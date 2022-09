Síkela chce podporu pro až 8000 energeticky náročných firem. Potřebuje na to 30 miliard

Stát kvůli vysokým cenám energií podpoří asi 8000 velkých a energeticky náročných podniků. Na pomoc navrhuje ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) vyčlenit z rozpočtu 30 miliard korun. Podpora bude formou kompenzací za ztráty, firmy by o ně mohly žádat ještě letos.

Síkela chce pomoc pro odvětví, která mají zvýšenou energetickou náročnost, jako je například zpracovatelský nebo těžební průmysl. V případě těžebního průmyslu chce podporovat firmy, které nemají vysoké zisky, týká se to tak například těžby kaolinu. Podpory by se měla dočkat také zemědělská výroba, například i chovatelé, kteří mají vysokou spotřebu energií. „Pokud oni prokáží výrazný nárůst nákladů oproti minulému období, my využijeme dočasného rámce, abychom jim tyto náklady kompenzovali,” řekl Síkela.

Podpora se má podle Síkely týkat firem, které jsou připojené na vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Síkela řekl, že má předběžný souhlas předsedů koaličních stran, aby na tuto pomoc vláda uvolnila zhruba 30 miliard korun.

Vláda již v pondělí představila pomoc pro domácnosti a živnostníky. Stanovila maximální ceny pro elektřinu na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) a cenu plynu na 3000 korun za MWh. Podle návrhu se to má týkat spotřebitelů a podnikajících fyzických osob odebírajících elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh.

Se stanovením maximálních cen energií pro firmy Síkela nepočítá, protože to neumožňuje evropská legislativa.

