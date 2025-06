Akciové trhy na rekordu. Úlevu z uklidnění hrozeb ale může vystřídat panika ze špatných výsledků

Brutální propady akciových trhů ze začátku dubna jsou vymazány. Akciové indexy velmi brzy mohou dosáhnout rekordních výšin, populární index S&P 500 rekord pokořil již dnes. Jenomže startuje výsledková sezona, která může trhy zase poslat do červených čísel.

Uklidnění situace na Blízkém východě a pozitivní pokrok v obchodních vyjednáváních mezi USA a Čínou táhnou na konci tohoto týdne akciové tituly k růstu. A radost investorů z uklidnění situace je natolik velká, že například index S&P 500 se již dnes vyhoupl na rekordní hodnotu přes 6150 bodů. Na dobré cestě je i Nasdaq, v němž hrají prim zejména technologické společnosti.

Rekord tak populární index S&P 500 překonal poprvé od letošního února, čímž akcie vymazaly ztráty způsobené začátkem obchodních válek Donalda Trumpa a následný propad trhů.

Jenomže před investory je ještě jeden zásadní faktor, který pro další růst trhů v dalších týdnech a měsících příliš nevypovídá – výsledky za druhý kvartál.

Pavel Peterka: Jaký dopad bude mít klid zbraní na Blízkém východě na českou peněženku? Trhy Izrael potvrdil svůj souhlas s návrhem na klid zbraní a dodal, že cíl jeho útoku v podobě jaderných zařízení v Íránu byl dosažen. Íránský ministr zahraničí příměří potvrdil za předpokladu, že Izrael dodrží podmínky a zastaví své útoky. Barel ropy Brent pokračuje ve včerejších poklesech ceny pod 69 dolarů za barel. Vracíme se tak minimálně prozatím na ceny z 12. června, tedy ceny před útokem Izraele na íránskou jadernou infrastrukturu. Pavel Peterka Přečíst článek

Ve stínu tarifů

Právě ve výsledcích za druhé letošní čtvrtletí by se měla výrazněji projevit negativní očekávání spojená s obchodními válkami. Firmy totiž kvůli plošným clům na veškerý americký dovoz ve výši deset a více procent výrazně upravily své celoroční odhady fungování, mnohé pak musely upravit byznys modely. Navíc druhá čtvrtletí pro investory obecně nebývá šťastné období. I tak do výsledné nálady nejvíc promluví očekávání a to, jak je firmy dokážou naplnit, nebo zklamat.

„Podle údajů Bloomberg Intelligence počítá Wall Street s průměrným nárůstem zisku o 2,8 procenta oproti loňskému roku,“ uvádí Natalia Kniazhevich z agentury Bloomberg. Podle ní jde o nejnižší očekávání růstu za poslední dva roky. „Navíc se očekává, že jen v šesti z celkově jedenácti sektorů obsažených v indexu S&P 500 se očekává růst tržeb, což je nejméně od prvního čtvrtletí roku 2023,“ dodává analytička.

V důsledku tyto náznaky znamenají, že další růst akciových trhů není příliš pravděpodobný, ačkoli bude záležet na konkrétních firmách i jednotlivých sektorech.

Tesla přišla o klíčového muže. „Kat“ Omead Afshar zachraňoval, co Elon Musk pokazil Zprávy z firem Výrobce elektromobilů Tesla má další problém. Podle informací The Financial Times ji opustil Omead Afshar, který stál v čele obchodních týmů v Severní Americe a Evropě a který byl podle řady odborníků hlavním strůjcem úspěchu Tesly v loňském roce. K odchodu přitom mělo dojít v těžkých časech, kdy Tesle klesá prodej na řadě klíčových trzích. sta Přečíst článek

Problémy v energetice

Největší problémy se přitom očekávají v sektoru energetiky, kde předpokládá propad tržeb až o 25 procent. Ale pokles může přijít také v segmentu luxusního zboží, kde ochlazení poptávky souvisí právě s očekávanými cly.

Snižování poptávky ale již dopředu avizovala například doručovací společnost FedEx.

David Ondráčka: Voliči Babiše a Okamury by měli slyšet, jak o nich mluví, když se vypnou kamery Názory Na populistech typu Okamura a Babiš mě fascinuje, jak hluboce pohrdají lidmi, kteří je volí. Kdyby jejich voliči mohli někdy slyšet, jak se o nich baví, když se vypnou kamery, byli by dost znechuceni. Nemám nejmenší iluze, že podobně nepřemýšlí i řada politiků z dalších stran, včetně těch aktuálně vládních. Ale populisté staví svoji politiku hlavně na lísání se lidem, v tom je to pokrytecké na druhou. David Ondráčka Přečíst článek