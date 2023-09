AKTUALIZOVÁNO: Dalším je E.On. Ceny elektřiny sníží stovkám tisíc klientů, klesnou i účty za plyn

Další z největších tuzemských energetických společností E.On sníží cenu elektřiny. Změnu pocítí asi 800 tisíc zákazníků, uvedla firma. Ve srovnání s vládním stropem bude níže o pětinu.

Energetická společnost E.ON zlevní od 1. října elektřinu asi 800 tisícům svých klientů, kteří nemají fixovanou cenu. Oproti současným ceníkům se sníží o 16 procent, vůči vládnímu cenovému stropu pak bude nižší až o pětinu. Od začátku září firma zlevnila 140 tisícům zákazníků plyn. E.ON o tom dnes informoval v tiskové zprávě. Ceny energií postupně snižují i ostatní dodavatelé v Česku.

Kvůli růstu cen na velkoobchodních burzách česká vláda pro letošní rok stanovila cenové stropy na 5000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny bez DPH a 2500 korun za jednu MWh plynu. Na začátku roku dodavatelé zpravidla nabízeli tyto ceny, během roku, po zlevnění energií na burze, ale postupně přicházejí s levnějšími produkty.

Úspora až 1300 korun za megawatthodinu

Zákazníci E.ON tak nově od října za dodanou megawatthodinu (MWh) elektřiny v základní jednotarifní distribuční sazbě D02d zaplatí 4793 korun s DPH. Oproti svým současným cenám ušetří 913 korunza MWh a oproti stále platným cenovým stropům je pak úspora 1258 korun za MWh.

„Jsme férovým dodavatelem energií a svým zákazníkům se pozitivní vývoj na trhu snažíme do ceníků promítat. Ujišťovali jsme, že jakmile nám to situace na trhu dovolí, svým zákazníkům ceny snížíme, což aktuálně děláme pro obě komodity. Společně se zářijovým zlevněním plynu bude mít výhodnější ceny už téměř milion našich klientů s nefixovanou cenou energií. Ceny, které mají naši stálí zákazníci, jsou teď na srovnatelné úrovni jako nabídky pro nové klienty," uvedl místopředseda představenstva společnosti E.ON Jan Zápotočný.

Snížení cen bude automatické

Společnost upozornila, že snížení cen bude automatické. Stávající zákazníci tak nebudou muset uzavírat žádnou novou smlouvu. „Všem zákazníkům, kterých se zlevnění týká, také zároveň přepočítáme zálohy. Když je bude možné snížit, pošleme jim nový rozpis, nebo je upravíme v nejbližším vyúčtování," popsal vedoucí prodeje energií pro domácnosti a prokurista společnosti E.ON Energie Radek Fišer.

Od začátku září E.ON zlevňoval dodávky plynu. Zákazník s běžnou spotřebou bez fixace nově platí 2321 Kč s DPH za MWh plynu. Oproti svým současným cenám ušetří 436 Kč za MWh a oproti stále platným cenovým stropům je pak úspora 704 Kč za MWh.

Ceny snížily i společnosti ČEZ, innogy, Centropol či Pražská plynárenská

E.ON snižuje ceny plynu letos už podruhé, ceny pod vládními stropy společnost začala u plynu i elektřiny nabízet v únoru. V prvních měsících roku snížily ceny pod vládní cenový strop vedle E.ON například také innogy, Centropol, Pražská plynárenská a další dodavatelé. Nový fixovaný produkt s postupně klesající cenou od jara nabízí i ČEZ.

V posledních týdnech dodavatelé opět zveřejňují nové nabídky tarifů. Například innogy od října sníží 310.000 zákazníků cenu plynu na úroveň 18 procent pod cenovým stropem. Moravské naftové doly (MND) už v minulých dnech snížily cenu plynu u fixovaných produktů proti cenovému stropu o 36 procent a u elektřiny o 24 procent. Od září zlevnila energie více než 700.000 klientů také Pražská energetika, a to elektřinu o 20 procent a plyn o 30 procent.

Od poloviny září pak zlevní ceníky energií s fixací také ČEZ. Cena elektřiny s jednoročním závazkem bude o více než pětinu nižší než stanovené vládní stropy. Plyn s roční fixací pak bude pod hodnotou cenových stropů o čtvrtinu. ČEZ zároveň zlevní ceníky dvouletých a tříletých produktů. Nové nabídky chystají i další dodavatelé.

