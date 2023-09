Platby na kontakt už od listopadu. Novinku spustí zatím jen šestice bank

Díky zveřejnění pravidel platebního systému Českou národní bankou (ČNB) mohly už tuzemské banky oznámit, kdy a jak spustí novou a dlouho očekávanou službu platby na kontakt (PNK). První takto zadané platby by tak mohly v Česku proběhnout už začátkem listopadu. Přečtěte si, ve kterých bankách tato služba bude fungovat a jak na to, abyste ji mohli využívat.

Reklama

Okamžik, kdy začne v Česku fungovat placení na kontakt, tedy jen podle čísla mobilu, se už blíží. První banky tuto platební novinku uvedou už počátkem listopadu. V letošním roce jich bude ale jen šest a v příštím roce nejspíše přibydou další tři. Zbývající část bankovních domů zatím o zavedení této služby neuvažuje. Přitom fakt, zda banka službu poskytuje či nikoliv, je vedle povinné registrace klientů do systému dalším faktorem, který nejspíš trochu zkomplikuje masivní rozjezd služby.

Posílat platbu jen se znalostí čísla mobilního telefonu kolegy či přátel půjde totiž jen v případě, že kolega či kamarád bude mít bankovní účet v bance, která službu podporuje, a ještě se k ní daný člověk zaregistruje. Pro PNK tak bude podle Terezy Kaiseršotové z Raiffeisenbank klíčové, aby co nejvíce klientů zaregistrovalo svůj účet a telefonní číslo pro přijímání plateb. „Když bude klient někomu peníze na telefonní číslo posílat, on sám jako plátce se nemusí registrovat, je ale potřeba, aby právě telefonní číslo příjemce platby bylo v registru už zapsané,“ potvrzuje zástupce tiskové mluvčí pro Air Bank Roman Macháček.

Spuštění novinky ještě letos je možné díky tomu, že ČNB nedávno zveřejnila pravidla platebního systému Certis. Současně také od letošního 30. října spouští registr, ve kterém se budou evidovat spárovaná čísla bankovních účtů a telefonní čísla jejich majitelů.

REPORTÁŽ: Jak mi kyberpodvodníci vysáli z účtu tisíce. A jak jsem je získala zpět Money Každý měsíc v rychlosti prolétnete bankovní výpis. Kontrolujete si odchozí platby. Nic podezřelého nenajdete. Za pár měsíců, v horším případě let, ale zjistíte, že vám z účtu potichu a nenápadně zmizely tisíce korun. Jak je to možné? Podívali jsme se jednomu z nových kyberpodvodů na zoubek v naší reportáži i včetně toho, jak v reálu funguje málo známé pojištění internetových rizik. Věra Tůmová Přečíst článek

Které telefonní číslo bude pro PNK vhodné

Bezplatná služba, která bude fungovat v režimu okamžitých plateb, bude podle mluvčích oslovených bank fungovat na jednoduché bázi také díky telefonnímu kontaktu, který klienti mají registrován v souvislosti s bankovní identitou. „Telefonní číslo, které má klient již vedené u banky, si bude moct jeho majitel spárovat právě s jedním číslem účtu, zvoleným během registrace do služby. Plátce tedy nebude muset řešit, který účet je ten správný, stačí když mu příjemce sdělí telefonní číslo, kam má platbu zaslat,“ konstatuje Michal Teubner z Komerční banky.

Registraci telefonního čísla budou klienti provádět vždy přes svou banku a tato služba bude podle Teubnera určena pro fyzické osoby občany a fyzické osoby podnikatele. Dostupná bude ve většině bank především prostřednictvím mobilního bankovnictví. „V mobilní aplikaci již bude mít klient uvedeno své bezpečnostní telefonní číslo, jímž je registrován každý z uživatelů naší bankovní identity. Pro využívání služby pak bude stačit, když se klient přímo v mobilní aplikaci seznámí s příslušnou smlouvou a tuto pak opět přímo v aplikaci elektronicky podepíše; následně již bude moci okamžitě začít využívat možnost platby PNK na telefonní číslo,“ popisuje detaily registrace Filip Hrubý z České spořitelny.

První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku Money Spořicí účty jsou v létě v ospalém módu a většinou se s nimi nic moc zajímavého neděje. Změny sazeb a podmínek tuzemské banky obvykle oznamují ještě před letními prázdninami, pokud nějaké změny na léto vůbec plánují. Oznámení ČSOB, jedné z největších tuzemských bank, o snížení sazeb spořicího účtu krátce po prázdninách, je tak první vlaštovkou, která už možná avizuje podzimní trendy. Ten hlavní trend je pro většinu bank ale stále stejný. Je jím lov na nové klienty, což přiznávají mezi řádky mluvčí většiny bank. Věra Tůmová Přečíst článek

Registrace ke službě

Také klienti Air Bank budou moci jednoduchou registraci provést přímo v mobilní aplikaci My Air. „Plánujeme tuto možnost přidat do možností v Menu. Tam pak najdou položku pro potvrzení, že chtějí na svůj účet přijímat i platby zaslané prostřednictvím telefonního čísla,“ dodává Macháček. Registraci jen na pár kliků pak nabídne klientům rovněž mobilní aplikace George České spořitelny, ČSOB Smart a mobilní aplikace Fio banky a Raiffeisenbank.

