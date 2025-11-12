Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Svět řeší výbušninovou krizi. Bez TNT nebude beton, čipy ani mobily

Svět řeší výbušninovou krizi. Bez TNT nebude beton, čipy ani mobily

Svět řeší výbušninovou krizi. Bez TNT nebude beton, čipy ani mobily
Profimedia
ČTK
ČTK

Jedním z méně očekávaných důsledků ruské války na Ukrajině je globální nedostatek výbušniny TNT. Ta je přitom klíčová pro řadu průmyslových odvětví, včetně těžby, stavebnictví či energetiky. Podle stanice CNBC může několikanásobný nárůst ceny TNT v USA zdražit stavební projekty, energie i spotřební zboží – například mobilní telefony.

Poslední továrna na výrobu TNT byl ve Spojených státech uzavřen v polovině 80. let kvůli přísným environmentálním předpisům. Ruská agrese na Ukrajině však narušila dodavatelské řetězce a země jako Rusko či Čína nyní TNT na globální trh vůbec nedodávají.

Cena výbušniny tak vystřelila z 0,50 dolaru na 20 dolarů za libru (zhruba 0,45 kg). „To znamená dražší výstavbu, dražší infrastrukturu, dražší energii – zkrátka vše, na čem stojí růst ekonomiky,“ uvedl prezident Institutu výrobců výbušnin Clark Mica pro CNBC.

Nová továrna až v roce 2028

Americký Kongres sice schválil výstavbu nové továrny v Kentucky za 435 milionů dolarů (9,1 miliardy korun), ta ale bude spuštěna až v roce 2028. Nedostatek TNT navíc zvedá ceny i alternativních výbušnin, například RDX.

Domino efekt 

Dopady výbušninové krize se neomezují jen na těžký průmysl. „Bez těchto materiálů nelze těžit důležité minerály pro výrobu mobilních telefonů. Nelze těžit kamenivo pro stavbu silnic. A v energetice výbušniny používáme při těžbě i výrobě energie,“ vysvětlil Mica.

K růstu cen telefonů přispívá i prudký nárůst poptávky po paměťových čipech – kvůli rozmachu umělé inteligence (AI). Jak uvedla agentura Reuters, výrobci čipů upřednostňují AI produkty, čímž omezují dodávky čipů pro chytré telefony. Prezident čínského výrobce Xiaomi Lu Wej-ping označil právě tento trend za hlavní důvod zdražování smartphonů.

Podle Tobeyho Gonnermana z distribuční firmy Fusion Worldwide poptávka po paměťových čipech během několika týdnů vzrostla na dvojnásobek až trojnásobek. „Na trhu se rozhořel boj o zboží, který bude dál sílit,“ varoval.

Sázky Big Techů 

Velké firmy jako Alphabet, Amazon, Meta Platforms, Microsoft či CoreWeave letos podle banky Morgan Stanley investují do infrastruktury pro AI kolem 400 miliard dolarů (8,4 bilionu korun). Takový tlak na čipy i suroviny může dál zvyšovat ceny elektroniky i stavebních projektů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Jiří Hynek: Válka nejsou jenom tanky. Může třeba dojít na přídělový systém pohonných hmot

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Neustále se snažíme překonávat samy sebe, říkají Zuzana Melicharová, Zuzana Michalíková a Yuliia Barbotko

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Je lepší se situacím, které v nás budí obavy, vyhýbat, nebo se jim postavit? Mohou být některé genderové stereotypy oprávněné? A jak těžké je rozhodnutí jít se prezentovat do podcastu? Do studia podcastu #FinŽeny zavítaly zakladatelka a výkonná ředitelka společností Nexus Ventures a Just Love Zuzana Melicharová, society manažerka CFA Society a expansion expertka CzechInvestu Zuzana Michalíková a senior manažerka PwC Yuliia Barbotko.

Barbotko se v poradenské společnosti PwC věnuje finančnímu i nefinančnímu auditu. Michalíková má v CzechInvestu na starosti program akcelerace startupů, což se dobře pojí s její druhou pozicí v CFA Society, která se soustředí na investory. To je svět dobře známý i Melicharové skrze Nexus Ventures. Její druhé „dítko“ Just Love je pak módní značkou, která se specializuje na kašmírové oděvy.

