Sport bez odpadu: Martin Šlapák a Nadace Tipsport mění stadiony. Projekt o víkendu vstupuje do dalšího ročníku
Iniciativa Sport bez odpadu, kterou pod hlavičkou Nadace Tipsport vede bývalý profesionální fotbalista a dnes ESG manažer skupiny Tipsport Martin Šlapák, se během dvou let stala jedním z nejvýraznějších projektů udržitelnosti v českém sportu. Záměr, který na začátku vypadal jako jednoduchá snaha upozornit na neefektivní nakládání s odpady na stadionech, se dnes proměnil v systémovou změnu v tuzemském sportovním prostředí.

České fotbalové stadiony produkují 75 tun odpadu ročně. Tipsport a Martin Šlapák proto chtějí změnit chování fanoušků i klubů. Vrcholná akce proběhne už tento víkend během 18. kola.

Podle analýz Institutu cirkulární ekonomiky končí po ligových utkáních až tři čtvrtiny odpadu ve směsném koši, přestože by velká část mohla být vytříděna. Pro kluby to znamená zbytečné provozní náklady, pro fanoušky nekomfortní prostředí a pro životní prostředí zbytečnou zátěž. Sport bez odpadu proto kombinuje edukaci, praktická opatření i investice do infrastruktury. Šlapák zdůrazňuje, že smyslem projektu není moralizovat, ale měnit návyky nenásilnou formou: „Udržitelnost se ve sportu neprosadí plakáty, ale jednoduchými gesty, která dávají lidem smysl a jsou vidět hned,“ říká ke své aktivitě.

To se projevuje i na stadionech. Klubům Nadace Tipsport poskytla stovky košů na tříděný odpad, opakovaně použitelné kelímky, LED osvětlení nebo elektrické sušiče rukou. Díky analýzám INCIEN mají navíc kluby poprvé k dispozici reálná data o tom, jaký odpad generují, kde vznikají největší ztráty a jak lze zlepšit čistotu i efektivitu provozu. Mnoho klubů začíná vnímat udržitelnost jako ekonomickou výhodu — méně směsného odpadu totiž znamená nižší náklady na svoz a menší spotřebu jednorázových materiálů.

Rostoucí projekt

Nadace Tipsport během dvou let provedla detailní analýzy odpadu na osmi stadionech Chance Ligy a výsledky ukazují, že zavedení základní infrastruktury vede k okamžité změně. Na stadionech, kde se před zapojením do projektu prakticky netřídilo – například v Pardubicích – došlo během prvních tří měsíců po instalaci košů na tříděný odpad k poklesu o 30 procent směsného odpadu. Mezi nejúčinnější opatření se podle INCIEN dlouhodobě řadí vratné kelímky, které dramaticky snižují množství plastového odpadu a zároveň mění chování návštěvníků.

Šlapák však upozorňuje, že odpad je jen začátek. „Odpad je téma, které každý pochopí okamžitě. Je to ideální vstupní brána k širší debatě o udržitelnosti na stadionech,“ říká. Nadace Tipsport proto klubům pomáhá také s úsporami energie, hospodařením s vodou, dopravou na zápasy nebo analýzou uhlíkové stopy, která je mimořádně důležitá zejména pro kluby hrající evropské soutěže. Sport bez odpadu tak postupně přerůstá rámec environmentální kampaně a stává se komplexním nástrojem pro snížení provozních nákladů a posílení ESG strategie sportovních organizací.

Úspěch projektu stojí nejen na infrastruktuře, ale především na změně chování. Výzkumy ukazují, že až 60 procent environmentálních opatření závisí na změně lidských návyků, ne na technologiích. A další studie potvrzují, že sportovní fanoušci důvěřují svým idolům mnohem víc než vědcům, novinářům či politikům. Právě na tento fenomén chce Šlapák cílit. „Když hráč nebo klub, kterému fandíte celý život, jasně řekne, že třídění odpadu je normální, lidé ho přirozeně následují,“ dodává.

