newstream.cz Money Silná koruna poslala ČNB do ztráty. Rekordní výnosy z rezerv tentokrát nestačily

Silná koruna poslala ČNB do ztráty. Rekordní výnosy z rezerv tentokrát nestačily

Česká národní banka loni skončila ve ztrátě 72,9 miliardy korun, přestože její devizové rezervy vydělaly rekordní částku. Hlavním důvodem je výrazné posílení koruny vůči dolaru, které snížilo korunovou hodnotu zahraničních aktiv centrální banky.

Česká národní banka (ČNB) vykázala za loňský rok ztrátu 72,9 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných v bilanci centrální banky. Jde o výrazný obrat oproti roku 2024, kdy ČNB dosáhla rekordního zisku 151,4 miliardy korun.

Za loňským výsledkem stojí především posílení koruny vůči americkému dolaru. Česká měna během roku zpevnila o 14,8 procenta, což snížilo korunovou hodnotu devizových aktiv ČNB o 223,6 miliardy korun. Právě kurzové pohyby mají na hospodaření centrální banky zásadní vliv, protože většina jejích rezerv je držena v zahraničních měnách.

Na druhé straně se ČNB podařilo výrazně zvýšit výnosy z devizových rezerv. Ty dosáhly rekordních 252,8 miliardy korun, meziročně o téměř 92 miliard více. K růstu přispělo zejména vyšší zastoupení akcií v portfoliu a pokračující nákupy zlata. Rezervy se v cizích měnách zhodnotily o 10,3 procenta.

Češi si letos půjčili téměř 200 miliard korun

Rekordně zadlužení Češi. Nejvíc si půjčují kvůli bydlení

Money

Celkový dluh jednotlivců a firem se přehoupl přes hranici čtyř bilionů korun. Domácnosti si nyní půjčují častěji než firmy.

Přečíst článek

Negativně se do výsledku promítly také náklady spojené s prováděním měnové politiky, které činily 100,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku však tyto náklady klesly o 44,7 miliardy korun, a to díky postupnému snižování základní úrokové sazby.

Podle samotné centrální banky by byl obrázek výrazně příznivější, pokud by kurz koruny zůstal stabilní. „Pokud by kurz koruny zůstal od začátku roku beze změny, ČNB by dosáhla zisku přibližně 150 miliard korun,“ uvedla banka.

Loňská ztráta zároveň prohloubila kumulovanou ztrátu ČNB z minulých let, která se ke konci roku vyšplhala na 277,2 miliardy korun. Konečný, auditovaný výsledek hospodaření by měla centrální banka zveřejnit na jaře.

ČNB dlouhodobě upozorňuje, že hospodářský výsledek není měřítkem její úspěšnosti. Jejím hlavním úkolem zůstává péče o cenovou a finanční stabilitu, nikoli tvorba zisku. Vedle měnové politiky má na starosti také dohled nad bankovním sektorem, finančními trhy, pojišťovnami či penzijními institucemi a zajišťuje fungování platebního styku i peněžního oběhu.

ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank

Money

Česká národní banka varovala před aktivitami společností Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank. Draph Solutions přišla na počátku ledna o povolení k poskytování platebních služeb. Goldman Lampe Private Bank nabízí zájemcům finanční služby, aniž by měla licenci pro působení na českém trhu.

Přečíst článek

Související

Oběd z výrobní linky. Budoucnost, nebo konec restaurací?

Misky na dopravním pásu, roboti dávkují ingredience, lidé jen kontrolují. Wonder chce přepsat pravidla gastronomie. Jenže jídlo není balík z e-shopu – a zákazníci to cítí.

Objednáte si jídlo v aplikaci. Někde v zákulisí se miska rozjede po dopravním pásu, nad ní se otevřou zásobníky s ingrediencemi a přesně podle receptu do ní padají rukola, kuře nebo omáčka. Když něco dojde, systém pošle upozornění člověku, aby zásobu doplnil. Výsledkem je hotové jídlo, připravené rychleji než od kuchaře a pokaždé stejné. Tohle není sci-fi. Je to realita firmy Wonder Group, která masivně investuje do automatizace kuchyní a chce s restauracemi udělat totéž, co Amazon udělal s maloobchodem. Jak upozorňuje server agentury Bloomberg, tomuto trendu nahrávají i data.

Podle National Restaurant Association dnes pochází 73 procent návštěvnosti restaurací z rozvozu a jídla s sebou. Ještě v únoru 2020 to bylo 61 procent. Ziskové marže amerických restaurací zároveň od roku 2019 klesly o více než 30 procent, což vysvětluje, proč se celé odvětví stále víc upíná k automatizaci a technologickým řešením.

Hovězí vývar s knedlíčky jako vaří v Lokále.

Ani lunchmeat, ani vepřové ve vlastní šťávě. Jak chutná luxusní konzerva?

Enjoy

Lokál, Kuchyň, Pizza Nuova, Café Savoy, michelinská La Degustation a řada dalších – všechny tyto prestižní podniky spojuje jedna značka: Ambiente. A právě tato síť se nyní kromě vysoké gastronomie pouští i do retailu. Jejich recept? Přeměnit nejoblíbenější pokrmy na „konzervy“ dostupné pro každého.

Přečíst článek

Wonder chce změnit restaurace stejně jako Amazon změnil nakupování

Za Wonderem stojí Marc Lore, miliardář a veterán e-commerce. V minulosti prodal Diapers.com Amazonu a později vybudoval Jet.com, který koupil Walmart. Dnes tvrdí, že principy postavené na logistice, softwaru a škálování lze aplikovat i na jídlo. „Amazon vybírá, balí a odesílá. My vybíráme, vaříme, balíme a odesíláme,“ říká Lore.

