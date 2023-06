Vinylová LP deska slaví 75 let. Před lety přežila klinickou smrt, nyní slaví návrat ve velkém stylu

21. června 1948 svolalo vydavatelství Columbia do newyorského hotelu Waldorf Astoria tiskovou konferenci. Na ní šéf firmy Edward Wallerstein představil novou technologii nahrávání zvuku na dlouhohrající (long play neboli LP) desku z vinylu. Firma rovnou představila katalog se 135 nahrávkami vylisovanými v desítkách tisíc kusů a směle prohlásila, že je schopna je ihned prodat. Stalo se - a vinylová “elpíčka” se prodávají dodnes.

Cesta k vinylové LP desce začala vynálezem prvního zvukového záznamníku v podobě fonografu Thomasem A. Edisonem a jeho patentem v roce 1877. Až do vynálezu LP desky však všechny nosiče v podobě staniolových či voskových válečků a od roku 1887 plochých kotoučů trpěly nestabilitou, těžkopádností, křehkostí, případně byly na jedno použití a především se na ně vešel jen krátký záznam - standardem byly asi čtyři a půl minuty na každé straně dlouho používaných šelakových desek.

Columbia změnila hudební svět, když představila pevnější desku z vinylu, na kterou se vešlo asi šestkrát více hudby či slova. V pozadí snah o dlouhohrající desku ale nebyl nástup masové komerční hudby, ale snaha zachytit na jedno album kompletní symfonie, sonáty a další, obvykle delší formáty klasické hudby.

Ostatně první LP deskou v katalogu Columbia s pořadovým číslem ML 4001 byl záznam koncertu Philharmonic-Symphony Orchestra of New York (dnes známější jako New York Philharmonic Orchestra) pod taktovkou Bruna Waltera a Mendelssohnova houslového koncertu E moll s tehdy velmi populárním Nathanem Milsteinem jako sólistou.

Klinická smrt po nástupu kazet a CD

Gramofony a LP desky byly hlavním prostředkem domácího přehrávání nahraného zvuku až do 80. let 20. století, kdy byly z velké části nahrazeny magnetofonovými kazetami a poté na počátku 90. let kompaktními CD disky. Prodej LP se prudce propadl a v jejich další existenci věřil jen málokdo.

Mezi nimi ovšem bylo i vedení tehdy čerstvě zprivatizovaných Gramofonových závodů Loděnice, které se rozhodlo staré lisovací stroje nevyhodit. A tak se středočeské firmě podařila trefa do černého.

Po pomalém, ale jistém návratu hudebních fanoušků k vinylům ve druhé polovině minulého desetiletí je mohli ve skladu oprášit a tento technologický náskok využít k tomu, že nyní je společnost GZ Media světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek. Loni vyrobila na 70 milionů vinylů, což byla více než třetina celosvětové produkce.

A loňský rok byl pro LP desky zlomový. Ve Spojených státech loni prodej vinylových desek překonal CD nosiče s hudbou. Stalo se tak poprvé od roku 1987. V roce 2022 se prodalo něco málo přes 41 milionů vinylových desek v hodnotě 1,2 miliardy dolarů (asi 26,6 miliardy korun), naproti tomu CD s hudbou pouze 33 milionů v hodnotě 483 milionů dolarů, uvedla již dříve BBC.

Také v Británii loni počet prodaných vinylových desek poprvé za 35 let překonal počet prodaných kompaktních disků, do značné míry i díky novému albu americké zpěvačky Taylor Swiftové Midnights. Celkem se loni prodalo asi 5,5 milionu nových LP desek, nejvíce od roku 1990.

LP ustály i nástup streamovacích služeb

LP deskám se tak díky "čistšímu", digitálně ani trochu nezkreslenému zvuku daří i v době tvrdé konkurence streamovacích služeb v čele se Spotify, které nyní tržbám z prodeje nahrávané hudby celosvětově dominují.

„Milovníci hudby se zjevně nemohou nabažit vysoce kvalitního zvuku, které vinyl přináší,“ řekl uvedl již dříve předseda a generální ředitel Asociace amerického nahrávacího průmyslu RIAA Mitch Glazier Glazier. „A vydavatelství tuto poptávku uspokojila neustálým přísunem exkluzivit, speciálních reedic a různých balíčků,” dodal.