Minulý ročník projektu ukázal, že fanoušci jsou ochotni měnit své chování, pokud vidí, že změna má přímý dopad. Výrazným momentem bylo tematické 18. ligové kolo. A právě tento víkend se tradice vrací. Větší, viditelnější a lépe organizovaná.

Během 18. ligového kola se Sport bez odpadu objeví na všech zápasech Fortuna Ligy. Budou instalovány nové třídicí zóny, LED obrazovky poběží s edukativní grafikou a hlasatelé budou opakovaně připomínat správné třídění. Kluby také poprvé zveřejní procentuální výsledky třídění přímo po skončení utkání.

Šlapák popisuje logiku celé akce jednoduše: „Fanoušci jsou největší silou českého fotbalu. Když se zapojí oni, změní se celý stadion. Tento víkend má ukázat, že to opravdu funguje.“

Nadcházející ročník projektu se bude opírat právě o výsledky tohoto kola, ty ukážou, kde se podařilo snížit směsný odpad nejvíce a které postupy budou klubům doporučeny jako standard. Projekt tak pokračuje v ambici stát se modelem pro moderní provoz stadionů: čistějším, levnějším a udržitelnějším, což vyžaduje i UEFA.

Cílem akce však není jednorázový rekord, ale dlouhodobá změna chování. „Chceme, aby se fanoušci na stadionech chovali stejně jako doma,“ připomíná Šlapák s tím, že ligové kolo pomáhá otevřít dialog a ukázat, že každý může přispět. „Nečekáme zázraky přes noc – jde o postupnou, ale trvalou změnu,“ říká.

Slogan letošního kola – „Společně fandíme, férově třídíme“ – vystihuje přesný směr celého projektu. Sport bez odpadu chce ukázat, že udržitelnost není přítěží, ale přirozenou součástí moderního sportu. A podle dosavadních výsledků i zájmu klubů se zdá, že české stadiony jsou na tuto změnu připraveny více než kdy dřív.

Kylian Mbappé

Lukáš Kovanda: Mbappé chce po PSG 5,8 miliardy. Takový majetek má v Česku jen 80 lidí

Money

Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Proč pálit něco, co lze využít? Firma z Brna posouvá recyklaci plastů na vyšší úroveň

Výstupní produkt z recyklační jednotky
Seteco, užito se svolením
Michal Nosek
Michal Nosek

Brněnská firma Seteco CZ vznikla teprve v roce 2025, ale do recyklačního průmyslu vstoupila s ambicí změnit způsob, jakým Evropa nakládá s problematickým plastovým odpadem. Díky mobilní termo-chemické technologii, která odpad přetváří na obchodovatelnou surovinu a energii, získala v roce 2025 prestižní Zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory. První závod spustí už v březnu 2026.

Firma Seteco přichází s jednotkou navrženou pro zpracování směsných, kontaminovaných a jinak obtížně recyklovatelných plastů. Tedy materiálů, které dnes končí většinou ve spalovnách. Technologie využívá termo-chemický proces, při němž se odpad mění na pyrolýzní olej, plyn a uhlíkatou frakci.

Pyrolýzní olej splňuje standardy REACH a kvalitou odpovídá ropným produktům používaným v chemickém průmyslu. Proces je energeticky soběstačný a prakticky bezemisní,“ říká projektový manažer Jan Hübler.

Zásadním benefitem řešení je mobilita a modularita. Celé zařízení se vejde do několika kontejnerů a jeho obsluhu zvládnou dva pracovníci. Díky tomu může stát přímo u zdroje odpadu.

Pilotní závod, expanze a ocenění, které přitahuje pozornost

První provoz se spustí ve Velkých Pavlovicích v areálu odpadové společnosti Hantály. Další projekty jsou ve fázi příprav v Česku i zahraničí. Rok 2025 přinesl firmě výrazné zviditelnění. Získala zvláštní cenu poroty Francouzsko-české obchodní komory (FČOK), udělovanou projektům, které propojují technologickou inovaci, udržitelnost a společenský přínos. Porota ocenila zejména schopnost technologie zpracovat plastový „výmět“ a přeměnit jej na hodnotnou komoditu. „Tato cena potvrzuje, že jdeme správným směrem. Směrem, který je udržitelný nejen ekologicky, ale i ekonomicky,“ dodává Hübler.

