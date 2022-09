Tereza Zavadilová: Vláda by mohla Čechům zlevnit elektřinu i plyn jedním klikem. Ale asi nechce

Reklama

Česko už od února žije v sevření vysokých cen plynu, potažmo elektřiny, jejíž cena se z tohoto zdroje odvíjí. Kabinet těžce hledá různá řešení, která by měla lidem a firmám od dramatického nárůstu nákladů ulevit. Moc se mu to nedaří. Není divu, když jsou dosavadní řešení dost rozpačitá.

Vláda například rozhodla o kompenzačním příspěvku na zvýšené náklady ve výši 5 tisíc korun na dítě. Není to poněkud střelba mimo? Proč na dítě, když energie bolí všechny a třeba u důchodců to může být existenční problém.

Nebo firmy. Vláda chce dávat peníze firmám, která kvůli zvýšeným cenám energií budou mít ztrátu. Proč čeká až na ztrátu? A jak to budou firmy dokazovat v účetnictví, z čeho ztráta plyne?

Zatím to ze společného postupu ministrů Evropské unie vypadá, že dojde k nějaké formě daně z nadměrných zisků pro energetické firmy. Jim se totiž sypou miliardy navíc úplně automaticky podle ceny plynu. Taková daň je relativně jednoduchá, logická a státu by uvolnila potřebné prostředky. Doufejme, že česká vláda nepodlehne lobby energetických firem. Tahat do stejné daně banky naopak logiku nemá ani trochu, protože jim se z plynu zisky nesypou.

Stát by ale mohl lidem od vysokých účtů ulevit jedním tahem a je vlastně nepochopitelné, proč to nedělá. Může snížit anebo zrušit DPH na elektřinu a plyn, která činí pořád ještě 21 procent. Jistě, celý problém to nevyřeší, ale pomůže. Argument, kterým Fialova vláda kritizovala loňské (ano, tehdy trochu zbytečné) zrušení DPH na energie od Babiše, že je to proti pravidlům EU, padl. EU snížení i zrušení daní letos povolila řadě států.

Výběry DPH v Česku přitom dramaticky rostou, a velký díl tohoto růstu budou mít na starosti právě vysoké ceny energií i všeho ostatního. Konkrétně, třeba letos v srpnu se na DPH vybralo 340 miliard korun, o 53 miliard víc než loni.

Třeba si vláda nechává snížení DPH ještě v záloze. Doufejme. Byla by to byla lepší varianta než to, že se jí vysoké výběry daně a následné přerozdělování prostě líbí.