Když mě to znervózňuje, jdu do toho

Tento díl podcastu #FinŽeny je specifický tím, že se do něj účastnice pozvaly samy. Všechny tři jsou totiž čerstvými laureátkami Síně slávy projektu #FinŽeny, kam byly zařazeny v rámci letošního výběru 131 inspirativních žen ve světě financí, a právě na galavečeru u této příležitosti zareagovaly na výzvu moderátora Jaroslava Kramera, tak trochu v duchu „kdo chce, ať se přihlásí“. Byla to tedy zároveň prověrka, jak jsou na tom nové laureátky se sebevědomím.

Melicharová tvrdí, že pro ni bylo rozhodování snadné, neboť chtěla představit své firmy. Pokud by ale měla prezentovat jen sebe, rozmýšlela by se déle. „Budování sebevědomí je pro mě téma dodnes, takže kdyby šlo jen o mě, asi bych pár minut váhala,“ přiznává.

Sebevědomí přichází se zvládnutými úkoly, říkají Alica Koblovská, Eva Moniová a Dagmar Palková

Money

Co vše obnáší zásadní kariérní obrat po čtyřicítce? Je možné se na dovolené těšit zpátky do práce? A jakým způsobem se dá na nové pracovní pozici budovat sebevědomí? Nejen o tom si do další epizody podcastu #FinŽeny přišly popovídat vedoucí právního oddělení v Arete Alica Koblovská, CRM & Data Specialist v Partners Bance Eva Moniová a International Controller v Sev.en Global Investment Dagmar Palková.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Barbotko navazuje s tím, že její taktikou je vždy se obavám postavit. „Asi pět minut jsem o tom přemýšlela. Ale já nesnáším pocit strachu a nikdy ho nenechávám řídit svá rozhodnutí. Takže když jsem cítila, že mě to znervózňuje, řekla jsem si, že do toho určitě jdu,“ předkládá inspirativní strategii.

Z pohledu Michalíkové je účast v podcastu také součástí psychologického tréninku. „Též se snažím překonávat strach. Již delší dobu mívám stavy úzkosti, proto jsem se jakýmkoli vystoupením snažila vyhýbat, ale pak mi došlo, že to v mé profesi není možné, a tak se poslední dva roky naopak snažím moderovat různé akce, porady, zapojuji se do různých komisí. Je to nejlepší způsob, jak nervozitu odfiltrovat,“ říká s tím, že v účasti ji podpořila i její kolegyně a „seniorní finžena“ Jana Brodani.

Tvoříme bezpečné prostředí ke sdílení a podpoře mezi ženami, říkají v podcastu #FinŽeny Eva Poláchová, Jaroslav Kramer a Lucie Urválková

Leaders

I u těch nejúspěšnějších žen vidím opravdu velkou touhu po komunitním sdružování s cílem si pomoci, sdílet zkušenosti a podporovat se, říká ve speciálním díle podcastu #FinŽeny zakladatel stejnojmenného projektu Jaroslav Kramer. V rolích moderátorek se atypicky představily jedny z nejúspěšnějších manažerek ve světě financí – Eva Poláchová, členka představenstva Kooperativy a České podnikatelské pojišťovny a Lucie Urválková, finanční ředitelka v Uniqa pro Česko a Slovensko.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Souboj s pověstí

Ukrajinská rodačka Barbotko je součástí rodiny PwC již 14 let. První čtyři roky ve své domovině, poslední dekádu v Česku. Láska na první pohled to ale nebyla. „Spíš náhoda na první pohled. Na vysoké škole jsem viděla letáček, že PwC nabírá. Ani jsem nevěděla, co to je audit. Ale hned na začátku si to sedlo a pořád to funguje,“ vzpomíná.