Jedním z největších kroků Wonderu je nákup robotického systému pro přípravu jídel známého jako Infinite Kitchen, a to za 186 milionů dolarů. Jde o zařízení, které zabere celou místnost: dopravní dráha veze misky pod řadou vysokých zásobníků s ingrediencemi. Podle receptu systém ve správnou chvíli „vypustí“ rukolu, kuře nebo omáčku a misky se přitom jemně otáčejí, aby se vše rovnoměrně rozložilo. Když některá ingredience dojde, vyskočí upozornění a člověk zásobník doplní. Pokud něco chybí, miska absolvuje celý okruh znovu.

Tvůrci technologie tvrdí, že systém zvládne až 500 misek za hodinu, tedy zhruba desetkrát víc než jeden člověk.

Wonder už má na východním pobřeží USA desítky poboček, které připomínají malé „jídelní haly“. Zákazníci si vybírají z desítek různých menu: některá jsou spojena se známými šéfkuchaři nebo zavedenými podniky, jiná jsou značky vytvořené přímo Wonderem. Objednávky směřují hlavně přes aplikaci, případně přes iPady v prodejnách.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Přečíst článek

Na první pohled to může působit jako klasický food court, ve skutečnosti ale nejde o dvacet kuchyní v jedné místnosti. Základ jídel se často připravuje v centralizovaných provozech a v pobočkách se pak jídlo pouze dokončuje. Zaměstnanci bez vysoce specializovaného kuchařského výcviku pracují s přesně nastavenými kuchařskými zařízeními. Lore totiž tvrdí, že tajemství úspěchu není v hvězdném kuchaři u plotny, ale v technologii, která dokáže opakovat stejné výsledky pořád dokola.

Problém: lidé nechtějí jíst „jídlo z distribučního centra“

Firma se otevřeně inspiruje logistikou skladů, ale zároveň si uvědomuje, že jídlo je emocionální záležitost. „Je těžké lidem říct, že jejich večeře vznikla podobně jako balík z e-shopu,“ přibližuje jeden z manažerů společnosti Wonder.

Wonder zatím není plně robotická továrna na jídlo. V kuchyních stále pracují lidé, kteří dělají citlivější úkony, kompletují, kontrolují a balí hotové pokrmy. Směr je ale jasný, Infinite Kitchen má být dalším krokem k tomu, aby se vaření postupně změnilo v průmyslový proces. Dnes má Wonder na východním pobřeží USA zhruba 90 poboček. Společnost sází na to, že budoucnost gastronomie bude řízená softwarem a dopravníky. Otázkou je, jestli lidé chtějí jíst rychleji nebo jíst lépe.

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Holešovická tržnice se stává dalším klíčovým bodem pražské gastronomie. Ambiente tu rozvíjí koncept postavený na zavedených značkách a sdíleném dvorku.

Přečíst článek

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Přečíst článek

Související

V Holešovická tržnice vzniká místo, které má ambici stát se novým každodenním centrem pražské gastronomie.

Z brownfieldu gastro centrum. Ambiente mění Holešovickou tržnici jídlem i architekturou

Enjoy

Přečíst článek
Svatomartinské hody ve Vinohradském parlamentu.

Od smažáku k michelinským hvězdám. Jak Česko změnilo vztah k jídlu

Enjoy

Přečíst článek
Vánoce v síti Together

Majonéza, nebo ocet? Bramborový salát rozděluje Česko, Německo i Rakousko

Enjoy

Přečíst článek

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma
Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

Anta podle dvou zdrojů nabídku předložila před několika týdny a pro případ dohody si zajistila potřebné financování. Podle jednoho ze zdrojů se však jednání v poslední době zasekla.

Devětadvacetiprocentní podíl v Pumě drží společnost Artemis, holding francouzské rodiny Pinaultových, která je zároveň největším akcionářem skupiny Kering, majitele značek Gucci či Saint Laurent. Artemis získala podíl v roce 2018 od Keringu poté, co se koncern rozhodl soustředit výhradně na luxusní segment. Podle zdrojů Reuters očekává Artemis nabídku přesahující 40 eur za akcii.

Společnosti Artemis i Puma se k informacím odmítly vyjádřit. Čínská Anta na žádost o komentář nereagovala.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Prudký pokles tržeb

Tržní kapitalizace Pumy na základě středeční závěrečné ceny akcií činila 3,3 miliardy eur, tedy zhruba 80,2 miliardy korun. Meziročně se snížila přibližně o polovinu, zejména kvůli prudkému poklesu tržeb společnosti. V reakci na dnešní zprávu akcie Pumy během dne posílily až o devět procent na 24,60 eura.

Anta Sports, jejíž akcie se obchodují na burze v Hongkongu, má zkušenosti s akvizicemi západních sportovních a lifestylových značek a jejich následnou transformací. Podle jednoho ze zdrojů zvažovala nabídku na vstup do Pumy už loni v listopadu. V roce 2019 vedla Anta konsorcium, které převzalo společnost Amer Sports, majitele značek Wilson a Salomon.

Analytici banky RBC po zveřejnění informací agentury Reuters uvedli, že případný prodej 29procentního podílu by byl pro akcie Pumy pozitivní. Nový vlastník by podle nich mohl podpořit investice do rozvoje značky, přinést nový pohled na strategii a pomoci s probíhající transformací firmy pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda, který se funkce ujal loni v červenci s cílem značku oživit.

