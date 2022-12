Nová úroveň epidemie: V Číně umírá kvůli covidu 9000 lidí denně. Vláda mlčí

Britští odborníci předpokládají, že na vrcholu aktuální epidemické vlny bude v Číně umírat neuvěřitelných 25 tisíc lidí denně v souvislosti s koronavirovou nákazou.

V Číně nyní v souvislosti s onemocněním covid-19 umírá kolem 9000 lidí denně, tvrdí britská analytická společnost Airfinity. Jde o téměř dvojnásobek odhadu z minulého týdne, uvedla agentura Reuters. Bilance je v rozporu s oficiálními údaji k epidemii v zemi, která má zhruba 1,4 miliardy obyvatel.

Infekce se v Číně začala výrazněji šířit v listopadu a tento měsíc nabralo šíření na rychlosti poté, co Peking zrušil svou dlouhodobou politiku nulového covidu, včetně rozsáhlých uzávěr, pravidelného testování obyvatelstva a zveřejňování údajů o asymptomatických případech.

100 tisíc mrtvých za prosinec

Kumulativní počet úmrtí v Číně od 1. prosince pravděpodobně dosáhl 100 tisíc a počet nakažených dosáhl 18,6 milionu, uvedla Airfinity. Britská firma provádí modelování na základě dat z čínských regionů před zavedením nedávných změn v hlášení případů.

Společnost očekává, že infekce v Číně dosáhnou prvního vrcholu 13. ledna s 3,7 milionu případů denně. To je v kontrastu s několika tisíci případů hlášených zdravotnickými úřady. Počet úmrtí dosáhne podle Airfinity vrcholu 23. ledna s 25 tisíci mrtvými denně.

Oficiální statistiky mizivé

Od 7. prosince, kdy Čína učinila náhlý obrat v covidové politice, úřady tvrdí, že zaznamenaly deset úmrtí na covid-19. K 28. prosinci činil oficiální počet úmrtí na covid-19 v Číně od počátku pandemie 5246. Podle Airfinity v Číně za poslední přibližně tři roky zemřelo 1,3 až 2,1 milionu nakažených.

Hlavní čínský epidemiolog Wu Cun-jou uvedl, že jeho tým plánuje vyhodnocovat úmrtí jinak. Bude měřit rozdíl mezi počtem mrtvých v současné vlně infekcí a počtem úmrtí, která by se očekávala, kdyby k epidemii nikdy nedošlo. Výpočtem takzvané „nadměrné úmrtnosti“ bude podle něj Čína schopna zjistit, co podcenila.

