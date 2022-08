Stát spustil slibovanou kalkulačku k úspornému tarifu. Jak funguje?

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustilo slibovanou webovou kalkulačku, kde si domácnosti mohou spočítat orientační výši vládního příspěvku na energie. Ministerstvo společně s kalkulačkou spustilo i nový web www.energiezamene.cz, kde lidé najdou nejen podrobnosti k takzvanému úspornému tarifu, ale například i tipy, jak mohou sami ušetřit energie, uvedlo MPO.

Takzvaný úsporný tarif schválila vláda ve středu. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15 tisíc korun, letos z toho dostanou domácnosti zhruba 4000 korun. Úsporný tarif je určený pro domácnosti.

Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

Jak kalkulačka funguje?

"V kalkulačce stačí vybrat distribuční sazbu elektřiny, zadat spotřebu elektřiny nebo plynu podle posledního vyúčtování a způsob vytápění," řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Kalkulačka ukáže orientační výši příspěvku na rok 2022 i na rok 2023 a také částku za odpuštěné poplatky za obnovitelné zdroje energie v příslušných měsících. "Každý tak uvidí, kolik díky vládní pomoci letos a v příštím roce ušetří," uvedl Síkela.

Letos v říjnu obdrží všechny domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu s dodavatelem elektřiny, pomoc v podobě příspěvku z úsporného tarifu ve výši 2000 nebo 3500 korun podle tarifu. Další pomocí, kterou domácnosti od státu obdrží, je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie. Druhou část pomoci z úsporného tarifu dostanou domácnosti na začátku příštího roku.

Letos se bude příspěvek na energie vyplácet přes smlouvu na elektřinu. V příštím roce již přes jednotlivé komodity, tedy přes elektřinu, plyn a teplo. Síkela již dříve uvedl, že celková výše podpory s energiemi na nadcházející topnou sezonu dosáhne u domácností s nízkou spotřebou zhruba 11 tisíc korun, u domácností se střední spotřebou zhruba 14 tisíc až 15 tisíc korun, domácnosti s nejvyšší spotřebou dosáhnou až na zhruba 18 tisíc korun.

