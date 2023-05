Indie chce být Big Tech velmoc. Chystá miliardové pobídky pro výrobce notebooků či tabletů

Indie dál pracuje na svém plánu stát se technologickou velmocí ve světě. Poté, co do Indie přesunul část výroby iPhonů Apple, nyní stát chystá pobídky za dvě miliardy dolarů s cílem přilákat další producenty notebooků, tabletů a dalších technologických zařízení.

Reklama

Indie představila balíček pobídek, který má přilákat do země výrobce notebooků, tabletů a dalšího technologického hardwaru. Cílem balíčku v hodnotě dvě miliardy dolarů (43,8 miliardy korun) je podnítit domácí výrobu, uvedla agentura Reuters.

Program pobídek je důležitý k dosažení ambicí Indie, a to stát se velmocí v globálním dodavatelském řetězci elektroniky. Balíček přináší pobídky pro společnosti, aby zřídily v Indii svoji základnu.

Šach mat Číně? Apple a Foxconn chystají v Indii obří továrnu na iPhony pro 100 tisíc zaměstnanců Zprávy z firem Společnosti Foxconn Technology Group, která je partnerem americké firmy Apple, plánuje investovat kolem 700 milionů dolarů (15,5 miliardy korun) do nové továrny v Indii. Firma se snaží posílit místní výrobu a urychlit její přesun z Číny v souvislosti s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Pekingem. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Investice by byla pro Foxconn jednou z největších v Indii. ČTK, duk Přečíst článek

Nový program je rozšířením programu pobídek z roku 2021, který počítal s výdaji jedné miliardy dolarů. Očekává se, že firmy, které využijí pobídky, vytvoří více než 75 tisíc pracovních míst.

Indie chce využít třenic mezi USA a Čínou

Vláda premiéra Naréndry Módího se snaží vytěžit z úspěchu místních operací společnosti Apple, která v Indii montuje asi sedm procent své produkce iPhonů. Apple sice v Indii nevyrábí iPady ani MacBooky, ale nové pobídky by mohly firmu přimět, aby takové kroky zvážila. Mezi další firmy, které by mohly pobídek využít, patří Dell Technologies, HP a Asustek Computer.

Indie chce přilákat do země více technologické výroby poté, co obchodní válka mezi Čínou a USA a přísná politika Číny v boji s nemocí COVID-19 přiměly společnosti, aby zvážily jiné možnosti výroby.

„Reglobalizace" začala. Vietnam, Mexiko a Indie posilují ve světovém obchodu na úkor Číny Money Světový obchod zažívá turbulence, které změní mezinárodní dodavatelské řetězce na další desetiletí. Firmy vyděšené výpadky dodávek v pandemii, prudkými nárůsty cen a přerušením přepravy snižují svoji závislost na jedné továrně či zemi. A vlády zejména západních zemí si chtějí zajistit přístup ke klíčovým materiálům a komponentům, jako jsou polovodiče a vzácné nerosty, ve vícero zemích pro případ, že by se světový trh rozštěpil na geopolitické bloky. dna Přečíst článek

Trh se spotřební elektronikou klesá. Apple vydělal „jen“ 24 miliard dolarů Zprávy z firem V době propadu trhu se spotřební elektronikou zaznamenal technologický gigant Apple v prvním čtvrtletí pokles tržeb i zisku. Přesto ale překonal odhady analytiků. ČTK Přečíst článek