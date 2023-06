Sbohem, Číno. Apple postaví v Indii megatovárnu pro 50 tisíc lidí

Největší dodavatel Applu začne od dubna 2024 vyrábět telefony iPhone v jihoindickém státě Karnátaka. Díky projektu tchajwanské společnosti Foxconn tam vznikne zhruba 50 tisíc pracovních míst. S odkazem na sdělení místní vlády o tom píše zpravodajský web BBC.

Reklama

Foxconn vyrábí většinu telefonů od Applu. V sousedním státě Tamilnádu firma vytváří starší verze iPhonů od roku 2017.

Indie chce být Big Tech velmoc. Chystá miliardové pobídky pro výrobce notebooků či tabletů Money Indie dál pracuje na svém plánu stát se technologickou velmocí ve světě. Poté, co do Indie přesunul část výroby iPhonů Apple, nyní stát chystá pobídky za dvě miliardy dolarů s cílem přilákat další producenty notebooků, tabletů a dalších technologických zařízení. ČTK Přečíst článek

Minulý měsíc společnost oznámila, že koupila 1,2 milionu metrů čtverečních pozemku poblíž města Béngalúru v Karnátace. Bloomberg uvedl, že Foxconn plánuje investovat do nové továrny ve státě 700 milionů dolarů (15,4 miliardy korun). Podle agentury Reuters si Foxconn stanovil za cíl vyrábět v závodě v Karnátace 20 milionů iPhonů ročně.

Reakce na napětí mezi Washingtonem a Pekingem

Rozhodnutí společnosti Apple vyrábět svůj vlajkový model v Indii a diverzifikovat své dodavatelské řetězce mimo Čínu přichází v době, kdy roste obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem. Apple vyrábí většinu svých telefonů v Číně. V Indii montuje iPhony několik dodavatelů Applu, včetně Foxconnu. V současnosti tvoří pět procent celkové produkce iPhonů.

Apple se na indickém trhu snaží konkurovat mnohem levnějším jihokorejským a čínským smartphonům, které tam dominují. Generální ředitel společnosti Tim Cook byl v dubnu v Indii, aby slavnostně otevřel první dva obchody Applu v zemi.

Po Indii hledá Apple útočiště i v Thajsku. Chce tam přesunout výrobu macbooků z Číny Zprávy z firem Technologický gigant chce přesunout výrobu notebooků MacBook do Thajska, zatímco v Indii už meziročně ztrojnásobil produkci iPhonů. K odklonu od výroby v Číně ji vedou komplikace spojené s covidovými lockdowny a ochlazení vztahů mezi Pekingem a Washingtonem. ČTK Přečíst článek

Šach mat Číně? Apple a Foxconn chystají v Indii obří továrnu na iPhony pro 100 tisíc zaměstnanců Zprávy z firem Společnosti Foxconn Technology Group, která je partnerem americké firmy Apple, plánuje investovat kolem 700 milionů dolarů (15,5 miliardy korun) do nové továrny v Indii. Firma se snaží posílit místní výrobu a urychlit její přesun z Číny v souvislosti s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Pekingem. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Investice by byla pro Foxconn jednou z největších v Indii. ČTK, duk Přečíst článek