Následný přesun do Prahy se neobešel bez emocí, což je přirozené. „Bylo těžké opustit rodinu a kamarády, ale chtěla jsem to vyzkoušet. Byla jsem mladá a řekla si, že je to nejvhodnější doba vyzkoušet si cestování a pobyt v zahraničí. Dala jsem si dva roky s tím, že když to nepůjde, vrátím se,“ přibližuje. Tehdejší start v Česku považuje za složitější, než mají příchozí z Ukrajiny dnes. „Bylo to jiné. I tehdy tu bylo dost Ukrajinců, ale zanechali tu pověst, která nebyla spojena s vysokým vzděláním a pozicemi. S tím jsem se tedy občas setkala, ale nikoli uvnitř PwC. Tam je běžné pracovat v mezinárodních týmech a hovořit anglicky, což jsem ze začátku, kdy jsem neuměla česky, využívala,“ dodává.

V představenstvu nesedíme jen se svou agendou. Všichni musíme být „malými CEOs“, říkají Katarína Bobotová, Lenka Kejíková a Katarína Andrašovská z Generali České pojišťovny

Money

Ve studiu podcastu #FinŽeny se tentokrát sešly tři dámy z nejvyššího vedení Generali České pojišťovny Katarína Bobotová, Katarína Andrašovská a Lenka Kejíková. Hlavní téma bylo nasnadě, jelikož pojišťovací společnost před nedávnem přijala novou tříletou strategii. Jako obvykle se však dostalo nejen na tvrdý byznys, ale i na měkčí témata související s kariérním rozvojem.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Zkušenost s různě znevýhodněným postavením na startu má podle Melicharové kdekdo. Sama si v dříve mužském světě privátního bankovnictví a investic prožila své, ale nebere to příliš úkorně. „Je důležité říci, že s muži pracuji ráda a dříve jsem se hodně pohybovala v mužském světě. Když jsem do něj vstoupila, nevypadala jsem jako 45letý zkušený bankéř, ale bylo mi 25 a spíše jsem vypadala, že neumím do pěti napočítat. Takže jsem byla zaškatulkována do nějakého stereotypu, ale vlastně oprávněně, protože jsem toho o privátním bankovnictví opravdu moc nevěděla. Musela jsem tvrdě pracovat a učit se,“ podává střízlivé hodnocení situace.

Když se pak ale v oboru rozkoukala a začala dosahovat úspěchů, vynořil se další stereotyp. „Začala jsem kolegy překvapovat a pak se stávalo, že když jsem dosáhla byznysového úspěchu, vysvětlovalo se to nějakými nebyznysovými taktikami, což si myslím, že by si u muže nikdo nedovolil poznamenat,“ dodává.

Motorem pro všechny tři dámy je překonávání sebe sama. Nejen svých obav, jak zmíněno výše, ale třeba i svých úspěchů. Michalíková si pro to vymyslela vlastní metodu. „Ráda si vymýšlím vlastní projekty a zapojuji se do aktivit, které jsou nad rámec mé práce, protože v každé práci, i té kreativní, člověk dospěje do bodu, kdy převládne rutina. Když si přiberete něco navíc, dodá vám to chuť a novou energii. Může to být spojeno s překročením vlastního limitu, ale to poznáte jednoduše. Podle toho, že už vás nebaví ani to, co si sami vymyslíte. Ostatně i work-life balance pro mě znamená především to, že mě musí práce bavit. Protože když pracujete 12 hodin denně a baví vás to, je to stále lepší, než když pracujete čtyři hodiny denně a nebaví vás to,“ říká manažerka.  

Co dámy přivedlo k jejich současným kariérám?

V čem se podle nich liší svět startupů a korporací?

A jaké techniky používají, když svým týmům potřebují dodat náladu a energii?

I to se diskutovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify nebo Apple Podcasts.

Cover Story, užito se svolením

Související

Kohlmayer, Zahálková, Brixi, Kubelková. Kdo jsou nejvlivnější ženy ve finančním světě

Leaders

nst

Přečíst článek

Být zvídavý prospívá po všech stránkách, říkají o miliardových ambicích manažerky Jana Kapr a Monika Marečková

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek
Jaroslav Kramer, užito se svolením

Old Boys Club ve světě investic? Ani to nás neodradí, říkají Jana Holíková, Kateřina Zychová a Anna Píchová z One Family Office

Leaders

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Nechte peníze vydělávat. Odborníci radí, kam investovat do konce roku

Českou korunu drží na silných úrovních tuzemské firmy
ČTK
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Konec kalendářního roku je pro mnoho lidí obdobím, kdy ukládají své úspory do vybraných finančních produktů. Tento zvyk se traduje už řadu let a stále je oblíbený zejména u produktů podporovaných státem. Zeptali jsme se proto finančních poradců, jaké jsou současné investiční trendy a kam doporučují do konce roku vložit vyšší částky, aby z toho investoři vytěžili co nejvíce.

