Šach mat Číně? Apple a Foxconn chystají v Indii obří továrnu na iPhony pro 100 tisíc zaměstnanců

Společnosti Foxconn Technology Group, která je partnerem americké firmy Apple, plánuje investovat kolem 700 milionů dolarů (15,5 miliardy korun) do nové továrny v Indii. Firma se snaží posílit místní výrobu a urychlit její přesun z Číny v souvislosti s rostoucím napětím mezi Washingtonem a Pekingem. S odvoláním na informované zdroje to uvedla agentura Bloomberg. Investice by byla pro Foxconn jednou z největších v Indii.

Reklama

Tchajwanská firma plánuje v novém závodě vyrábět díly pro iPhony, závod by měl stát poblíž letiště v Béngalúru. V továrně by se podle zdrojů mohly také montovat přístroje Applu, případně vyrábět součásti pro elektromobily. Vzniknout by tam zároveň mohlo až 100 tisíc pracovních míst.

Apple investuje další miliardu eur do vývojového centra v Mnichově Zprávy z firem Americká společnost Apple investuje v příštích šesti letech do svého evropského centra pro design čipů v Mnichově další jednu miliardu eur (23,4 miliardy korun). Do centra v Mnichově, které je nyní jejím největším vývojovým centrem v Evropě, tak firma od roku 2021 celkem slíbila investovat dvě miliardy eur. ČTK Přečíst článek

Podle zdrojů se ale plány mohou ještě změnit, protože Foxconn zatím dokončuje podrobnosti projektu. Není také jasné, zda závod představuje novou kapacitu, nebo zda tam Foxconn, známý také jako Hon Hai Precision Industry, přesune výrobu z jiných míst, například ze svých čínských závodů.

Vliv tvrdých proticovidových opatření Pekingu

Investice je dalším signálem, že Čína by mohla přijít o pozici největšího světového výrobce spotřební elektroniky. Apple a další americké značky přehodnocují svůj dodavatelský řetězec závislý na Číně a poohlížejí se po lokalitách, jako je Vietnam či Indie. Toto úsilí zrychlilo kvůli pandemii a válce na Ukrajině.

Apple v tajnosti vyvíjí revoluční zařízení. Pomoct by mohlo i milionu Čechů Zprávy z firem Americký technologický gigant je blízko přelomovému vynálezu. Pomocí něj by relativně jednoduché zařízení dokázalo měřit hladinu cukru v těle člověka, aniž by došlo k narušení kůže kvůli získání jejího vzorku. Uvedl to Mark Gurman z Bloombergu, který má tradičně velmi dobré zákulisní informace o plánech Applu. Cukrovkou přitom trpí odhadem až desetina světové populace. Těm by vynález výrazně zkvalitnil život. Stanislav Šulc Přečíst článek

Reklama

Apple, nejhodnotnější společnost na světě co do tržní kapitalizace, začala montovat své nejnovější modely iPhone v Indii teprve loni. Indie sice tvoří pouhý zlomek produkce iPhonů, rostoucí export je ale zároveň dobrým znamením pro plán premiéra Narendry Modiho udělat z Indie alternativu k Číně jako nové „globální továrny“.

Hlavním centrem Foxconnu a Applu v Číně je rozlehlý montážní komplex v čínském městě Čeng-čou přezdívaném „iPhone City“, která zaměstnává přibližně 200 tisíc lidí. Produkce v továrně ale klesla na konci roku kvůli výpadkům souvisejícím s covidem, což vyvolalo i nepokoje zaměstnanců. Apple to zároveň přimělo znovu přemýšlet o přesunu výroby z Číny. Aktuální plány Foxconnu jsou zatím posledním krokem, který naznačuje, že dodavatelé mohou přesunout kapacity z Číny mnohem rychleji, než se očekávalo.

Apple přesouvá výrobu z Číny Zprávy z firem Již brzy možná přijde konec sloganu „Designed in California. Assembled in China,“ tedy slovního obratu, že produkty s nakousnutým jablkem jsou sice smontovány v Číně, ale navrženy v Kalifornii. Nově by mohly být montovány v Indii či Vietnamu. Zdeněk Pečený Přečíst článek