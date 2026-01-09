Silná koruna poslala ČNB do ztráty. Rekordní výnosy z rezerv tentokrát nestačily
Česká národní banka loni skončila ve ztrátě 72,9 miliardy korun, přestože její devizové rezervy vydělaly rekordní částku. Hlavním důvodem je výrazné posílení koruny vůči dolaru, které snížilo korunovou hodnotu zahraničních aktiv centrální banky.
Česká národní banka (ČNB) vykázala za loňský rok ztrátu 72,9 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných v bilanci centrální banky. Jde o výrazný obrat oproti roku 2024, kdy ČNB dosáhla rekordního zisku 151,4 miliardy korun.
Za loňským výsledkem stojí především posílení koruny vůči americkému dolaru. Česká měna během roku zpevnila o 14,8 procenta, což snížilo korunovou hodnotu devizových aktiv ČNB o 223,6 miliardy korun. Právě kurzové pohyby mají na hospodaření centrální banky zásadní vliv, protože většina jejích rezerv je držena v zahraničních měnách.
Na druhé straně se ČNB podařilo výrazně zvýšit výnosy z devizových rezerv. Ty dosáhly rekordních 252,8 miliardy korun, meziročně o téměř 92 miliard více. K růstu přispělo zejména vyšší zastoupení akcií v portfoliu a pokračující nákupy zlata. Rezervy se v cizích měnách zhodnotily o 10,3 procenta.
Negativně se do výsledku promítly také náklady spojené s prováděním měnové politiky, které činily 100,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku však tyto náklady klesly o 44,7 miliardy korun, a to díky postupnému snižování základní úrokové sazby.
Podle samotné centrální banky by byl obrázek výrazně příznivější, pokud by kurz koruny zůstal stabilní. „Pokud by kurz koruny zůstal od začátku roku beze změny, ČNB by dosáhla zisku přibližně 150 miliard korun,“ uvedla banka.
Loňská ztráta zároveň prohloubila kumulovanou ztrátu ČNB z minulých let, která se ke konci roku vyšplhala na 277,2 miliardy korun. Konečný, auditovaný výsledek hospodaření by měla centrální banka zveřejnit na jaře.
ČNB dlouhodobě upozorňuje, že hospodářský výsledek není měřítkem její úspěšnosti. Jejím hlavním úkolem zůstává péče o cenovou a finanční stabilitu, nikoli tvorba zisku. Vedle měnové politiky má na starosti také dohled nad bankovním sektorem, finančními trhy, pojišťovnami či penzijními institucemi a zajišťuje fungování platebního styku i peněžního oběhu.
