappera Bad Bunnyho, připomíná AP. Jména vítězů se publikum dozví během slavnostního předávání, které začne v neděli večer místního času v Los Angeles.

Beyoncé na ceremonii míří s devíti nominacemi, mezi nimiž je i nominace za její taneční album Renaissance. Už se svou oceňovanou deskou Limonade z roku 2016 měla zpěvačka nakročeno k získání hlavní ceny, kterou si ale nakonec odnesla Britka Adele s albem 25. Obě interpretky svůj tehdejší souboj při udílení cen v roce 2017 oplakaly a Adele soupeřku nazvala svým „idolem”. Adele je letos opět ve hře s albem 30.

Mezi nominovanými na album roku naopak není americká královna popu Taylor Swiftová, protože její deska Midnights totiž vyšla až po kvalifikačním období. Soutěžit ale bude Swiftová se svojí písní All Too Well, verzí jejího singlu z roku 2012.

Vítěze volí porota složená z asi 11 tisíc členů organizace hudebních kritiků a producentů americké hudební akademie. Ta po kritice z minulých let, že nedává dostatečný prostor černošským talentům, usiluje o diverzitu. Stejně jako i jiným předávání cen klesá slavnostnímu ceremoniálu Grammy v poslední době sledovanost. V minulém roce ho podle AP sledovalo asi devět milionů lidí.

