Sázka Applu na Indii vychází. Vývoz iPhonů raketově stoupl, Indie si mne ruce

Proticovidová hysterie Pekingu přiměla jednu z největších technologických firem světa Apple poohlédnout se po jiné zemi, v níž by mohla vyrábět kultovní iPhony a další zařízení. A sázka na Indii firmě z kalifornského Cupertina zdá se vychází – výsledkem mobilizované aktivity firmy a jejích dodavatelů je dvojnásobný nárůst produkce a vývozu iPhonů z Indie v posledních měsících, píše agentura Bloomberg.

Apple vyvezl od dubna do prosince z Indie iPhony za více než 2,5 miliardy dolarů (asi 57 miliard korun), což je téměř dvojnásobek celkového objemu v celém předchozím fiskálním roce. To podtrhuje, jak americký technologický gigant urychluje přesun výroby z Číny, uvedl Bloomberg.

Hlavní dodavatelé firmy Foxconn Technology Group a Wistron v prvních devíti měsících fiskálního roku končícího březnem 2023 dodali každý do zahraničí zařízení Apple za více než miliardu dolarů, uvedly zdroje Bloombergu. Další významný smluvní výrobce pro Apple, společnost Pegatron, je na dobré cestě vyvézt do konce ledna součástky pro Apple za asi 500 milionů dolarů, řekli Bloombergu lidé seznámení se situací ve firmě.

Důsledek nepokojů v čínském „iPhone City“

Rychle rostoucí exportní čísla Applu ilustrují, jak navyšuje výrobní aktivitu mimo Čínu poté, co nepokoje v hlavní továrně Foxconnu ve městě Čeng-čou, přezdívaném iPhone City, odhalily zranitelnost v dodavatelském řetězci společnosti se sídlem v Cupertinu a donutil ji snížit odhady produkce. To ještě zkomplikovalo širší problém s poklesem poptávky po elektronice ve světě, protože spotřebitelé zvažují rizika globální recese a začínají šetřit.

Apple, nejhodnotnější společnost na světě co do tržní kapitalizace, začala montovat své nejnovější modely iPhone v Indii teprve loni. Indie sice tvoří pouhý zlomek produkce iPhonů, rostoucí export je ale zároveň dobrým znamením pro plán premiéra Narendry Modiho udělat z Indie alternativu k Číně jako nové „globální továrny“.

Indie spustila program pobídek pro Apple a další

Peking sice od loňských nepokojů upustil od tvrdého přístupu k zastavení šíření viru zahrnující uzávěry mnohamilionových měst a továren v nich, Apple a další globální firmy nadále zkoumají alternativní místa pro výrobu více než kdy předtím. A obrovská pracovní síla Indie, podpora premiéra Modiho a prosperující místní trh z ní činí hlavního kandidáta na další výrobu elektroniky, podotkl Bloomberg.

Jedním z posledních kroků je řada nových vládních pobídek, základní kámen Modiho snahy udělat z Indie světové centrum výroby elektroniky. Foxconn například získal 44 milionů dolarů (asi miliardu korun) v prvním roce takzvaného systému pobídek spojených s výrobou. A zažádáno má i společnost Wistron, jejíž žádosti se v současné době zpracovávají.