Zvyk ukládat si úspory na konci roku do různých finančních produktů podle poradců z českého trhu stále přetrvává. Platí to hlavně u produktů se státní podporou, jako je stavební spoření nebo penzijní připojištění. „Lidé se na konci roku snaží vložit částku potřebnou pro získání maximální státní podpory,“ říká Martin Novák z Broker Consulting.

Scénáře pro investování

Pokud vám na konci roku přebývají peníze a přemýšlíte, jak s nimi naložit, poradci nabízejí hned několik smysluplných scénářů. Základem je rozlišit, zda budete finance brzy potřebovat. Rozhodně byste neměli investovat peníze, které slouží jako finanční rezerva domácnosti.

Pokud plánujete využít peníze v příštím roce, je podle poradců nejvhodnější volbou spořicí účty nebo krátkodobé termínované vklady. Pro horizont jednoho až dvou let doporučuje Lukáš Urbánek z Partners zůstat u konzervativního řešení – tedy fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů. „Investor tak podstupuje jen minimální riziko kolísání hodnoty investice, ale musí se spokojit s ročním výnosem mezi třemi a čtyřmi procenty,“ vysvětluje Urbánek.

U střednědobého horizontu tří až pěti let lze podle něj do portfolia přidat i nemovitostní fondy a částečně také akciové fondy. Akciová složka by ale neměla přesáhnout 20 procent při pětiletém horizontu. Čím kratší období, tím menší by měl být i podíl akcií. Stále je vhodné investovat především v české koruně a vyhnout se zbytečnému měnovému riziku. Střednědobá strategie je sice o něco volatilnější, ale nabízí očekávaný výnos zhruba 5 až 7 procent ročně.

Pro dlouhodobý horizont – například pro děti nebo na vlastní důchod – se hodí smíšené či akciové fondy, které mohou při delším investičním období přinést výrazně vyšší výnos. „Pokud má investor horizont delší než pět let, mělo by jeho portfolio obsahovat více akcií a méně dluhopisů. U investic na 15 a více let se může akciová složka blížit až ke 100 procentům,“ dodává Urbánek.

Jak naložit s 50 tisíci a 150 tisíci korunami

Máte-li k dispozici například 50 tisíc korun a jste spíše nezkušený investor, poradci doporučují využít takzvaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) – pokud ho ještě nemáte sjednaný. DIP umožňuje daňový odpočet až do výše 48 tisíc korun, což přináší úsporu 7200 korun na dani z příjmu. „Aby se minimalizovalo riziko špatného načasování investice, je rozumné rozdělit vklady po týdnu nebo 14 dnech až do konce roku,“ doporučuje Pavel Třesohlavý z Orbi.

U vyšších částek kolem 150 tisíc korun pak Třesohlavý navrhuje část vložit do DIP a zbytek investovat do nízkonákladových investic, například ETF fondů. I v tomto případě doporučuje rozložit investici do více menších částí. „Zkušenější a odvážnější investor může využít i krátkodobé korekce na akciových trzích a zkusit přímý nákup akcií,“ dodává.

Podle Šimona Schloffa ze Swiss Life Select se s ohledem na očekávaný ekonomický růst vyplatí zaměřit na americký trh, zejména technologický sektor. „Pro běžného investora bych volil globálně diverzifikované fondy pokrývající různé regiony i odvětví. Nemusí pak složitě skládat portfolio z mnoha fondů, protože kvalitní fond mu zajistí diverzifikaci automaticky,“ říká Schloff.

