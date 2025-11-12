Svět řeší výbušninovou krizi. Bez TNT nebude beton, čipy ani mobily
Jedním z méně očekávaných důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT. Ta je přitom klíčová pro řadu průmyslových odvětví, včetně těžby, stavebnictví či energetiky. Podle stanice CNBC může několikanásobný nárůst ceny TNT v USA zdražit stavební projekty, energie i spotřební zboží – například mobilní telefony.
Poslední továrna na výrobu TNT byl ve Spojených státech uzavřen v polovině 80. let kvůli přísným environmentálním předpisům. Ruská agrese na Ukrajině však narušila dodavatelské řetězce a země jako Rusko či Čína nyní TNT na globální trh vůbec nedodávají.
Cena výbušniny tak vystřelila z 0,50 dolaru na 20 dolarů za libru (zhruba 0,45 kg). „To znamená dražší výstavbu, dražší infrastrukturu, dražší energii – zkrátka vše, na čem stojí růst ekonomiky,“ uvedl prezident Institutu výrobců výbušnin Clark Mica pro CNBC.
Nová továrna až v roce 2028
Americký Kongres sice schválil výstavbu nové továrny v Kentucky za 435 milionů dolarů (9,1 miliardy korun), ta ale bude spuštěna až v roce 2028. Nedostatek TNT navíc zvedá ceny i alternativních výbušnin, například RDX.
Domino efekt
Dopady výbušninové krize se neomezují jen na těžký průmysl. „Bez těchto materiálů nelze těžit důležité minerály pro výrobu mobilních telefonů. Nelze těžit kamenivo pro stavbu silnic. A v energetice výbušniny používáme při těžbě i výrobě energie,“ vysvětlil Mica.
K růstu cen telefonů přispívá i prudký nárůst poptávky po paměťových čipech – kvůli rozmachu umělé inteligence (AI). Jak uvedla agentura Reuters, výrobci čipů upřednostňují AI produkty, čímž omezují dodávky čipů pro chytré telefony. Prezident čínského výrobce Xiaomi Lu Wej-ping označil právě tento trend za hlavní důvod zdražování smartphonů.
Podle Tobeyho Gonnermana z distribuční firmy Fusion Worldwide poptávka po paměťových čipech během několika týdnů vzrostla na dvojnásobek až trojnásobek. „Na trhu se rozhořel boj o zboží, který bude dál sílit,“ varoval.
Sázky Big Techů
Velké firmy jako Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft či CoreWeave letos podle banky Morgan Stanley investují do infrastruktury pro AI kolem 400 miliard dolarů (8,4 bilionu korun). Takový tlak na čipy i suroviny může dál zvyšovat ceny elektroniky i stavebních projektů.
