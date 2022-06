Výrobce elektromobilů Polestar na burze neoslnil. Je to varováním pro Teslu a spol.

Nejnovější společností vyrábějící elektromobily, která vstoupila na burzu, se v pátek stal švédský Polestar. Jenže po počátečním nárůstu v první den obchodování o 16 procent klesla hned v pondělí cena zpět o 15 procent. Vlažné přijetí jednoho z vážných konkurentů Tesly je tak varováním pro výrobce aut s elektrickým pohonem, neboť podle expertů je trh s elektromobily nadhodnocený a pád ceny akcií zaznamenávají i další relativně noví výrobci uvedení na burze, uvedla agentura Bloomberg.

Vlažné přijetí Polestar Automotive, nejnovější společnosti vyrábějící elektrická vozidla, která vstoupila na burzu v USA, vysílá zlověstnou zprávu ostatním startupům: čistka na trhu neskončila. Ano, automobilový průmysl čeká transformaci, protože ceny ropy rostou a potřeba čistší dopravy je stále zjevnější. Nekontrolovaná inflace a hrozící hospodářský pokles však nutí investory pochybovat o spekulativních investicích, mezi které patří i výrobci elektromobilů navzdory lákadlu nadcházející revoluce, uvedl Bloomberg.

Vlažné přivítání Polestaru, kdy akcie vyskočily o 16 procent první den obchodování v pátek a poté v pondělí klesly zase o 15 procent, je posledním důkazem tohoto skepticismu. Švédská automobilka na elektrický pohon vstoupila na burzu poté, co se sloučila se SPAC společností Gores Guggenheim na takzvaný bianco šek. Tržní ocenění společnosti bylo k pondělní uzávěrce obchodování přibližně 24 miliard dolarů (asi 562 miliard korun).

„Akcie elektromobilů velmi těžily z hojnosti likvidity, která se v systému proháněla dva roky,“ řekl hlavní tržní stratég společnosti Miller Tabak Matthew Maley. „Nyní se tato lilkvida vytrácí a investoři přehodnocují firmy včetně elektromobilek,“ dodal.

Přísnější podmínky na trhu nejsou jedinými překážkami, kterým startupy čelí. Náklady na suroviny rostou, nedostatek dodavatelského řetězce odmítá polevit a vysoké ceny aut způsobují, že to vše ztěžují poptávku. Každý nový subjekt v odvětví elektromobilů se nachází ve zvláště ošemetné situaci, protože materiály používané v bateriích zaznamenaly jednu z nejintenzivnějších inflací, což nutí společnosti zdražovat již tak drahá auta, zejména nákladní a SUV.

Propad hlásí Phoenix, Rivian i Arrival

Několik výrobců elektromobilů (EV) v poslední době zaznamenalo, že počáteční nadšení z jejich akcií vyprchalo. Phoenix Motor se sídlem v Anaheimu v Kalifornii se obchoduje téměř o jedenáct procent pod svou cenou IPO ze 7. června ve výši 7,50 dolaru za akcii. Rivian Automotive klesl o 64 procent od svého debutu v listopadu a lucemburská Arrival ztratila od vstupu na burzu v USA dokonce více než 90 procent.

Jsou součástí širší vlny oslabení mezi nedávnými uskutečněnými IPO, protože investoři se vyhýbají riziku kvůli vyšší volatilitě trhu – což je hlavní důvod, proč se jedná o nejslabší první polovinu za téměř dvě desetiletí pro globální nabídky akcií, uvedl Bloomberg.

Přesto tržní ocenění EV startupů Rivian nebo Lucid Group stále plně neodrážejí všechna rizika, uvedli odborníci. Rivian má v současnosti hodnotu asi 26 miliard dolarů, zatímco Lucid Group stojí asi 31 miliard dolarů. Pro srovnání – stoletý Ford, který má v příštích několika letech vyjít spousty elektromobilů, má hodnotu asi 48 miliard dolarů.

„Celý sektor elektromobilů – včetně Tesly – zůstává nadhodnocený na základě jakýchkoli konvenčních metrik,“ řekl Steve Sosnick, hlavní stratég společnosti Interactive Brokers. I když jsou investoři stále ochotni zaplatit prémii za vyhlídku na budoucnost elektromobilů, rozhodně ne všechny startupy dokážou splnit slib, že je trh dostatečně ocení, řekl Sosnick. „To slibuje další výkyvy do budoucna," dodal.