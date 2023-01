Návrat k předcovidové výrobě. Linky Huyndai opustilo loni nejvíce aut za čtyři roky

Automobilka Hyundai vyrobila loni v Nošovicích na Frýdecko-Místecku 322 500 aut. Bylo to o 47 500 vozů více než předloni, nárůst činil 17,3 procenta. Letošní plán výroby je stanoven na 328 500 vozů, uvedl mluvčí závodu Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) Petr Michník.

Více aut než loni sjelo z výrobní linky v Nošovicích naposledy v roce 2018. „Navzdory přetrvávajícím obtížím v dodavatelských řetězcích a dalším negativním vnějším vlivům tak automobilka překonala stanovený plán výroby o 1000 vozů," uvedl Michník. Dosud nejsilnějším rokem byl pro automobilku rok 2016, kdy vyrobila 358 400 vozů.

Tři čtvrtiny výroby tvoří Tucson

Největší podíl výroby připadal i v roce 2022 na model Tucson, který tvořil přibližně 72 procent celkové produkce slezské továrny. Zhruba dva z pěti vyrobených vozů modelu Tucson jsou v hybridní nebo plug-in hybridní variantě.

„Modelová řada i30 se na produkci loni podílela 17 procenty. Ostrý vůz Hyundai i30 N tvořil dvě procenta produkce. Portfolio aut z Nošovic doplňuje elektromobil Kona Electric, který obstaral přes devět procent výroby," uvedl Michník. Téměř 40 procent loni vyrobených aut byly elektromobily, hybridy a plug-in hybridy.

Auta z Nošovic jezdí v desítkách zemí

Auta z Nošovic loni putovala do 65 destinací, nejvíce do Německa, Velké Británie, Španělska a Francie. Pro český trh bylo určeno necelých pět procent loňské produkce. „Model Tucson ve velkém míří také do zemí na Blízkém a Středním Východě. Auta vyrobená loni v Nošovicích ale jezdí také např. v Hongkongu, Nové Kaledonii nebo na ostrovech Mauricius a Madagaskar," uvedl Michník.

Chod firmy podle něj loni zásadně ovlivnily vysoké ceny energií a materiálu a zvýšené náklady na logistiku, především však nejistota v dodávkách dílů. „Nedostatek polovodičových součástek byl dokonce ještě citelnější než v předchozích letech. Nošovickému závodu se však i díky vysoké poptávce dařilo pružně upravovat výrobní program podle aktuálně dostupných komponentů, takže nebylo potřeba zastavovat výrobní linky," uvedl Michník.

I s ohledem na chystané novinky ve výrobě podle něj podnik významně investuje do instalace nových technologií a automatizace. „Plán výroby pro letošní rok je stanoven na 328.500 vozů, takt výrobní linky se zrychlí z dosavadních 65 na 66 aut za hodinu," uvedl Michník.

Chystá se výroba nové generace Kony Electric

Changki Lee, který se 1. ledna stal novým prezidentem HMMC, uvedl, že ho těší velký zájem zákazníků o elektrifikované modely. „V průběhu letošního roku navíc spustíme výrobu nové generace modelu Kona Electric a očekáváme, že počet čistě elektrických aut zdvojnásobíme," uvedl prezident. Stejně jako v případě dalších vozů i na vývoji modelu Kona Electric úzce spolupracuje tým inženýrů z Nošovic.

„V rámci postupného přechodu k elektromobilitě se v Nošovicích od listopadu nově kompletují baterie pro elektrifikovaná auta. Společnost Mobis Automotive Czech spustila v prostorách bývalé haly Převodovkárna 2, kde se dříve vyráběly manuální převodovky, nový provoz zaměřený na montáž baterií," uvedl Michník. V sousední hale Převodovkárna 1 se nadále vyrábějí manuální převodovky, jejichž velkým odběratelem je také sesterský výrobní závod Kia v Žilině.

Továrna v Nošovicích je jediným výrobním závodem Hyundai v Evropské unii. Automobilka má více než 3200 pracovníků a dalších 8700 zaměstnanců pracuje u jejích subdodavatelů. V roce 2021 stoupl nošovické továrně zisk o 5,55 miliardy na 8,91 miliardy korun a tržby jí vzrostly o 26,5 miliardy na 140,42 miliardy korun.