Při registraci do systému banka jednorázovým kódem zaslaným na registrované telefonní číslo nejprve ověří, že se jedná o číslo, které má klient ve svém držení. Následně si klient vybere číslo účtu, ke kterému chce telefonní číslo spárovat. Po standardní autorizaci banka zapíše požadované údaje do registru vedeného u ČNB. Aktuálně půjde o propojení telefonního čísla a čísla účtu, v budoucnu by ale třeba Komerční banka ráda PNK rozšířila i o možnosti dalších identifikátorů, například emailové adresy.

Využívání služby současně i v internetovém bankovnictví zatím slibuje jen Komerční banka. Fio banka a Raiffeisenbank nicméně umožní alespoň registraci i přes internetbanking. „Služba bude dostupná pouze v mobilní aplikaci, která je dnes jednoznačně nejpreferovanějším místem, kde klienti realizují platby, mobilní aplikaci preferuje 80 procent našich klientů,“ doplňuje Hrubý.

Posílání na kontakt zatím jedině s limitem

Již při zadávání telefonního čísla příjemce při využívání platby na kontakt by se klient měl podle Patrika Madleho z ČSOB přímo v aplikaci dozvědět, zda je příjemce registrován v systému a zda je tedy možné PNK uskutečnit. „Systém během vteřiny v registru ČNB prověří, zda je klientem zadané číslo opravdu registrováno a na jaké jméno: pokud ano, bude platba na tento kontakt, a tedy transakce jako taková umožněna,“ upřesňuje Zuzana Filipová z Moneta Money Bank. Klientovi se při platbě těsně před potvrzením transakce navíc zobrazí i jméno majitele daného čísla mobilního telefonu a nemělo by tedy dojít k mylně zaslaným transakcím.

Maximální suma pro zasílání na kontakt je v tuto chvíli omezena pěti tisíci korun tak, jak doporučila ČNB. Primárně totiž má jít o nízké platby mezi přáteli či kolegy. Například, když tým kolegů vyrazí společně na oběd, tomu, kdo to zaplatil, pak ostatní tímto způsobem snadno přes PNK pošlou peníze za svou útratu. Podle některých expertů k hornímu limitu ale není důvod, nicméně všechny oslovené banky, které službu chtějí spustit, uvedly, že se v tuto chvíli budou držet maximálního doporučeného limitu 5000 korun na platbu.

PNK půjde zatím podle Hrubého využít pouze pro platební transakce na bankovní účty v České republice a na Slovensku. ČSOB hlásí, že služba bude určena pro běžné účty v korunách. Podle Jakuba Heřmánka z Fio banky do systému plateb na kontakt bude možné registrovat pouze účty v českých korunách, a to jak běžné, tak spořicí.

Še(s)tři, še(s)tři je heslo i kód nové české banky. Borkovec dotáhl bankovní licenci Money Na český bankovní trh vstupuje nová banka s kódem 6363. Je to Partners Banka, která po dvou letech čekání konečně nyní získala bankovní licenci. Rozhodnutí o bankovní licenci k výkonu činnosti od České národní banky (ČNB) z 25. srpna 2023 má redakce newstream.cz k dispozici. Nová banka svůj kód 6363 shrnuje heslem "Šetři šetři", kterým chce připomínat, že základem finančního bohatství klienta je vždy pravidelné šetření a správné zhodnocování. Přečtěte si, jak bude nová banka vypadat podle šéfa finanční skupiny Partners Petra Borkovce. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak se o službě dozvíte

„Možnost registrace do služby bude přímo v mobilní aplikaci George a naše klienty budeme přímo v aplikaci proaktivně upozorňovat, že se mohou do této služby zaregistrovat a začít ji využívat,“ vysvětluje Hrubý. Stejně tak hodlá své klienty o možnostech a výhodách PNK informovat také KB. „Vzhledem k tomu, že podobná služba v tuzemsku doposud chyběla, předpokládáme, že povědomí o ní budou aktivně šířit také sami klienti,“ dodává Teubner. ČSOB v tuto chvíli připravuje masivní kampaň napříč jednotlivými komunikačními kanály a klienty hodlá o novince informovat přímými kanály.

mBank nabídla klientům možnost posílat platbu na telefonní číslo již v roce 2014, kdy vyvinula vlastní řešení. Vzhledem k nízkému zájmu klientů se banka rozhodla tento způsob platby od října 2023 už ale nenabízet.

Peníze bude možné posílat i jen přes telefonní číslo. Službu chystá ČNB a devět bank Zprávy z firem Česká národní banka (ČNB) spustí registr, který umožní bankám zprovoznění služby, kdy pro poslání peněz bude stačit telefonní číslo příjemce. Nový systém by měl zjednodušit převádění peněz mezi lidmi a omezit omyly při špatném zadání čísla účtu, uvedla ČNB. ČTK Přečíst článek

Spořicí účty v eurech jsou jako ufo. Mají úročení, které nikdo neviděl Money Nakupovat euro při dobrém kurzu je jedna věc, výhodně je pak uložit, je ale věc druhá. Tuzemské spořicí účty v eurech ke zhodnocení zrovna příliš nepomohou. Nevydělají si totiž ani na poplatky týkající se běžných euroúčtů. Přečtěte si, jak vypadají spořicí účty v eurech v Česku. Věra Tůmová Přečíst článek

Aktuální sazby zářijových spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Zatímco jedna velká banka sazbu svého spořicího účtu v září snižuje téměř na půlku, při nesplnění podmínek na zvýhodněnou sazbu, jiná velká zase vyrazila atakovat šestiprocentní sazbu. Tu ostatně nabízí v Česku stále několik dalších bank. Složité hry s podmínkami pro výhodné úročení a na garance úrokové sazby tak pokračují. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek