Nedostatek čipů a válka na Ukrajině obraly Škodu o šestinu loňského odbytu

Škoda Auto loni dodala zákazníkům celosvětově 731 300 vozů, což je meziročně o 16,7 procenta méně. Mohou za to přetrvávající nedostatek polovodičů, válka na Ukrajině, potíže v dodavatelském řetězci, rostoucí ceny energií a surovin a pokračující nejistota na globálních trzích, uvedla automobilka.

Největším trhem bylo loni Německo, kam automobilka dodala 134 300 aut, tedy o 1,8 procenta méně než v roce 2021. Nejvíce rostla Indie, kde se prodeje zvýšily o 128 procent na 51 900 vozů. Největším prodejním regionem zůstala západní Evropa s poklesem o 7,8 procenta na 377 tisíc vozů. V Rusku zaznamenala značka pokles o 80 procent na 18 300 vozů a v Číně se odbyt snížil o 37 procent na 44 600 aut.

Největší nárůst hlásí indický model Kushaq

Nejprodávanějším modelem zůstala podle firmy i přes pokles o 30 procent na 141 100 vozů Octavia, následují Kamiq a Kodiaq s 96 300, respektive 94 500 vozy. Největší nárůst hlásí indický model Kushaq se zvýšením o 110 procent na 26 800 aut a elektrický Enyaq s růstem o pětinu na 53 700 aut.

„Situace na trhu zůstane napjatá i v roce 2023, ale jsme optimističtí s jistou dávkou opatrnosti a věříme v postupné zlepšení situace během následujících měsíců," uvedl předseda představenstva automobilky Klaus Zellmer.

Klíčovým růstovým krokem má být expanze na vietnamský trh, kde firma plánuje prodávat první evropské modely v první polovině roku.

V letošním roce budou podle člena představenstva pro prodej a marketing Škody Auto Martina Jahna následovat nová generace modelů Kodiaq a Superb a také facelifty modelů Kamiq a Scala. „Navíc naše elektrická ofenziva je v plném proudu. Již v roce 2026 uvedeme na trh tři nové plně elektrické modely a další budou následovat," dodal.

V příštích letech vydá česká automobilka dalších 5,6 miliardy eur na rozvoj elektromobility a 700 milionů eur na posílení digitalizace. Proměna firmy je již navenek patrná díky nové vizuální identitě, kterou společnost představila na konci loňského léta.

