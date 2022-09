Apple vyrábí už i nejnovější iPhony v Indii

Tři týdny po uvedení nejnovějšího iPhonu 14 spustil Apple jeho výrobu v Indii. Čína zůstává jeho hlavní výrobní základnou, ale Indie je pojistkou v případě, že by se vztahy mezi Washingtonem a Pekingem vyostřily.

Apple pro výrobu hledá alternativní lokality nejen kvůli napětí mezi Spojenými státy a Čínou. Důvodem jsou také omezení v Číně v souvislosti s nulovou tolerancí vůči onemocnění covid-19, která narušují hospodářskou činnost, připomněla agentura Bloomberg.

„Jsme velmi rádi, že budeme vyrábět iPhone 14 v Indii,” uvedl Apple v dnešním e-mailovém sdělení, ve kterém tento krok potvrdil. Hlavním výrobcem iPhonů je tchajwanská společnost Foxconn Technology Group, která má závod v jihoindickém městě Čennaí.

Apple představil nový iPhone 14 na začátku tohoto měsíce. Zaměřil se spíše na bezpečnostní vylepšení než na nové okázalé technické specifikace.

Analytici ze společnosti J.P. Morgan očekávají, že Apple přesune koncem roku do Indie asi pět procent výroby iPhonu 14. Indie je po Číně druhým největším trhem s chytrými telefony na světě. Do roku 2025 by Apple mohl v Indii vyrábět asi čtvrtinu iPhonů.

