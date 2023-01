Do Číny přes daňové ráje tečou obří sumy peněz ze Západu. Peking o tom nemá tušení

Zahraniční napojení na čínská aktiva je zřejmě mnohem větší, než zaznamenávají oficiální statistiky. Vyplývá to z průzkumu, na který upozornila agentura Bloomberg.

Americké a evropské investice do Číny z velké části směřovaly přes firmy v daňových rájích, které si tam zřídily čínské podniky. Investoři z USA a Evropy na konci roku 2020 vlastnili akcie a dluhopisy za 1,4 bilionu dolarů (31,7 bilionu korun), které vydaly firmy z daňových rájů pod kontrolou čínských společností, jako je Alibaba Group a Tencent.

Částka je téměř trojnásobkem toho, co investoři z uvedených zemí drželi přímo ve společnostech registrovaných v Číně, uvádí zpráva Global Capital Allocation Project. Data ukazují, že finanční spojení mezi druhou největší ekonomikou světa a předními rozvinutými ekonomika je mnohem hlubší, než ukazují oficiální statistiky.

Penězotok skrytý před zrakem Pekingu

Znamená to, že zahraniční společnosti jsou více napojené na Čínu, než se dříve myslelo, a že vlády z USA a z Evropy budou muset věnovat větší pozornost možným rizikům plynoucím z investic do čínských firem prostřednictvím těchto subjektů, upozorňují výzkumníci. Podle průzkumu se částka, kterou tyto takzvané offshorové subjekty ovládané Číňany získaly od amerických a evropských investorů, mezi roky 2016 a 2020 více než ztrojnásobila.

Čínské společnosti mají tendenci využívat daňové ráje méně k tomu, aby se vyhýbaly placení daní, ale více jako prostředek k tomu, aby mohly obcházet omezení čínské vlády týkajících se zahraničního vlastnictví v některých oborech. A také proto, že zahraniční investoři často považují zahraniční soudy za mnohem spolehlivější než ty čínské.

Zpráva Global Capital Allocation Project je jediným veřejně dostupným zdrojem, který se dívá na to, kde je kapitál investovaný ve firmách v daňových rájích nakonec použit. Většina oficiálních statistik se zabývá investicemi podle sídla, investici do společnosti pod kontrolou čínského subjektu registrované na Kajmanských ostrovech tak počítá jako investici na Kajmanských ostrovech.

Oficiální statistiky jsou klam

Výzkumníci zjistili, že investice amerických společností do akcií a dluhopisů vydaných čínskými společnostmi byla na konci roku 2020 vyšší o 922 miliard dolarů než uváděly oficiální údaje amerického ministerstva financí o investicích v Číně. Kromě Spojených států údaje zahrnují také investice rezidentů z eurozóny, Británie, Kanady, Švýcarska, Norska, Dánska a Švédska.

Výzkum má dopady i na globální finanční rovnováhu. Čína je v oficiálních statistikách zaznamenávána jako velký čistý věřitel vůči zbytku světa, zčásti proto, že její společnosti mají relativně málo závazků vůči zahraničním investorům. Podle výzkumu je ale věřitelská pozice Číny mnohem nižší, pokud se započítají i závazky firem registrovaných mimo Čínu, ale pod kontrolou Číny.

Údaje jsou teprve za rok 2020, zpožděné jsou kvůli času nutnému ke zjištění skutečných majitelů firem registrovaných v daňových rájích. Hodnota podílů zahraničních investorů v čínských akciích a dluhopisech od roku 2020 téměř jistě klesla kvůli zvýšené regulaci a zásahům proti technologickým společnostem, pandemii a propadu v sektoru nemovitostí. To přimělo řadu zahraničních investorů k prodeji podílů, uvádí průzkum.