Proč se investují vyšší sumy koncem roku

Podle poradců nelze říct, že by se praxe investovat více peněz najednou na konci roku tedy zcela vytratila. Aktuální výzkumy i zkušenosti poradenských společností ale naznačují, že stále více investorů dnes už inklinuje spíše k průběžnému investování. „Vyšší možnost investice na konci roku dává smysl u produktů, které umožňují využití k daňovému odpočtu. I tak má už ale většina klientů nastavený příspěvek po celý rok stejný, aby dosáhli požadované výše odpočtu,“ říká Třesohlavý. Jednoznačně rozdělit a charakterizovat investory je ostatně podle Urbánka stejně nemožné. „Část investorů totiž investuje pravidelně a zároveň realizuje další jednorázové investice. Jiní zase investují nepravidelně a větší objemy. Pokud má však investor pravidelné a víceméně konstantní příjmy, tak raději volí pravidelnou investici,“ shrnuje Urbánek.

V poslední době se tak podle Václava Podzimka z Alethes dostáváme už do fáze, kdy se jednotlivé měsíce v roce z pohledu investic nijak významně neliší. Investování se totiž stává podle Podzimka mainstreamovou záležitostí a průběžné investování přebírá postupně hlavní roli, protože investoři si stále více uvědomují, že správné načasování trhu je extrémně obtížné, takže pravidelné vklady během roku dávají větší smysl. „Samozřejmě konec roku a následně i konec prvního kvartálu bývají typicky bonusovými měsíci ve firmách, takže se zde může objevit kapitál navíc, který často putuje do investičních portfolií, ale nějakou sezonalitu či zvýšený zájem zde nevidím,“ prohlašuje Schloff.

Nejnovější trendy v investování

A mění se postupně i trendy v investování. Například v Partners sledují rostoucí zájem klientů především o nemovitostní fondy a o nákup investičních nemovitostí. Současně u nich roste i poptávka po službách investičního poradenství, a to jak ze strany stávajících, tak i nových klientů. „Lidé chtějí řešit své finance komplexně, hledají druhý názor a ocení možnost poradit se o svých finančních rozhodnutích s profesionálem,“ poznamenává Novák. Podle zkušeností Třesohlavého se klienti dnes více soustřeďují také na fondy kopírující akciové indexy (například S&P 500, Nasdaq), poptávají přímo jednotlivé akciové tituly a zajímají se ve větší míře i o alternativní investiční příležitosti, jako jsou kryptoměny.

Urbánek pak připomíná, že v poslední době svět investic ovlivňují zejména pak také nové technologie, které dovolují laické veřejnosti jednoduše investovat pomocí mobilní aplikace a dnes je proto daleko jednodušší začít investovat než kdykoliv předtím. „Většinou se ovšem nejedná o realizaci investiční strategie, ale spíše o spekulaci za účelem rychlého zisku. Z pohledu typu investic se za posledních 100 let příliš nezměnilo. Světu investic vládnou stále dluhopisy a akcie,“ uzavírá Urbánek.

důchody

Nejlepší spořicí účty drží čtyřprocentní sazbu. ČNB může trh rozhýbat už tento týden

Money

Ty nejlepší sazby bankovních spořicích účtů bez podmínek se aktuálně znovu pohybují kolem čtyř procent. Banky zatím se změnou sazeb spíše vyčkávají do dalšího zasedání bankovní rady ČNB, které se má konat už tento čtvrtek. Podívejte se, kde a na jak dlouho nyní získáte nejlepší sazbu pro své úspory.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Zlato

Zlato může být součástí finanční rezervy. Má to ale pár podmínek

Money

Rekordní ceny zlata iniciují rostoucí zájem o tento drahý kov i mezi drobnými investory. Řada z nich tak dnes řeší, na kolik by mělo být součástí finanční rezervy jejich domácnosti a zda jej nakupovat a kde.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Půjčit si peníze na pořízení vlastního bydlení, nebo zůstat v pronájmu?

Advokátní úschova má být bezpečnější i díky garančnímu fondu. Má to ale limity

Money

Zákon nařídil advokátům založit garanční fond pro situace, kdy advokát zpronevěří peníze klientů v úschově. Za posledních 25 let totiž takovéto podvody daly v součtu už téměř miliardu korun. Na říjnovém sněmu České advokátní komory si proto advokáti odhlasovali, jak to bude celé nově fungovat. Má to však zákonné omezení, které peníze případné oběti chrání jen částečně. Přečtěte si, jak taková advokátní úschova a její fond bude fungovat a co byste o tom měli minimálně vědět.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Související

Doporučujeme