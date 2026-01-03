Těstovinová válka polevuje: Trump ustoupil od extrémních cel
Americká vláda snížila navrhovaná cla na italské těstoviny, která by pro zákazníky téměř zdvojnásobila cenu mnoha značek, všiml si list The Guardian. Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením cel až do výše 92 procent na těstoviny od italských výrobců. Stalo se tak poté, co Trump v říjnu minulého roku obvinil 13 výrobců, včetně Barilly, La Molisany a Garofalo, že prodávají své výrobky za podle něj nespravedlivě nízké ceny.
Podle listu Itálie ročně do USA podle odhadů prodá těstoviny v hodnotě 770 milionů dolarů, tedy přibližně 15,9 miliardy korun.
Ve čtvrtek italské ministerstvo zahraničí oznámilo, že americké ministerstvo obchodu (DOC) přezkoumalo navrhovaná cla a snížilo je na rozmezí dvě až 14 procent.
EU vyčkává
„Přezkoumání cel je známkou toho, že americké úřady uznávají konstruktivní ochotu našich společností spolupracovat,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení podle stanice NBC. Zároveň dodalo, že úplné závěry amerického přezkumu budou zveřejněny 12. března. Evropská komise už oznámila, že v případě potřeby do sporu zasáhne.
Podle The Guardian USA uvedly, že 13 společností, na které se zaměřují, představuje zhruba 16 procent těstovin dovážených z Itálie.
Celkový italský vývoz těstovin v roce 2024 dosáhl hodnoty přes 4,7 miliardy dolarů, uvádějí údaje statistického úřadu ISTAT. Americký trh měl pro italské firmy hodnotu téměř 800 milionů dolarů.
Změna postoje k celním sazbám na těstoviny přišla den poté, co americká administrativa oznámila odklad zvýšení cel na čalouněný nábytek, kuchyňské linky a toaletní stolky o další rok.
