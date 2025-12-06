Sport bez odpadu: Martin Šlapák a Nadace Tipsport mění stadiony. Projekt o víkendu vstupuje do dalšího ročníku
Iniciativa Sport bez odpadu, kterou pod hlavičkou Nadace Tipsport vede bývalý profesionální fotbalista a dnes ESG manažer skupiny Tipsport Martin Šlapák, se během dvou let stala jedním z nejvýraznějších projektů udržitelnosti v českém sportu. Záměr, který na začátku vypadal jako jednoduchá snaha upozornit na neefektivní nakládání s odpady na stadionech, se dnes proměnil v systémovou změnu v tuzemském sportovním prostředí.
České fotbalové stadiony produkují 75 tun odpadu ročně. Tipsport a Martin Šlapák proto chtějí změnit chování fanoušků i klubů. Vrcholná akce proběhne už tento víkend během 18. kola.
Podle analýz Institutu cirkulární ekonomiky končí po ligových utkáních až tři čtvrtiny odpadu ve směsném koši, přestože by velká část mohla být vytříděna. Pro kluby to znamená zbytečné provozní náklady, pro fanoušky nekomfortní prostředí a pro životní prostředí zbytečnou zátěž. Sport bez odpadu proto kombinuje edukaci, praktická opatření i investice do infrastruktury. Šlapák zdůrazňuje, že smyslem projektu není moralizovat, ale měnit návyky nenásilnou formou: „Udržitelnost se ve sportu neprosadí plakáty, ale jednoduchými gesty, která dávají lidem smysl a jsou vidět hned,“ říká ke své aktivitě.
To se projevuje i na stadionech. Klubům Nadace Tipsport poskytla stovky košů na tříděný odpad, opakovaně použitelné kelímky, LED osvětlení nebo elektrické sušiče rukou. Díky analýzám INCIEN mají navíc kluby poprvé k dispozici reálná data o tom, jaký odpad generují, kde vznikají největší ztráty a jak lze zlepšit čistotu i efektivitu provozu. Mnoho klubů začíná vnímat udržitelnost jako ekonomickou výhodu — méně směsného odpadu totiž znamená nižší náklady na svoz a menší spotřebu jednorázových materiálů.
Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.
Dva měsíce do olympiády. Predazzo už tři roky mění dolomitskou krajinu kvůli skokanským můstkům
Enjoy
Do startu zimních olympijských her zbývají zhruba dva měsíce a dokončovací práce na sportovištích pokračují. Italské dolomity přitom již zasypal první sníh.
Rostoucí projekt
Nadace Tipsport během dvou let provedla detailní analýzy odpadu na osmi stadionech Chance Ligy a výsledky ukazují, že zavedení základní infrastruktury vede k okamžité změně. Na stadionech, kde se před zapojením do projektu prakticky netřídilo – například v Pardubicích – došlo během prvních tří měsíců po instalaci košů na tříděný odpad k poklesu o 30 procent směsného odpadu. Mezi nejúčinnější opatření se podle INCIEN dlouhodobě řadí vratné kelímky, které dramaticky snižují množství plastového odpadu a zároveň mění chování návštěvníků.
Šlapák však upozorňuje, že odpad je jen začátek. „Odpad je téma, které každý pochopí okamžitě. Je to ideální vstupní brána k širší debatě o udržitelnosti na stadionech,“ říká. Nadace Tipsport proto klubům pomáhá také s úsporami energie, hospodařením s vodou, dopravou na zápasy nebo analýzou uhlíkové stopy, která je mimořádně důležitá zejména pro kluby hrající evropské soutěže. Sport bez odpadu tak postupně přerůstá rámec environmentální kampaně a stává se komplexním nástrojem pro snížení provozních nákladů a posílení ESG strategie sportovních organizací.
Úspěch projektu stojí nejen na infrastruktuře, ale především na změně chování. Výzkumy ukazují, že až 60 procent environmentálních opatření závisí na změně lidských návyků, ne na technologiích. A další studie potvrzují, že sportovní fanoušci důvěřují svým idolům mnohem víc než vědcům, novinářům či politikům. Právě na tento fenomén chce Šlapák cílit. „Když hráč nebo klub, kterému fandíte celý život, jasně řekne, že třídění odpadu je normální, lidé ho přirozeně následují,“ dodává.
Minulý ročník projektu ukázal, že fanoušci jsou ochotni měnit své chování, pokud vidí, že změna má přímý dopad. Výrazným momentem bylo tematické 18. ligové kolo. A právě tento víkend se tradice vrací. Větší, viditelnější a lépe organizovaná.
Během 18. ligového kola se Sport bez odpadu objeví na všech zápasech Fortuna Ligy. Budou instalovány nové třídicí zóny, LED obrazovky poběží s edukativní grafikou a hlasatelé budou opakovaně připomínat správné třídění. Kluby také poprvé zveřejní procentuální výsledky třídění přímo po skončení utkání.
Šlapák popisuje logiku celé akce jednoduše: „Fanoušci jsou největší silou českého fotbalu. Když se zapojí oni, změní se celý stadion. Tento víkend má ukázat, že to opravdu funguje.“
Nadcházející ročník projektu se bude opírat právě o výsledky tohoto kola, ty ukážou, kde se podařilo snížit směsný odpad nejvíce a které postupy budou klubům doporučeny jako standard. Projekt tak pokračuje v ambici stát se modelem pro moderní provoz stadionů: čistějším, levnějším a udržitelnějším, což vyžaduje i UEFA.
Cílem akce však není jednorázový rekord, ale dlouhodobá změna chování. „Chceme, aby se fanoušci na stadionech chovali stejně jako doma,“ připomíná Šlapák s tím, že ligové kolo pomáhá otevřít dialog a ukázat, že každý může přispět. „Nečekáme zázraky přes noc – jde o postupnou, ale trvalou změnu,“ říká.
Slogan letošního kola – „Společně fandíme, férově třídíme“ – vystihuje přesný směr celého projektu. Sport bez odpadu chce ukázat, že udržitelnost není přítěží, ale přirozenou součástí moderního sportu. A podle dosavadních výsledků i zájmu klubů se zdá, že české stadiony jsou na tuto změnu připraveny více než kdy dřív.
Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.
Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým
Money
Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.
Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.
Lukáš Kovanda: Mbappé chce po PSG 5,8 miliardy. Takový majetek má v Česku jen 80 lidí
Money
Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.