Trh potřebuje nová řešení. Evropa tlačí na vyšší recyklaci

Mechanická recyklace v Evropě naráží na limity. Nedokáže efektivně zpracovat směsi plastů ani kontaminovaný materiál a velká část odpadu končí ve spalovnách. EU přitom zpřísňuje cíle recyklace a chce navýšit podíl materiálového využití plastů. Termo-chemická recyklace se tak stává jedním z klíčových doplňků. Odborníci upozorňují, že bez ní Česko ani Evropa nesplní budoucí cíle cirkulární ekonomiky. „Nechceme mechanickou recyklaci nahrazovat, chceme ji doplnit tam, kde končí její možnosti,“ shrnuje Hübler.

Odpad jako komodita. Byznysový model, který dává smysl

Výstupní suroviny z jednotky - zejména pyrolýzní olej -, jsou obchodovatelné a využitelné v průmyslu. Firmy díky tomu šetří náklady na likvidaci odpadu a současně získávají alternativní surovinu, která může nahradit část ropných produktů. Seteco uvádí, že technologie může přinést až 40procentní snížení uhlíkové stopy oproti tradičnímu nakládání s odpady. „Odpad přestává být problémem a stává se vstupní surovinou. To je budoucnost evropského průmyslu,“ uzavírá Hübler.

Manželé Dellovi rozdají americkým dětem přes šest miliard dolarů

Michael a Susan Dellovi
ČTK
ČTK
ČTK

Michael a Susan Dellovi oznámili, že dají 25 milionům amerických dětí 250 dolarů (5200 korun), aby jim pomohli založit investiční účet, informuje agentura Bloomberg. Dar v celkovém objemu 6,25 miliardy dolarů (130 miliard korun) zakladatele počítačové společnosti Dell navazuje na iniciativu Invest America, známou též jako Trumpovy účty, která vznikla na základě zákona o daních a výdajích amerického prezidenta Donalda Trumpa a podle níž vláda automaticky na účet každého dítěte narozeného mezi roky 2025 a 2028 pošle 1000 dolarů.

„Susan a já věříme, že nejchytřejší investicí, kterou můžeme učinit, jsou děti,“ uvedl Dell v příspěvku na X.

Dar manželů Dellových poputuje na ministerstvo financí a bude následně zaslán na účty 25 milionů dětí do deseti let, které na dosavadní státní příspěvek nedosahují. Dell, kterému je 60 let, uvedl, že se nejprve zaměřuje na děti z oblasti, kde mediánový příjem domácnosti nedosahuje 150 tisíc dolarů za rok. Očekává, že v dané věkové skupině příspěvek dostane 80 procent dětí.

„Věříme, že pokud každé dítě dokáže vidět budoucnost, pro kterou stojí za to spořit, vybudujeme něco mnohem většího než jen účet,“ řekl Dell v rozhovoru s agenturou Bloomberg. „Vybudujeme naději, příležitosti a prosperitu pro další generace,“ dodal.

Dell, který je podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index jedenáctým nejbohatším člověkem na světě s majetkem 148 miliard dolarů, je velkým zastáncem takzvaných Trumpových účtů. V rámci federálního programu dostanou američtí občané narození od začátku roku 2025 do roku 2028 federální grant ve výši 1000 dolarů na založení takzvaných Trumpových účtů. Rodiče budou moci tyto účty otevřít a přispívat na ně od 4. července 2026, přičemž pokyny teprve vydá daňový úřad IRS, uvedla stanice CNBC. Podle agentury Bloomberg budou děti moci prostředky čerpat po dovršení 18 let a využít je například na studium či na bydlení.

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Reality

Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.

nst

Přečíst článek

